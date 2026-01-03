„Lietuvos krepšinio sostinė“ startuoja: 2026-ųjų vėliava – Kauno rajono rankose

Stiprins plėtrą regionuose
Projekto „Lietuvos krepšinio sostinė“ tikslas – kryptingai stiprinti krepšinio plėtrą šalies regionuose, skatinti bendruomenių įsitraukimą ir užtikrinti, kad krepšinis augtų ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir visoje Lietuvoje.
Ši iniciatyva, skirta Lietuvos krepšinio regionų plėtrai, kasmet išskirs vieną savivaldybę, tapsiančia simboline Lietuvos krepšinio sostine – vieta, kurioje koncentruosis krepšinio renginiai, jaunimo ugdymo programos, trenerių kvalifikacijos kėlimas, bendruomeninės veiklos ir krepšinio kultūros puoselėjimas. Projektas siekia sukurti ilgalaikę vertę regionams ir stiprinti krepšinį kaip visos Lietuvos sportą.
Pasirinko neatsitiktinai
Džiugu, kad pirmąja 2026-ųjų Lietuvos krepšinio sostine tapo Kauno rajono savivaldybė. Šis sprendimas neatsitiktinis – Kauno rajonas jau daugelį metų nuosekliai investuoja į sporto infrastruktūrą, jaunimo užimtumą ir krepšinio tradicijų puoselėjimą.
Kauno rajonas išsiskiria sparčiai augančia ir aktyvia bendruomene, kurioje sportas, o ypač krepšinis, užima svarbią vietą. Rajone veikia stiprios sporto mokyklos ir klubai, ugdantys jaunuosius talentus, o krepšinio aikštelės ir salės tapo natūraliomis traukos vietomis tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Būtent platus masiškumas ir dėmesys jaunajai kartai buvo vieni pagrindinių argumentų, nulėmusių šį pasirinkimą.
Tai bus puikus padėkos laikas Kauno rajonui už ilgametę partnerystę ir išskirtinį indėlį į Lietuvos krepšinio istoriją ir ateitį.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas pabrėžė, kad Kauno rajono savivaldybė, kurdama sporto infrastruktūrą, remdama klubus ir įtraukdama į sporto programas daug jaunimo, kuria didelę pridėtinę vertę visam Lietuvos krepšiniui.
Svarbų vaidmenį suvaidino ir savivaldybės požiūris į partnerystę. Jos vadovai aktyviai bendradarbiauja su sporto organizacijomis, švietimo įstaigomis ir vietos bendruomenėmis, suprasdami, kad tvari krepšinio plėtra reikalauja bendrų pastangų.
Ne mažiau svarbus geografinis ir simbolinis Kauno rajono vaidmuo. Būdamas greta Kauno, miesto, kuris neatsiejamas nuo Lietuvos krepšinio istorijos, rajonas tampa natūraliu tiltu tarp gilias tradicijas turinčio krepšinio centro ir sparčiai augančių regionų. Tai suteikia galimybę derinti istoriją, patirtį ir modernų požiūrį į sporto vystymą.
Garbė ir atsakomybė
Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas sportui Arūnas Talalas pabrėžė, kad Lietuvos krepšinio sostinės titulas savivaldybei – ir garbė, ir didžiulė atsakomybė.
„Šiemet Kauno rajonas taps įvairių krepšinio renginių epicentru: nuo vaikų ir jaunimo turnyrų, trenerių seminarų iki bendruomeninių iniciatyvų ir šventinių renginių, skirtų visiems krepšinio mėgėjams“, – sakė A. Talalas.
Krepšinio kamuolys, kurį Lietuvos krepšinio sostinės vardo paskelbimo ceremonijos metu M. Balčiūnas įteikė Kauno rajono merui Valerijui Makūnui, jau tampa metų trukmės simboliu, lydinčiu visus savivaldybės renginius, projektus ir sporto iniciatyvas.
Dar šį mėnesį startuos projektas „Stipresnė Aš“, skirtas paauglėms mergaitėms, sugrįšiantis kovą, gegužę, rugsėjį ir lapkritį, taip pat bus rengiamos individualių įgūdžių treniruotės jaunimui. Jaunųjų krepšininkių techniniai įgūdžiai dar bus lavinami kovą, gegužę, spalį ir gruodį.
