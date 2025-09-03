Iš Laisvės alėjos į laisvę: naujas, nemokamas audioturas kviečia į kelionę po tarpukario Kauną

Ši įtraukianti garsinė patirtis, sukurta britų menininkių Jenny Kagan ir Louise K Wilson, atveria naują, interaktyvų būdą pažinti Kauno istoriją. Naudojant išmanųjį telefoną ir ausines, audio turas veda nuo Laisvės alėjos fontano iki Sugiharos namų muziejaus Žaliakalnyje. Keliaudami šiuo maršrutu, lankytojai išgirs ne tik pasakojimą apie J. Zvartendijko ir Č. Sugiharos humanistinę misiją, bet ir geriau supras to meto politinį ir istorinį kontekstą.
Audioturo pristatymo renginio metu Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos pirmininkas ir vienas steigėjų Ramūnas Garbaravičius džiaugėsi moderniais sprendimais muziejuje, kurie atvers naujas patirtis ir leis dar platesnei auditorijai pažvelgti į vertybes, kurios dabar – kaip niekada svarbios. „Diplomatai Čijunė Sugihara ir Janas Zvartendijkas savo drąsių veiksmų nesiėmė todėl, kad taip liepė valdžia – jie veikė vedini sąžinės ir tikėjimo gėriu. Lygiai taip pat ir šio muziejaus įkūrėjai prieš kelis dešimtmečius ne dėl nurodymų iš viršaus, o dėl bendraminčių rato ir draugų palaikymo tikėjo, kad ši veikla yra prasminga ir verta tęstinumo. Šiandien simboliškai susijungia dvi kartos – senieji draugai, kurie viską pradėjo, ir naujieji, kurie šią misiją tęsia”, – kalbėjo R. Garbaravičius.
„Šis pasivaikščiojimas nukelia į paskutines tarpukario dienas Kaune. Jis atkūrė tų laikų garsus ir atmosferą. Tarsi einate kartu su žydų pabėgėliais, ieškančiais kelio į laisvę – nuo Nyderlandų garbės konsulo Jano Zvartendijko kabineto iki Japonijos konsulato. Girdite ore sklandančias kalbas, sovietų tankų gausmą Laisvės alėjoje, jaučiate nerimą ir baimę. Ir dar labiau suvokiate, kokie nepaprastai drąsūs tuomet buvo šie vyrai – du jauni tėvai, rizikavę savo šeimomis ir karjera dėl žmonių, kurių net nepažinojo. Tai pamoka kiekvienam – visada klausytis savo sąžinės, kai tenka spręsti moralinę dilemą”, – renginio metu kalbėjo Nyderlandų ambasadorius Lietuvoje Jack Twiss Quarles van Ufford.
Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ direktorė Jurgita Garbaravičienė džiaugėsi įkvepiančiais muziejaus pokyčiais per pastaruosius kelerius metus: „Atnaujinta ir praplėsta muziejaus ekspozicija suteikia dar daugiau gylio istorijai, kuria dalinamės. Vakar visuomenei pristatytas audioturas yra unikali istorinė garsų kelionė, kviečianti sustoti, įsiklausyti ir iš naujo atrasti drąsos, atjautos bei laisvės prasmę.” J. Garbaravičienė dėkojo visai komandai, prisidėjusiai prie projekto įgyvendinimo, o ypač – Nyderlandų ambasadai bei pačiam ambasadoriui Jack Twiss Quarles van Ufford, kuris ne tik skyrė lėšų, kad šis projektas išvystų dienos šviesą, bet ir asmeniškai įsitraukė į kūrybinį šios garsinės kelionės kūrimo procesą.
Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ tikslas – ne tik saugoti garsių Japonijos diplomato Čijunės Sugiharos ir Nyderlandų garbės konsulo Jano Zwartendijko atminimą, bet ir skleisti pilietinės visuomenės bei tolerancijos idėjas. Fondas yra įsteigęs ir puoselėja Sugiharos namų muziejų Kaune, kuris 2025 m. pradžioje atvėrė duris atsinaujinęs. Žymios britų menininkės J. Kagan sukurta ekspozicija atgaivina istoriją per jautrias vizualines interpretacijas ir įtraukiantį pasakojimą. Fondas taip pat skatina laisvų piliečių visuomeninį ryžtą nesitaikstyti su reiškiniais, kurie kelia grėsmę visuomenės atvirumo ir liberaliosios demokratijos ateičiai, todėl nuo 2001 m. yra įsteigęs kasmetinį Tolerancijos žmogaus apdovanojimą, o nuo 2017 m. – ir profesoriaus Leonido Donskio premiją.
Kaip veikia audio turas?
Nemokamą audio turą rasite programėlėje „VoiceMap“, kurią galima parsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“. Kelionė pėsčiomis prasideda nuo Laisvės alėjos fontano ir trunka apie 40 minučių.
-
Atsisiųskite programėlę „VoiceMap“ ir susikurkite paskyrą.
-
Paieškoje suraskite turą „Iš Laisvės alėjos į laisvę“ ir atsisiųskite jį. Turas anglų kalba: „From Freedom Avenue to Freedom“.
-
Nuvykę į starto tašką prie Laisvės alėjos fontano, paspauskite „Start Tour“.
-
Turas veikia su GPS, todėl pasakojimas prisitaiko prie jūsų buvimo vietos.
Turas baigiasi buvusiame Japonijos konsulate įsikūrusio Sugiharos namų muziejuje, kurį galite apžiūrėti įsigiję lankytojo bilietą III–V nuo 11 iki 16 val. Apsilankymas muziejuje yra audioturo tęsinys, kviečiantis iš naujo atrasti Sugiharos namų muziejų Kaune ir patirti įtraukiančią, su britų menininke Jenny Kagan atnaujintą jo ekspoziciją.
Naujausi komentarai