„Kauno švara“ informuoja: šventines puošmenas palikime atsakingai

Svarbu! Šventines eglutes ir kitus spygliuočius galima palikti tik tam skirtose eglučių surinkimo vietose.
Šventinių eglučių ir kitų spygliuočių negalima mesti į atliekų konteinerius, taip pat draudžiama palikti ar mesti bet kur kitur:
dėti šalia komunalinių, pakuočių, plastiko, popieriaus, stiklo ar kitų atliekų konteinerių;
dėti už konteinerių ar tarp konteinerių;
mesti kiemuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, pakelėse ar kitose tam nepritaikytose vietose.
Kaip eglutės turi būti paliekamos?
Eglutės turi būti be plastikinių maišų, plėvelės ar bet kokios kitos pakuotės (negali būti apvyniotos plastikine plėvele).
Prieš paliekant šventines eglutes ir kitus spygliuočius būtina nuimti vazonus, stovus, dekoracijas, girliandas, žaisliukus ir kitas puošmenas.
Surinktos eglutės bus pristatomos į žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelę, adresu Nemajūnų g. 15A.
Jei eglutė ar kitas spygliuotis augo vazone, raginame apsvarstyti galimybę jį pasodinti – taip augalui suteikiama galimybė augti toliau ir džiuginti dar ne vienerius metus.
Dėkojame, kad rūpinatės aplinka.
Eglučių surinkimo taškai:
Aleksoto:
Vinčių g. 2 (automobilių apsisukimo aikštelė)
Antanavos g. 9
V. Čepinskio g. 4
Kiečių g./Šeštokų g. sankryža (prie skydinės)
Technikumo g. gale (prie autobuso apsisukimo aikštelės)
H.O. Minkovskių g. 41B
Ž. E. Žilibero g./Europos pr. sankryža
Antanavos g. 21
Bitininkų g. 52
Alyvų 1-oji g. / Tujų g. sankryža
Suvalkiečių g. / Vilkaviškio g. sąnkryža
Piliakalnio g. 11
Europos pr. 4
Tyrulių g. / Vaškų g. sankryža.
Centro:
Jonavos g. 1 (prie viešojo tualeto)
Kęstučio g./Vytauto pr. sankryža (prie automobilių stovėjimo aikštelės)
Perkūno al./Parodos g. sankryža
Girstupio g./Šiaulių g. sankryža (prie automobilių stovėjimo aikštelės)
Šv. Gertrūdos g./Gimnazijos g. (už automobilių stovėjimo aikštelės)
Trakų g./Krėvos g. (prie konteinerių)
Kęstučio g. 55 (prie sporto aikštelės, kiemas)
V. Putvinskio g. (prie funikulieriaus)
Griunvaldo g. 4A
Prieplaukos krant. (gale, prie krepš. aikštelių).
Dainavos:
V. Krėvės pr. 99 (prie konteinerių šalia Dainavos parko)
V.Krėvės pr. 65
V.Krėvės pr. 31 (prie konteinerių)
V.Krėvės pr. 53 (prie konteinerių)
V.Krėvės pr. 4 (prie konteinerių)
Partizanų g. 5 (prie konteinerių)
Partizanų g. 28 (prie konteinerių)
Partizanų g./Butrimonių g. sankryža
Taikos pr. 119 (prie konteinerių)
Draugystės parkas (prie automobilių stovėjimo aikštelės)
Draugystės g. 9E (prie konteinerių)
Taikos pr. 53 (prie konteinerių)
Taikos pr. 62
Taikos pr. 82A (prie konteinerių)
Partizanų g.110 (prie konteinerių)
Partizanų g.170 (prie konteinerių)
Partizanų g.214 (prie konteinerių)
Taikos pr. 33 (prie konteinerių)
Pramonės pr. 83 (prie konteinerių)
Pramonės pr. 79 (prie konteinerių)
Pramonės pr. 67 (prie konteinerių)
Pramonės pr. 45 (prie konteinerių)
V. Krėvės pr. 97 (prie PC „Iki“)
Savanorių pr.170 (prie konteinerių)
Savanorių pr. 216 (prie konteinerių)
Savanorių pr. 246 (prie konteinerių)
Savanorių pr. 268 (prie konteinerių)
Savanorių pr. 287
Savanorių pr. 294 (prie konteinerių)
Savanorių pr. 312 (prie konteinerių)
Savanorių pr. 362 (prie konteinerių)
Savanorių pr. 372 (prie konteinerių)
Kovo 11-osios. g. 61 (prie konteinerių)
