Kauno rajono savivaldybė skirs daugiau lėšų tėvų globos netekusių vaikų globėjams

Ketvirtadienį posėdžiavusi Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino, kad būtų padidinta pagalbos pinigų suma, skiriama globėjams (rūpintojams) už vaikų, likusių be tėvų globos, globą ar priežiūrą, nuo 120 Eur/mėn. iki 200 Eur/mėn.

Be to, buvo nustatyta, kad pagalbos pinigai bus mokami ir budintiems globotojams, kurie turi teisę prižiūrėti ar globoti vaikus, likusius be tėvų globos.

„Norime vaikus globojantiems asmenims kompensuoti jų patiriamas išlaidas, auginant be tėvų globos likusius vaikus. 200 eurų suma bus mokama už kiekvieną globojamą vaiką“, – sakė Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rima Jusienė.

Padidinus mokamą sumą, papildomai iš savivaldybės biudžeto reikės skirti 16,9 tūkst. eurų.