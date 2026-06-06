Krepšinio diena Zapyškyje

Zapyškyje gimęs ir užaugęs Kauno rajono meras Valerijus Makūnas prisiminė laikus, kai mokėsi mokykloje, kurioje nebuvo sporto salės, todėl moksleiviai eidavo sportuoti į neveikiančios medinės bažnyčios pastatą, kuriame buvo įrengti krepšinio lankai. Meras pabrėžė, kad sporto talentai užauga ne tik didmiesčiuose, bet ir kaimuose, miesteliuose: Jonas Mačiulis gimė Karmėlavoje, Kęstutis Šeštokas – Garliavoje, Vytenis Lipkevičius – Vilkijoje, Adas Juškevičius – Kačerginėje.
„Kauno rajonas yra pavyzdys, kaip reikia auginti ir puoselėti krepšinio kultūrą. Šis projektas – padėka merui, savivaldybei ir visai bendruomenei už meilę sportui, o jaunimui – galimybė iš arčiau susipažinti su žmonėmis, kurie savo pasiekimais garsina Lietuvą“, – sakė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Po sveikinimo kalbų, tautinio šokio ir Kauno rajono sporto centro gimnasčių pasirodymo mokiniai ir svečiai išsiskirstė į klases. Per istorijos pamokas buvo kalbama apie krepšinio raidą Lietuvoje, biologijos – apie sportininko kūną ir jo galimybes, o fizinio ugdymo pamokos virto krepšinio treniruotėmis.
Lietuvos sveikatos sporto universiteto profesorius Nerijus Masiulis su kolegomis iš užsienio šalių atlieka tyrimą, kurio rezultatai nekelia abejonių – fizinis aktyvumas gerina ne tik savijautą, bet ir smegenų veiklą. Profesorius pasakojo, kad Islandijoje visi moksleiviai prieš pamokas atlieka intensyvias 15 minučių treniruotes, taip pat nemokamai lanko įvairius sporto būrelius. Pasak mokslininko, tokia sistema žymiai pagerino moksleivių fizinį pajėgumą, pagerėjo jų mokslo pasiekimai, visa tai atsispindi ir nedidelės, vos 400 tūkst. gyventojų turinčios šalies sporto laimėjimuose.
Vienas žymiausių visų laikų Lietuvos krepšininkų Valdemaras Chomičius mokiniams pasakojo, kad sportas ne tik stiprina kūną, bet ir grūdina charakterį. „Būdamas septyniolikos prašiau mamos leisti į treniruotes pažadėdamas, kad po trejų metų tapsiu Europos čempionu. Duotą žodį ištesėjau“, – savo sportinės karjeros pradžią prisiminė legendinis krepšininkas.
Jis ragino jaunimą išbandyti įvairias sporto šakas ir atrasti labiausiai tinkamą, o svarbiausia sėkmės sąlyga įvardijo atkaklų darbą. Paklaustas apie savitą metimo techniką kamuoliu užsimojus virš galvos, V. Chomičius šypsodamasis atsakė, kad nesvarbu, kaip krepšininkas meta, svarbiausia, kad pataiko.
Šiemet asociacija „Lietuvos krepšinis“ Kauno rajono savivaldybei suteikė 2026-ųjų Lietuvos krepšinio sostinės vardą. Ceremonijos metu merui V. Makūnui buvo įteiktas krepšinio kamuolys, lydintis visus projekto renginius ir iniciatyvas. Zapyškyje vykusios šventės metu ant kamuolio pasirašė ir seniūnė Daiva Eidukynienė.
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