Vasarį prasidės seminarų ciklas bendruomenėms intriguojančiu pavadinimu – „Nuo molekulės iki čempiono“ (jie vyks ir gegužę, rugsėjį ir lapkritį) bei tęstinis edukacinis projektas „Krepšinio diena mano mokykloje“, sujungsiantis kūno kultūros, istorijos ir biologijos pamokas. „Krepšinio diena mano mokykloje“ numatyta ir balandį, birželį, rugsėjį ir lapkritį.
„Antrąjį šių metų mėnesį ši sporto šaka karaliaus ir vaikų darželiuose, čia vyks projektas „Augu krepšinyje“. Jo tikslas – sukurti palankias sąlygas vaikų darželiuose ugdyti fizinį aktyvumą ir pradėti pažintį su krepšiniu, užtikrinant, kad čia būtų visas treniruotėms reikalingas inventorius“, – pasakojo vedėjo pavaduotojas sportui.
Vasarį prasidės iniciatyva „Kryždirbystė ir krepšinis už atmintį ir ateitį“, kuri bus tęsiama dar tris mėnesius: balandį, rugsėjį ir lapkritį, atnaujinant kryžius, supažindinant su kryždirbystės paveldu ir simboline prasme, simboliškai sutapatinant „dvi religijas“. Šį mėnesį taip pat numatyti susitikimai su Lietuvos krepšinio rinktinėmis, treniruočių stebėsena ir diskusijos, tai daryti ketinama ir lapkritį.
Kovas išsiskirs tuo, kad keli aktyviausiai projekte dalyvaujantys moksleiviai turės unikalią galimybę kartu su krepšininkais lėktuvu skristi į Reikjaviką ir palaikyti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę atrankos varžybose. Be to, Akademijoje bus surengtas moksleivių krepšinio lygos „Tichė 3 x 3“ finalinis turnyras, subursiantis geriausius jaunuosius 12–18 metų Lietuvos krepšininkus, kuriame, planuojama, dalyvaus apie 100 komandų. Taip pat šį mėnesį numatyta pakviesti į dokumentinio filmo „LT kurčiųjų krepšinio rinktinė“ premjerą.
Gegužę, be trijų pasikartojančių renginių, numatyta krepšinio bendruomenės šventė su krepšinio legendomis, kurioje dalyviai galės gauti jų autografus, pabendrauti, o birželį ir liepą suplanuota vaikų vasaros stovykla „Renkuosi sėkmę“. Rugpjūtį Lietuvos krepšinio sostinė skelbia atostogas.
Rugsėjį, spalį, lapkritį ir gruodį, be jau minėtų veiklų, įvairiose Kauno rajono erdvėse bus pristatyta krepšinio paroda „Pergalių istorija“.
Projektas „Lietuvos krepšinio sostinė“ Kauno rajone bus įgyvendinamas ne kaip vienkartinių renginių ciklas, o kaip nuosekli programa, paliksianti apčiuopiamą naudą ir 2026-iesiems pasibaigus.
Gruodį Lietuvos krepšinio sostinės vardas bus perduotas kitai savivaldybei.
Komentaras
Valerijus Makūnas,
Kauno rajono savivaldybės meras
Kauno rajonas visada buvo draugiškas krepšiniui, todėl džiaugiamės galėdami prisidėti prie iniciatyvų, kurios įkvepia vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius judėti, siekti pergalių ir didžiuotis savo bendruomene.
Mūsų krašte užaugo Jonas Mačiulis, Tadas Klimavičius, Vytenis Lipkevičius, Adas Juškevičius, Kęstutis Šeštokas, Artūras Milaknis, daug kitų žinomų krepšininkų. Nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniauja „Omega-Tauras-LSU“, prie krepšinio populiarinimo aktyviai prisideda „Tornado“ krepšinio mokykla. Ypač didžiuojamės 3 prieš 3 krepšinio klubu „Raudondvaris Hoptrans“, kuriam pavyko įsitvirtinti geriausių pasaulio komandų penketuke.
