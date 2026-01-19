Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone sausio 20–25 d.

Sausio 20 d.
Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:
17.30 val. susitikimas su Vilkijos kultūros centro režisieriumi Svajūnu Tikniumi.
Raudondvario kultūros centras:
19 val. teatralizuotas Liudviko Rėzos dainų vakaras „Kas naktužėje tamsioje“. Dalyvauja folkloro ansamblis „Piliarožė“.
Sausio 21 d.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. edukacinis užsiėmimas „Užgavėnių Morės kūrimas”. Edukacijas ves Rokų damų klubas.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
16 val. restauruoto lietuviško kino klasikos filmo „Maža išpažintis“ peržiūra (režisierius Algirdas Araminas, 1971 m.).
Neveronių laisvalaikio salė:
19 val. atvira folkloro ansamblio „Viešia“ repeticija „Dainos Tėvynei“.
Sausio 22 d.
Ringovės k., Vilkijos apylinkės:
11 val. sukilėlių vado, kunigo Antano Mackevičiaus pagerbimo renginys. Minimos 163-iosios 1863–1864 m. sukilimo prieš Rusijos imperijos valdžią metinės.
VDU Žemės ūkio akademijos biblioteka:
11 val. Laimos Sakalauskienės fotografijų parodos „Kur prasideda gyvybė“ pristatymas ir kūrybinės paveikslėlio kūrimo dirbtuvės (cianotipijos technika).
Šiulių k., Zapyškio sen.:
12.30 val. 1863–1864 m. sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios 163-iųjų metinių minėjimas.
Kauno valstybinis muzikinis teatras:
18 val. išvyka į Kauno valstybinį muzikinį teatrą: miuziklas „Sugar“ („Džiaze tik merginos“). Registruotis: +370 616 09 530 arba e. p. [email protected].
Sausio 23 d.
Kauno rajono muziejus:
13 val. ekskursija po parodą „Prašmatnioji XIX a. Paryžiaus mada: Paryžius–Raudondvaris“ su mados istoriku Aleksandru Vasiljevu. Registruotis: https://forms.gle/SPkam3ZueyQgEptk7.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17 val. literatūrologės, kultūros istorikės, humanitarinių mokslų daktarės Ingos Daugirdės monografijos „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Gyvenimo ir veiklos verpetai“ pristatymas.
Kačerginės biblioteka:
18 val. Nijolės Tallat-Kelpšaitės knygos „Legendos“ pristatymas.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
19 val. Veiverių mėgėjų teatro spektaklis „Langai” (režisierė Virginija Samuolienė).
Sausio 24 d.
Kauno rajono muziejus:
10 val. edukacija „Žiemos magija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Registruotis: https://forms.gle/hm6Zr1uedMv5vVJR9.
Samylų kultūros centras:
10 val. kalendorinė šventė „Kumeliuko krikštynos“. Ratelių, šokių ir žaidimų mokymai visai šeimai.
Užliedžių laisvalaikio salė:
11 val. molio edukacija vaikams ir tėvams „Molinė pasaga Arklio metams“.
Samylų kultūros centras:
12 val. vizualiojo meno edukacijos „Moters portretas“.
Užliedžių biblioteka:
13 val. šeimų savaitgalis „Žiemos stebuklų dirbtuvės“.
Kauno rajono sporto centras:
13 val. Lietuvos moterų rankinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“–Kauno „Žalgiris“.
Ramučių kultūros centras:
15 val. liaudiškos muzikos kapelų šventė „Pusiaužiemio vakaruškos“.
Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:
16 val. Vytauto V. Landsbergio filmo „Zita“ pristatymas.
Kauno rajono sporto centras:
17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Ukmergės „Stekas“.
Sausio 25 d.
Rokų laisvalaikio salė:
11.30 val. Kauno „Nykštuko“ lėlių teatro spektaklis vaikams „Du meškiukai“. Spektaklis mokamas.
Raudondvario kultūros centras:
12 val. renginių ciklas vaikams „Kultūriukų rytmetys“. „Teatro P“ spektaklis-koncertas „Vakaras V, arba žmonės, krokodilai, kiškiai“. Spektaklis mokamas.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
16 val. gyvo garso muzikinis vakaras su grupe „Belkanto“. Koncertas mokamas.
Lietuvos policijos mokykla (Mokslo g. 2, Mastaičiai):
16 val. spektaklis Kazio Binkio „Atžalynas“.
Kauno rajono sporto centras:
16.50 val. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės: Kauno „Žalgiris“–Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“.
