„Kauno vandenys“ perspėja: sukčiai apsimeta skaitiklių tikrintojais

„Kauno vandenys“ primena, kad kilus įtarimų, jog asmuo gali būti apsimetėlis, informaciją galima pasitikslinti paskambinus kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“ telefonu arba kreipiantis bendruoju pagalbos telefonu.
Apie planinius darbus gyventojai informuojami iš anksto
Gyventojams daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose skaitikliai keičiami kas šešerius, o verslo klientams – kas dvejus metus.
Apie planinius skaitiklių patikros ar keitimo darbus daugiabučiuose namuose bendrovei „Kauno vandenys“ atstovaujantys darbuotojai gyventojus informuoja 5–7 dienas iki atvykimo – namo skelbimų lentoje kabinami pranešimai, gyventojų pašto dėžutėse paliekami informaciniai pranešimai, siunčiamos trumposios SMS žinutės ir elektroniniai laiškai apie planuojamą šalto vandens skaitiklių keitimą.
„Kauno vandenys“ šalto vandens skaitiklius įrengia ir keičia nemokamai.
Klientui nesudarius sąlygų pakeisti skaitiklį su pasibaigusia metrologine patikra, suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.
Kaip atpažinti sukčius ir ką daryti kilus įtarimų?
Pažymime, kad skaitiklius tikrinančius ar keičiančius „Kauno vandenų“ darbuotojus galima lengvai atpažinti iš dėvimos specialios aprangos, pažymėtos bendrovės logotipu. Jei skaitiklio keitimą atlieka įgalioti partnerių darbuotojai, jie privalo pateikti darbuotojo pažymėjimus ir užduotis atlikti skaitiklių keitimo darbus.
Atkreipiame dėmesį, kad „Kauno vandenų" darbuotojai ar bendrovės partneriai tikrina skaitiklių rodmenis arba keičia skaitiklius po vieną. Jei pas gyventojus atvyksta du, o ne vienas asmuo, įsitikinkite, ar tai nėra apsimetėliai. Pabrėžiame, kad apsilankymo metu niekada neprašoma atsiskaityti, juo labiau – grynaisiais pinigais.
Kilus įtarimų, kad asmuo yra apsimetėlis, informaciją galima pasitikslinti paskambinus kauniečių aptarnavimo centro „Mano Kaunas“ telefonu 0 800 20 000 arba kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112.
„Kauno vandenų“ darbuotojai ar bendrovės partneriai tikrina skaitiklių rodmenis arba keičia skaitiklius po vieną.
