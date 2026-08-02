Kelių chuliganai ant motociklų: po gyventojų skundų dėl triukšmo – policijos įspėjimas

Motociklų variklių gausmas naktimis neduoda ramybės Kauno gyventojams. Žmonės pasakojo esą negalintys pailsėti – vos užsnūdus juos pažadina riaumojantys varikliai. Didžiausias triukšmas, anot jų, girdimas nuo 23 val. iki 2 val. nakties.
„Labai stipriai girdisi, butai yra prie pat gatvės. Nežinau, galėtų susirasti kokią nors aikštelę ar važinėti užmiestyje“, – sakė moteris.
„Jie važinėja labai vėlai, vidury nakties, o jau garsai – „nuostabūs“, – piktinosi kaunietė.
Policija pripažino, kad motociklininkų daugėja, tad kartu auga ir gyventojų skundų dėl triukšmo skaičius.
„Gauname nusiskundimų dėl garsaus važiavimo ir neatsakingo vairavimo, pažeidžiant Kelių eismo taisykles“, – teigė Kelių policijos viršininkas Vigintas Lukošius.
Naktimis Kauno gatvėmis motociklai lekia didžiuliu greičiu, o kai kurie vairuotojai demonstruoja pavojingus triukus. Vieni važiuoja ant vieno rato, kiti stojasi ant motociklo ar net trumpam paleidžia vairą. Tokie manevrai laikomi chuliganišku vairavimu, už kurį gresia atsakomybė.
Nustatome po kelis motociklus, viršijančius leistiną garso ribą. Jie važiuoja organizuotomis grupėmis, todėl pati masė sukelia triukšmą.
„Nustatome po kelis motociklus, viršijančius leistiną garso ribą. Jie važiuoja organizuotomis grupėmis, todėl pati masė sukelia triukšmą“, – aiškino V. Lukošius.
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Baikerių klubo vadovas sakė, kad klubų nariai privalo laikytis taisyklių ir gerbti kitus eismo dalyvius. Pavienius greičio mėgėjus, anot jo, gali pakeisti tik švietimas.
„Reikia bendravimo ir edukacijos. Vyresni turi kalbėtis, tačiau motociklininkai su jais kalbasi. Jaunimui norisi pasirodyti, norisi palakstyti ir patriukšmauti, todėl padėti gali tik bendravimas ir kalbėjimas“, – svarstė baikerių klubo „Raptorial“ vadovas Arturas Juočiūnas.
Kelių policijos viršininko teigimu, šiemet su motociklininkų bendruomenėmis susitikta jau ne kartą, tačiau raginimai naktimis netrikdyti gyventojų ramybės kol kas rezultatų neduoda.
„Atrodė, kad buvome priėmę susitarimą, bet kiekvienas mąsto individualiai. Pasekmės tokios, kad gauname daug nusiskundimų dėl netinkamo motociklininkų vairavimo“, – kalbėjo V. Lukošius.
Baikeris įsitikinęs esą pavojingai važinėjantys motociklininkai dažniausiai siekia išsiskirti ir atkreipti į save dėmesį, todėl renkasi kuo triukšmingesnį važiavimą.
„Jauna galva, karšta galva – nori pasirodyti, kad jį pamatytų. Jei nuvažiuos į aikštelę vienas sau, jam bus neįdomu“, – sakė A. Juočiūnas.
Pareigūnai savo ruožtu ragina gyventojus fiksuoti pavojingą ir chuliganišką vairavimą bei apie jį pranešti policijai.
„Jei pastebėjote daug motociklų ir girdite triukšmą, policija atvažiuos. Chuliganiškas vairavimas kelia realų pavojų. Galima nufilmuoti ir paskambinti numeriu 112 – pareigūnai užkardys chuliganiškus važiavimus“, – ragino V. Lukošius.
Šiemet Kauno apskrityje jau žuvo du motociklų vairuotojai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)