Partizanų g. 88
V. Krėvės pr. 98
Draugystės g. 1E
Taikos pr. 86C
V. Krėvės pr. 22.
Eigulių:
Šiaurės pr. 42
Šiaurės pr. 75 (prie konteinerių)
Šiaurės pr. 69 (prie konteinerių)
Šiaurės pr. 59 (prie konteinerių)
Šiaurės pr. 53 (prie konteinerių)
Šiaurės pr. 29 (prie konteinerių)
Šiaurės pr. 13 (prie įsukimo į kiemą)
Šiaurės pr. 5 (prie įsukimo į kiemą)
P. Plechavičiaus g. 21
Šiaurės pr./P. Plechavičiaus g. sankryža
K. Škirpos 2 (prie aikštelės)
Ukmergės g. 15 (prie konteinerių)
Geležinio Vilko g. 11 (prie konteinerių)
V. Landsbergio-Žemkalnio g. 6 (aikštelė)
V. Landsbergio-Žemkalnio g. 30
S. Žukausko g. 16 (prie konteinerių)
S. Žukausko g. 27 (prie konteinerių)
Ašigalio g. 53 (prie konteinerių)
Ašigalio g. 51 (prie konteinerių)
Ašigalio g. 25 (prie įsukimo į kiemą)
P. Lukšio g. prie Čečėnijos aikštės
P. Lukšio g. 23 (prie įsukimo į Muravos g.)
Sukilėlių pr. 84A (prie PC „Iki“)
Sukilėlių pr.110 (prie įvažiavimo)
Sukilėlių pr. 77 (prie konteinerių)
Sukilėlių pr. 73 (prie konteinerių)
Žeimenos g. 62
Žeimenos g./Kalniečių g. sankryža
Ašigalio g. 3 (prie įvažiavimo į kiemus)
Ašigalio g. 11A (ties įsukimu)
Šiaurės pr. 10
Šiaurės pr. 8A
Šiaurės pr. 101 (prie konteinerių)
Ukmergės g. 6
A. Ramanausko-Vanago g. 8
Savanorių pr. 407.
Gričiupio:
Kovo 11-osios g. (prie Girstučio baseino aikštelės)
K. Baršausko 99A (prie žiedo)
K. Baršausko g. prie PC „Lidl“
Studentų g. 11 (prie konteinerių)
Pašilės g. 26 (prie konteinerių)
Pašilės g. 108 (prie PC „Šilas“)
Topolių g./ Saulės g. sankryža
Chemijos g. 9 (prie įvažiavimo į kiemus)
K. Baršausko g. 68
Biržiškų g.1A.
Panemunės:
Vaidoto g. (senoji turgaus aikštė)
Pamiškės g. aikštelė (autobusų stovėjimo)
J. Borutos g. 8 (aikštelė)
Plento g. 3 (aikštelė)
A. Smetonos al. 57 (už šaligatvio)
Mažosios g. 11B (prie konteinerių)
Piliuonos g. pradžioje (priešais PC „Maximą“)
Kareivinių g. 24.
Petrašiūnų:
R. Kalantos g. 98 (automobilių stovėjimo aikštelės gale)
R. Kalantos g. 137 (prie konteinerių)
Ekskavatorininkų g. 11 (prie sandėliukų sienos)
Marių g. 6, Palemonas
T. Masiulio g. 17
R. Kalantos g. 67.
Šančių:
A. Juozapavičiaus pr. 47 (aikštelė)
A. Juozapavičiaus pr./Mažeikių g. sankryža
A. Juozapavičiaus pr.19
Prancūzų g. 81 (PC „Rimi“)
Verkių g. 6 (prie konteinerių)
Ašmenos 1-oji g.10 (prie konteinerių)
Alsėdžių g. 7
Ašmenos 2-oji g. 21
Ukrainiečių g. / Ringuvos g. sankryža
Verkių g. 20
Prancūzų g. 32
Kranto al. 58A (prie požeminių garažų prie tako šalia konteinerių)
