Lyderystės patirtys ir naujos ugdymo kryptys Kauno rajone

„Kauno rajono vertybės – šimtmečių tradicijų ir naujovių dermė, atvirumas pasauliui. Modernus savivaldybės požiūris į švietimą, nuolatinis didžiulis dėmesys šios sistemos tinklo plėtrai, švietimo įstaigų steigimui ir renovacijai padėjo pagrindus ekonominiam ir kultūriniam krašto augimui, o pirmiausia – demografinei jo plėtrai“, – konferencijoje pabrėžė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Šiandien Kauno rajono ugdymo įstaigos džiugina pažanga: švietimo bendruomenės lyderyste, diegiamu šiuolaikišku ugdymo turiniu, organizuojamomis įvairiomis švietimo veiklomis, tarpinstituciniu bendradarbiavimu, renovuotais pastatais, drąsiais lūkesčiais, atliepiančiais jauno žmogaus siekius ir ženklinančiais mūsų regiono kultūrinę misiją.
Švietimo konferencijoje Kauno rajono švietimo įstaigų vadovai perskaitė ne vieną pranešimą, kuriuose dalijosi žiniomis ir patirtimis. Raudondvario gimnazijos direktorė Vaida Trofimišinienė kalbėjo apie projektą „Tūkstantmečio mokyklos“, apie jo lūkesčius ir naudą. Jonučių progimnazijos vadovė Audra Galvanauskienė pasakojo apie lyderystę ir kokią įtaką ji daro ugdymosi procesų ir rezultatų kokybei.
Vos penkerius metus veikiančio Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Ingrida Levickienė pristatė iššūkius, su kuriais susidūrė steigiantis įstaigai ir augant, kaip mokykloje veikia pasidalytosios lyderystės modelis. Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos neformaliojo ugdymo organizatorė Viktorija Bruzgaitė akcentavo projektų naudą ugdant lyderius.
Kauno rajonas naujus mokslo metus pasitinka atnaujintomis erdvėmis vaikų ugdymui, laisvalaikiui ir sportui, su daugiau mokinių ir naujais tikslais.
Kauno rajone mokinių skaičius kasmet auga. Šiais mokslo metais Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 11 360 pirmų–dvyliktų klasių mokinių, tai 333 mokiniais daugiau nei pernai. Vien į pirmą klasę žengs 1 144 mokiniai.
Nuo rudens ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programas yra priimti 1 242 vaikai. Iš viso 2025–2026 mokslo metais ugdymo grupes lankys 4 tūkst. vaikų.
Anot mero, savivaldybės prioritetas – švietimo prieinamumo užtikrinimas nuo pačių mažiausių Kauno rajono gyventojų, todėl kasmet steigiamos naujos grupės labiausiai apgyvendintose savivaldybės seniūnijose. Šiemet papildomai steigiama trylika naujų ugdymo grupių, kurios užtikrins 245 vietas.
