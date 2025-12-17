Kolegas vadino „debilais“: buvusiam Kauno teismo vadovui – LAT niuksas

A. Purvainis savo skundu LAT prašė panaikinti Teisėjų garbės teismo sprendimo dalį, kurioje jam už Teisėjų etikos kodekse įtvirtintų pagarbos žmogui, padorumo, pavyzdingumo ir solidarumo principų pažeidimus buvo pareikšta pastaba, ir šią iškeltos drausmės bylos dalį nutraukti.
LAT kolegija pažymėjo, kad teisėjui A. Purvainiui drausminė nuobauda paskirta už sistemingą elgesį ir nevienkartinius veiksmus, kuriais buvo pažeistas ne vienas Teisėjų etikos kodekso principas. Nustatyti pažeidimai, vertinant teisėjo elgesio visumą, yra šiurkštūs, darantys neigiamą įtaką teisėjo vardui ir teismo autoritetui, menkinantys teisėjo prestižą.
„Dėl šių aplinkybių pastaba, kaip poveikio priemonė, yra tinkama teisėjo drausminės atsakomybės tikslui pasiekti. Tai – pati švelniausia įstatyme nustatyta drausminė nuobauda, todėl yra adekvati ir proporcinga drausminė nuobauda A. Purvainiui už šioje byloje nustatytus veiksmus“, – rašoma LAT pranešime.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Pastaba yra švelniausia iš visų nuobaudų, kurios gali sulaukti teisėjas iš Teisėjų garbės teismo.
Spalio 13 dieną Teisėjų garbės teismas paskelbė, kad A. Purvainis pažeidė teisėjų etiką, kai nepagarbiai ir nemandagiai bendravo su kolegomis ir teismo personalu.
Nuspręsta, kad drausmės byloje yra pakankamai duomenų, kurie patvirtina, jog teisėjas darbinėje aplinkoje, bendraudamas su teismo teisėjais ir teismo personalu, nesilaikė Teisėjų etikos kodekso reikalavimų, buvo nekorektiškas, nemandagus, negerbė kitų asmenų, juos įžeidinėjo, menkino kolegų darbą.
A. Purvainis pripažintas pažeidęs Teisėjų etikos kodekse įtvirtintus pagarbos žmogui, padorumo, pavyzdingumo ir solidarumo principus, nederamai elgęsis per teisėjų susirinkimus.
Teisėjų garbės teismas taip pat įvertino tuomečio pirmininko pasisakymus bei jo išsakytą kritiką dėl kitų teisėjų priimtų sprendimų. Taip pat įvertintas ir taikytas draudimas teisėjams komentuoti savo sprendimus žiniasklaidai.
A. Purvainis iš dalies pripažino, kad jo elgesys nebuvo visiškai tinkamas, tačiau vis tiek teisino tokį bendravimą su kolegomis.
Į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją su siūlymu iškelti A. Purvainiui drausmės bylą kreipėsi Teisėjų taryba, įvertinusi Kauno apylinkės teismo teisėjos pranešimą apie galimai A. Purvainio padarytus pažeidimus.
Pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja.
A. Purvainis Kauno apylinkės teismo pirmininku buvo paskirtas 2020 metų pavasarį.
TEDK posėdyje pagarsintuose skunduose apie A. Purvainio elgesį nurodoma, kad teismo pirmininkas pokalbiuose su tuometine teismo darbuotoja apie kitus teisėjus atsiliepė nepagarbiai, neva vartodamas frazes: „pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja“, „ji padarys gėdą teismui“, „stoties lygis“, „negalima pasitikėti“, „žemiau plintuso“, „dal**bė“.
Skunduose dėl A. Purvainio taip pat nurodoma, kad teismo pirmininkas esą nepagarbiai atsiliepia apie kolegas teisėjus, priekaištauja teisėjams dėl jų procesinės veiklos, gėdina juos kitų kolegų akivaizdoje, iškeldamas neva, pirmininko vertinimu, procesiniuose sprendimuose padarytas klaidas.
Taip pat nurodoma, kad A. Purvainis buvusią teismo darbuotoją teismo lankytojų akivaizdoje išvadino „visiškai gluša“, „asilų ar avinų, žodžiu, kažkokia banda“. Buvusią teismo darbuotoją esą dėl to, kad ši darbo organizavimo klausimus aptarinėjo su konkrečia teisėja, A. Purvainis pavadino „debile“.