Projektas „Lietuvos krepšinio sostinė“ skirtas populiarinti krepšinį regionuose, į veiklas įtraukiant įvairias gyventojų grupes. Esu dėkingas asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentui dr. M. Balčiūnui už šią iniciatyvą. Kartu su asociacijos vadovais jau suformavome 2026 m. renginių tinklelį, kuriame bus įvairių renginių.
Garliavos sporto centre vyks Lietuvos jaunimo rinktinių ir, galbūt, moterų rinktinių rungtynės. Krepšinio šventė keliaus per kitas seniūnijas, vyks susitikimai su žinomais krepšininkais, treneriais, bus rengiamos paskaitos apie sveiką gyvenseną. Turime puikių krepšinio salių Kačerginėje, Ringauduose, Zapyškyje, Šlienavoje, Čekiškėje, todėl „Lietuvos krepšinio sostinės“ renginiai turėtų pasiekti kiekvieną seniūniją.
Sieksime atgaivinti prieš keliolika metų sėkmingai vykdytą krepšinio stovų pastatymo ir medinių kryžių atstatymo akciją. Daug dėmesio skirsime projektui viešinti, šiam tikslui panaudosime Kauno rajono mobiliąją programėlę.
Tikiu, kad šis projektas ne tik sustiprins krepšinio tradicijas mūsų krašte, bet ir skatins bendruomeniškumą, aktyvų gyvenimo būdą ir jaunimo įsitraukimą į sportinę veiklą.
Komentaras
Mindaugas Balčiūnas,
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas
Kauno rajonas yra lyderis Lietuvoje pagal santykinį sporto bazių prieinamumą, sporto infrastruktūros naujumą ir sportuojančių vaikų bei bendruomenių narių skaičius. Tai vieta, kur puikiai tvarkomas viešasis sektorius, gyventojai tą jaučia ir labai vertina. Kauno rajonas – vienas pagrindinių Lietuvos krepšinio vystymo partnerių dėl, visų pirma, savivaldos požiūrio į rajone veikiančius krepšinio subjektus: pasaulinio reitingo lyderius Raudondvario 3 prieš 3 vyrų krepšinio klubą, Kauno „Omegos-Tauro-LSU“ komandą, Tornado krepšinio mokyklą ir kitus krepšinio plėtotojus. Visi krepšinio klubai harmoningai integruojasi į Kauno rajono sporto viziją ir kartu ją veiksmingai realizuoja. Vienas geriausių to pavyzdžių – Paryžiaus olimpiniai 3 prieš 3 krepšinio bronzos medaliai, iškovoti būtent Raudondvario 3 prieš 3 vyrų krepšinio klubo žaidėjų pagrindu.
Renkant Lietuvos krepšinio 2026 m. sostinę Lietuvos krepšinio bendruomenei nekilo jokių abejonių, kad pirmoji savivaldybė, kuri neš šį garbingą vardą, bus Kauno rajonas.
Ši atsakomybė – ne vien įpareigojimas, bet ir galimybė, Kauno rajonui dovanosianti daugiau nei 50 įvairių krepšinio renginių per šiuos metus. Į renginių planą įtrauksime jaunųjų krepšininkų stovyklas, įvairių Lietuvos krepšinio rinktinių rungtynes Kauno rajono sporto bazėse, Lietuvos krepšinio legendų – Valdemaro Chomičiaus, Rimo Kurtinaičio, Virginijaus Praškevičiaus – ir kitų garsių krepšininkų kuruojamus projektus. Socialiniai projektai apims įvairius Kauno rajono bendruomenių narius, jų interesus ir poreikius: sveikos gyvensenos, asmeninės karjeros, ilgaamžiškumo ir kt. Vykdant vieną projektų į svečius atvyks legendinis krepšinio treneris Vladas Garastas. Edukacinės veiklos suteiks išskirtinių patirčių Kauno rajono moksleiviams: nuo skrydžių su Lietuvos krepšinio rinktine iki dalyvavimo didžiausiuose Lietuvos krepšinio renginiuose.
Tai bus puikus padėkos laikas Kauno rajonui už ilgametę partnerystę ir išskirtinį indėlį į Lietuvos krepšinio istoriją ir ateitį.
Naujausi komentarai