Klinika „Denticija“ skelbia 5 metų garantiją danties atkūrimui

Garantija visam atkurtam dančiui
Odontologijos klinikos vadovas Evaldas Misiūnas pabrėžia, kad paskelbta 5 metų garantija nėra trumpalaikė akcija ar skambus reklaminis pažadas. „Tai papildomas patvirtinimas, kad į savo darbą visada žiūrime labai atsakingai. Pacientui svarbu jaustis saugiai: žinoti, ar galės visavertiškai kramtyti ir vainikėlis laikysis patikimai, ar visada galės kreiptis į odontologus, jeigu iškils klausimų“, – aiškino E. Misiūnas.
Šis įsipareigojimas apima ne tik patį implantą, bet ir ant jo atkuriamą nuolatinį vainikėlį – kitaip tariant, visą atkurtą, matomą ir funkcionuojantį dantį.
Pasak vadovo, tokia garantija galima tik tada, kai klinika visiškai pasitiki savo komanda, pažangiomis technologijomis, naudojamomis sertifikuotomis medžiagomis, dantų technikos laboratorijos darbu ir visa sukurta gydymo sistema.
„Implantacija šiandien jau yra gerai ištobulinta odontologijos procedūra, tačiau ilgalaikį rezultatą lemia daugelis dalykų. Reikia nuodugniai įvertinti žmogaus burnos būklę, suplanuoti gydymą, parinkti tinkamą sprendimą, kokybiškai atkurti dantį ir vėliau jį profesionaliai prižiūrėti“, – teigė E. Misiūnas.
Pacientų nerimą išsklaido detali konsultacija
Protezuojanti gydytoja odontologė Ingrida Lapėnaitė-Krasnickė taip pat akcentuoja ilgalaikį ryšį su pacientais. „Man ši garantija reiškia visišką pasitikėjimą savo darbu ir atsakomybę už gydymo rezultatą. Pacientui ji suteikia ramybės, tačiau kartu primena, kad ilgalaikis rezultatas priklauso ne tik nuo gydytojo darbo, bet ir nuo paties paciento priežiūros bei specialistų rekomendacijų laikymosi. Tai yra abipusė partnerystė“, – sakė medikė.
Pacientams daug nerimo kelia ir svarstymai, kas jų laukia odontologo kabinete. Todėl I. Lapėnaitė-Krasnickė pabrėžia išsamios informacijos svarbą konsultacijų metu. „Su pacientu detaliai aptariame klinikinę situaciją, galimus gydymo būdus, jų privalumus, trūkumus ir ilgalaikę prognozę. Kai žmogus tiksliai žino, kas jo laukia, baimę pakeičia pasitikėjimas“, – tvirtino medikė.
Gana dažna ir skausmo baimė. Tačiau gydytoja odontologė ramina, kad šiuolaikinės implantacijos procedūros atliekamos taikant itin efektyvią vietinę nejautrą. „Pacientai dažnai nustemba, kad viskas vyksta kur kas greičiau ir lengviau nei jie įsivaizdavo“, – teigė I. Lapėnaitė-Krasnickė.
Kviečia neatidėlioti vizito pas odontologą
Danties atkūrimas ant implanto prasideda nuo išsamaus ištyrimo ir individualaus gydymo plano sudarymo. Tuomet atliekama implantacija, laukiama, kol implantas prigyja, o vėliau gaminamas ir tvirtinamas nuolatinis vainikėlis.
Kai kuriais atvejais pacientui gali prireikti papildomų procedūrų, pavyzdžiui, kaulo priauginimo ar sinuso dugno pakėlimo. Todėl nereikėtų atidėlioti vizito pas odontologus.
„Ilgą laiką neatkūrus prarasto danties, pradeda tirpti žandikaulio kaulas, keičiasi sukandimas, kaimyniniai dantys krypsta į tuščią vietą, o tai vėliau gydymą gali paversti sudėtingesniu ir brangesniu, – aiškino I. Lapėnaitė-Krasnickė. – Kuo anksčiau atkuriamas prarastas dantis, tuo gydymas yra paprastesnis, greitesnis ir reikalauja mažiau papildomų intervencijų.“
Ne mažiau svarbus etapas prasideda po danties atkūrimo. Norint, kad implantas ir vainikėlis tarnautų kuo ilgiau, būtina kruopšti kasdienė burnos higiena ir reguliarūs profilaktiniai vizitai pas odontologus ar burnos higienistus.
„Profilaktiniai vizitai leidžia anksti pastebėti pokyčius ir sumažinti komplikacijų riziką. Tai nėra formalumas, o svarbi ilgalaikio gydymo dalis. Būtent todėl 5 metų garantija pilna apimtimi galioja tuomet, kai pacientas laikosi rekomenduoto profilaktikos plano – reguliariai, dažniausiai kas pusmetį, atvyksta profesionaliai burnos higienai bei implantų ir protezinių konstrukcijų patikrai“, – pabrėžė medikė.
Įsipareigojimus užtikrina visas klinikų tinklas
„Denticija“ turi šešias klinikas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kuriose dirba daugiau nei 180 specialistų: iš jų chirurgai, protezuojantys gydytojai, kitų sričių odontologai ir burnos higienistai. Pas juos kasmet apsilanko per 24 tūkst. pacientų.
Klinikos vadovo E. Misiūno teigimu, tokia sistema pacientui garantuoja sklandų gydymo tęstinumą. „Pacientas nelieka priklausomas tik nuo vieno gydytojo ar vieno kabineto. Jeigu žmogus keičia gyvenamąjį miestą, pasikeičia gydytojo darbo vieta ar prireikia kitos srities specialisto konsultacijos, jis vis tiek gali gauti tolesnę garantinę priežiūrą bet kurioje kitoje mūsų klinikoje“, – tvirtino vadovas.
Jis akcentuoja, kad tikroji dantų atkūrimo garantijos prasmė – partnerystės susitarimas, kai klinika ir pacientas kartu rūpinasi pasiektu rezultatu.
„Denticija“ kviečia dalyvauti šioje partnerystėje ir registruotis Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos klinikose „Denticija“ telefonu +370 660 07770 arba internetu: https://denticija.lt/registracija/.
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