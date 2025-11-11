Kauno savivaldybė: prasideda M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos

„Iš tiesų gaila, kad prarasta beveik pusę metų brangaus laiko. Vis dėlto džiaugiamės, kad pirmos instancijos teismo sprendimas iš esmės nepakeistas. Tai dar kartą įrodo, jog Kauno savivaldybės administracija viešųjų pirkimų procedūras atlieka teisingai. Kauniečius sveikinu su dar vieno ambicingo nacionalinės reikšmės projekto įgyvendinimo pradžia. Simboliška, jog statybos startuoja būtent M. K. Čiurlionio metais“, – sako Kauno mero pavaduotojas Andrius Palionis.
Kaip skelbia Kauno miesto savivaldybė, vasaros pradžioje bendrovė „Infes“, taip pat dalyvavusi M. K. Čiurlionio koncertų centro statybos viešajame rangos konkurse, kreipėsi į teismą dėl neva nepagrįstų perkančiosios organizacijos – Kauno miesto savivaldybės administracijos – sprendimų panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
Tąkart teismas nusprendė, kad „Infes“ pateikti argumentai – dėl per mažos laimėtojo pasiūlytos kainos, neatitikimo kvalifikacijai ir melagingos informacijos – yra nepagrįsti. Kartu panaikintas ir draudimas Kauno savivaldybei pasirašyti sutartį su konkurso laimėtoju – „Autokausta“.
Antroje vietoje likusi „Infes“ apskundė konkurso rezultatus, teigdama, kad laimėtojo „Autokaustos“ pasiūlyta kaina neįprastai maža, o pati įmonė neatitinka kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovė rėmėsi viešai prieinamais šaltiniais ir prielaidomis, o ne faktiniais duomenimis. Tuo metu savivaldybė galėjo pasikliauti užsakovų pažymomis, patvirtinančiomis laimėtojo atliktų darbų vertę.
Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs duomenis, nustatė, kad laimėtojo pateikti įkainiai pagrįsti, atmestos abejonės dėl „Autokaustos“ patirties. Taip pat pripažinta, kad pirmosios vietos laimėtojo atliktų darbų vertė ir kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus. Sprendimą palaikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, pateikusi miesto pozicijai palankias išvadas.
Bendrovė „Infes“ šį sprendimą apskundė aukštesnės instancijos teismui, tačiau ir Lietuvos apeliacinis teismas priėmė palankų sprendimą Kauno savivaldybei.
Kaip skelbia savivaldybė, iš karto įsigaliojus teismo nutarčiai, savivaldybės administracija galės sėkmingai užbaigti rangos darbų pirkimą, sudaryti sutartį su geriausią pasiūlymą pateikusiu viešojo konkurso laimėtoju ir pradėti statybos darbus.
Daugiau kaip 4 hektarų sklype Žemojoje Fredoje (H. ir O. Minkovskių g. 31) iškils A++ energinio naudingumo klasės, 25 metrų aukščio, beveik 23 tūkst. kvadratinių metrų bendro ploto stiklu gaubtas pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele. Papildomas parkavimas transportui numatytas ir greta statinio.
Pastate suplanuotos dvi salės. Pagrindinė talpins apie pusantro tūkstančio žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei panašaus žanro natūralios akustikos pasirodymams. Antroji – daugiafunkcė erdvė su atsiveriančiu vaizdu į Nemuną – turės iki 700 vietų. Ji bus skirta ne vien koncertams, bet ir konferencijoms, parodoms bei kitiems renginiams.
