 Ko kauniečiai ieško dėvėtų drabužių parduotuvėse?

Ko kauniečiai ieško dėvėtų drabužių parduotuvėse?

2026-10-04 05:00
Kamilė Stamburaitė

Dėvėtų drabužių parduotuvėse kauniečiai ieško ne tik mažesnės kainos – vilioja galimybė rasti kokybiškų, išskirtinių drabužių. Vieni čia užsuka ieškodami žinomų prekių ženklų, kitus atveda unikalaus stiliaus paieškos ar galimybė suteikti drabužiams antrą gyvenimą.

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Motyvacija: į dėvėtų darbužių parduotuves pirkėjus atveda ne tik pigesnių rūbų, bet ir unikalaus stiliaus paieškos.

Domina konkretus stilius

Dėvėtų drabužių parduotuvėje šalia Laisvės alėjos viduryje darbo dienos sukinėjosi būrelis žmonių. Vieni jų po kiek laiko stojo prie kasos – pirko išsirinktas prekes, kiti išeidavo tuščiomis.

„Aš mėgstu 2000-ųjų stiliaus drabužius, kelnes žemu liemeniu, vintažinius drabužius. Ten, kur prekiaujama greitosios mados drabužiais, man nepavyksta jų rasti, o atėjusi į dėvėtų drabužių parduotuvę žinau, kad visada rasiu. Renkuosi apsipirkti dėvėtų drabužių parduotuvėse, nes čia daug pigiau, drabužiai daug kokybiškesni ir geresnės kokybės“, – užsiminė kaunietė Meida.

Renkuosi apsipirkti dėvėtų drabužių parduotuvėse, nes čia daug pigiau, drabužiai daug kokybiškesni ir geresnės kokybės.

Dovilė pasakojo čia perkanti įvairias prekes – nuo drabužių sau ir vaikams iki avalynės.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

„Stengiuosi rasti išskirtinių daiktų. Man patinka apsipirkti tokiose parduotuvėse. Įdomu ieškoti prekių, niekada nežinai, ką pavyks rasti, be to, čia pigiau“, – vardijo Dovilė.

Ką randa, tą perka

Netikėtumo elementą kaip vieną iš priežasčių renkantis dėvėtų drabužių parduotuves išskyrė ir Petras. Jis teigė dažniausiai konkrečių prekių neieškantis – perka tai, ką tuo metu pavyksta rasti: sportinių drabužių, kelnių, striukių, kepurių, avalynės.

„Praktiškai visko, ko man reikia, randu šiose parduotuvėse. Apsiperku, nes čia didesnis skirtingų drabužių ir prekių ženklų pasirinkimas vienoje vietoje“, – dalijosi Petras.

Studentė Dovilė pasakojo: „Ieškau žinomų prekių ženklų, nes jų kokybė geresnė. Renkuosi pirkti dėvėtus drabužius dėl tvarumo ir geresnės kokybės.“

Mados dizainu besidominti Berta dėvėtų drabužių parduotuvėse sakė ieškanti unikalių drabužių: „Čia perku labai daug įvairių prekių. Pavyksta rasti visko, ko reikia.“

Ieško ir karnavalui

Kad pirkėjų poreikiai skiriasi, pastebi ir parduotuvių darbuotojai.

„Klientų įvairovė – didžiulė. Vieni mėgsta brangesnius daiktus – ieško žinomų prekių ženklų ir kaina jiems – ne pagrindinis kriterijus. Kiti ieško unikalių, vienetinių, vintažinių drabužių. Dar kiti – kuo pigesnių prekių. Didelę įtaką perkamų prekių kategorijoms daro ir metų laikas“, – komentavo vienos Kauno centre įsikūrusios dėvėtų drabužių parduotuvės vedėja Svajonė.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Populiarios išlieka sporto prekės. Šiuo metu, anot Svajonės, pirkėjų dėmesio sulaukia ir karnavaliniai drabužiai.

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