A. Juozapavičiaus pr. 137.
Šilainių:
Baltijos g. 4 (prie konteinerių)
Baltijos g. tarp 36 ir 40 (prie konteinerių)
Baltijos g. tarp 6 ir 10 (prie konteinerių)
Baltijos g. tarp 64 ir 70 (prie konteinerių)
Baltijos g. 74
Baltijos g. 92 (prie konteinerių)
Baltų pr. 127 (prie konteinerių)
Baltų pr. 161 (prie konteinerių)
Baltų pr. 77 (prie konteinerių)
Baltų pr. tarp 107 ir 109
Baltų pr. tarp 21 ir 27 (prie konteinerių)
Baltų pr. 5 (prie konteinerių)
J. Grušo g. 21 (prie konteinerių)
J. Grušo g. 4 (prie konteinerių)
Jotvingių g. 5
Kuršių g. 56 (prie įvažiavimo į kiemą)
Kuršių g. 34 (prie įvažiavimo į kiemą)
Kuršių g. 10 (prie įvažiavimo į kiemą)
Kuršių g. 50 (prie konteinerių)
Naujakurių g. 33
Šarkuvos g. 13
Rasytės g. 32
Rasytės g./Kuršių g. sankryža (prie konteinerių)
Rietavo g. 5 (prie skydinės)
Šarkuvos g. 23 (prie konteinerių)
Vėtrungės g. 3 (prie konteinerių)
A. Šapokos g./I. Jonyno g. sankryža ( prie PC „Šilas“)
J. Semaškos g./Girios g. sankryža
Kaimelės g. 12 (kitoje gatvės pusėje)
Lubinų g./Romainių g. sankryža
Lubinų g./V. Tuinylos g. sankryža
M. ir P. Šalčių g. (ties autobusų apsisukimu)
Medeškinės g. 6
Alytaus g. (prie konteinerių)
Užnerio g./Nartavos g. (prie skydinės)
Vandžiogalos g./Pienių g./Žiburių g. sankryža
Vijūkų g./Kudrėnų g. sankryža
Vijūkų g./Paltiškių g. sankryža
Vytėnų g. prie galinio autobusų apsisukimo
Vieškelio g. 17 (prie PC „Iki“, Romainiai)
Bivylių g. 48
Naujakurių g. 51
Kuršių g. 4
Prūsų g. 25
9-ojo Forto g. 68
Rasytės g. 46
Rasytės g. 12
Varnių g. 30
Baltijos g. 23 (prie konteinerių).
Vilijampolės:
Brastos g. 11 (aikštelė)
Neries krant. / Pagėgių g. sankryža
Neries krant. 4 (kitoj pusėj gatvės)
Neris krant./Demokratų g. sankryža
Panerių g./A.Strazdo g. sankryža
Raudondvario pl. 230 (prie konteinerių)
Raudondvario pl. 200
Raudondvario pl. 288 (tarp šaligatvio ir degalinės)
Sąjungos aikštė (Linkuvos g. pusėje)
Varnių g. 43 (PC „Rimi“, prie konteinerių)
Varnių g. 44 (prie įsukimo į Bijūnų g.)
Vytenio g. 10 (prie įvažiavimo)
Gervių g. automobilių stovėjimo aikštelė, Lampėdžiai
K. Griniaus g. 1
Brastos g. 22
Antagynės g. 33
Kuršėnų g. 32
Neries krant. (Sąjungos aikštė).
Žaliakalnio:
Prie Zanavykų turgaus (automobilių stovėjimo aikštelė)
S. Lozoraičio g./Kelmų g. sankryža (prie KTU inžinerijos licėjaus)
J. Žemgulio g. 9 (prie konteinerių)
Perkūno al./Ąžuolyno g. sankryža (prie aikštelės)
Kudirkos g./Jankaus g. sankryža
Basanavičiaus al./ Radvilėnų pl. sankryža
Archyvo g. 52 (skveras)
Tvirtovės al. 1.
