Kauno savivaldybės administracija – tarp viešųjų pirkimų lyderių

„Viešieji pirkimai reikalauja atsakomybės, skaidrumo ir profesionalumo. Rodikliai tik patvirtina, kad mūsų darbuotojai laikosi aukščiausių standartų, geba atsakingai naudoti viešuosius išteklius. Tai parodo, kad miestas sprendimus grindžia nauda žmonėms“, – teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Šiemet, per nepilnus 11 mėnesių, Kauno savivaldybėje įvyko 531 pirkimas. Bendra sutarčių vertė siekia 166 mln. eurų su PVM.
Administracija viešuosius pirkimus atlieka ne tik savivaldybės reikmėms, bet ir jos pavaldžioms įstaigoms. Tokių įsigijimų šiemet jau 76, jų bendra vertė – 10 mln. eurų. Lygiagrečiai įvykdyta 17 centralizuotų pirkimų, kurių bendra vertė sudaro 45,7 mln. eurų.
Kauno savivaldybės administracijoje visi pirkimai atliekami taikant aplinkosaugos reikalavimus. Pirkimų, kai taikyti kokybės kriterijai, vertės dalis siekia 94 procentus nuo visų įvykusių pirkimų vertės. Lietuvos vidurkis – 46,4 proc.
„Sąžiningas ir atviras pirkimų procesas stiprina pasitikėjimą institucijomis, skatina verslo konkurencingumą ir prisideda prie socialinės gerovės kūrimo“, – neabejoja Kauno savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.
Inovatyvūs sprendimai
Pernai savivaldybės atliktų inovatyvių pirkimų vertės dalis sudarė 4,8 proc. nuo visų sudarytų sutarčių vertės. Šioje kategorijoje šalies vidurkis siekė 0,56 proc.
Tarp geriausių pavyzdžių – inventoriaus dalinimosi stotelių nuomos, priežiūros, mobiliosios aplikacijos įdiegimo ir sporto inventoriaus įsigijimas. Stebint šiuolaikinės visuomenės problemas ir kylančias bėdas dėl gyventojų mažo judėjimo ir fizinio aktyvumo trūkumo, Kaunas pirmasis šalyje parūpino tokią paslaugą savo gyventojams.
Planuotos pirkimo apimtys padidintos sulaukus Europos Sąjungos lėšų. Šis inovatyvus pirkimas Viešųjų pirkimų tarnybos ir Inovacijų agentūros atrinktas iš visos Lietuvos pirkimų ir jam skirtas minėtos priemonės finansavimas.
Apdovanojimas lyderių konkurse
Praėjusią savaitę Kauno savivaldybės administracija sužibėjo Lietuvos viešųjų pirkimų lyderių „oskaruose“. Miestas gavo apdovanojimą už socialinių kriterijų taikymą organizuojant gražiausią ir jaukiausią metų šventę – Kalėdų eglės įžiebimą. Šventės projektas vykdytas taip, kad būtų prieinamas žmonėms su negalia.
Kaune rengiamų švenčių paslaugų konkurso sąlygos kuriamos atsižvelgiant į skirtingus poreikius turinčius gyventojus. Taip užtikrinama, kad renginiai būtų patogūs, saugūs ir prieinami žmonėms su negalia. Ne išimtis ir 2025-ųjų Kalėdų eglutės įžiebimo šventės Kaune idėja bei jos įgyvendinimas.
„Paslaugų teikėjas privalo pateikti šventės pritaikymo žmonėms su negalia planą. Jame turi būti nurodoma, kur bus ekranai, kuriuose rodomas vertimas į gestų kalbą, subtitrai, privažiavimai. Planai ir schemos yra skelbiami viešai, kad žmonės prieš atvykstant jau turėtų informaciją“, – sako Kauno savivaldybės Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja Daiva Čeponienė.
Nematomas darbas
Miesto savivaldybė vykdė ne vieną pasitarimą su Socialinių paslaugų skyriumi ir neįgaliųjų bendruomenių atstovais, siekiant išgirsti jų nuomonę bei pasiūlymus. Kultūros skyrius atliko apklausą, pagal kurią nustatyti svarbiausi aspektai, užtikrinantys sklandų ir visiems dalyviams pritaikytą renginį.
„Pasiruošimas kiekvienai šventei – mėnesiai intensyvaus darbo: dokumentų rengimas, kriterijų derinimas, konsultacijos su neįgaliųjų organizacijomis, realių sprendimų paieška ir nuolatinis kelių skyrių bendradarbiavimas.
Kaune labai rimtai žiūrime į prieinamumo užtikrinimą neįgaliesiems – nuo gestų kalbos vertimo ir subtitrų iki fizinių privažiavimų ir saugių zonų. Svarbu yra ne tik idėja, bet ir realūs sprendimai, užtikrinantys lygiavertes galimybes. Apdovanojimą priimame ne tik kaip pagarbą darbui, bet ir kaip įsipareigojimą būti pavyzdžiu kitiems“, – prideda Kauno savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Viešųjų pirkimų lyderių rinkimus organizavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Aplinkos ministerijai ir Viešųjų pirkimų tarnyba.
Anksčiau Kauno miesto savivaldybės administracija yra gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos apdovanojimą už viešųjų pirkimų centralizavimą savivaldoje.
