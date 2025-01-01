Maltiečių sriuba: mažas gestas, didelė prasmė

Lapkričio 27–29 dienomis visa Lietuva buvo kviečiama virti sriubą, pasidalinti ja su šeima, draugais, kaimynais ar kolegomis. Priminti sau, kad šiluma slypi ne tik garuojančiame dubenėlyje, bet ir pačiame dalijimosi geste.
„Prašau, prieikite“, – švelniai kvietė Jurgita, tiesdama dar karštą sriubos porciją prie maltiečių palapinės stabtelėjusiems praeiviams.
Tą žvarboką šeštadienį dubenėlis šildė ne tik rankas – jis kvietė ir pokalbiui.
„Kavinėje už dubenėlį sriubos mokėtume 5 ar 10 eurų – ir bambėtuma, kad brangu. O čia juk neimsi veltui ar neįmesi vieno euro“, – svarstė kaunietė Nijolė. Jos kaimynė Laima linktelėjo:
„Ne specialiai dėl akcijos atėjau, bet praeiti abejingai negaliu. Dirbu, galiu prisidėti. Tai tiek ir tereikia.“
Maltiečiai kantriai aiškino visiems: pasivaišinti gali kiekvienas, o aukoti – tik jei yra galimybė ir noras. Jokių privalomų sumų, tik atvira širdis.
„Šios Gerumo sriubos dienos – tai kvietimas sustoti, pabendrauti ir nusivirti sriubos dubenėlį prisimenant tuos, kuriems labiausiai trūksta šilumos – vienišus senelius, – priminė Maltos ordino pagalbos tarnybos vadovas Edvinas Regelskis:
Tikime, kad kartu verdama sriuba įkvepia susitelkti dėl tų, kieno stalas kuklus, kieno namuose trūksta bendrystės.“
Artėjant šventėms žmonės vis dažniau atsisuka į kitus – ištiesia pagalbos ranką, padeda neįgaliesiems, skurstantiems. Kai kurie tai daro visus metus, tik gruodis tą jautrumą dar labiau išryškina.
„Vaikams paaiškinome, kodėl stabtelėjome būtent čia, o ne prie kalėdinio kioskelio“, – šyptelėjo Žilvinas, žvilgtelėjęs į sūnus, skanaujančius maltiečių tortą.
Tokios akimirkos, regis, paaiškina daugiau nei ilgos pamokos.
Dalyvaujant „Maltiečių sriubos“ iniciatyvoje dubenėlis tampa daugiau nei maistu – tai ženklas, kad kažkam rūpi.
Paramos akcija senoliams šiemet vyksta jau 20-tą kartą.
„Poreikis tik auga, senelių daugėja. Aprūpinkime juos maistu ir rūpesčiu visus metus“, – ragino maltiečiai.
Ši iniciatyva kasmet siekia to paties tikslo: padėti skurstantiems, socialinius sunkumus patiriantiems žmonėms. Kartais užtenka vieno mažo gerumo gesto, kad žmogus vėl pajustų, jog jis nėra vienas.
Šiuo metu maltiečiai globoja 3445 senelius 43 vietovėse. Silpniausiems jie pristato jau paruoštą maistą, kitiems – maisto produktų lauknešėlius.
Tačiau pagalba neapsiriboja vien valgiais – maltiečiai padeda buityje, apsitarnaujant, lanko susirgus, nupirka vaistų, pasirūpina specialistų pagalba.
Vienatvės ir užimtumo problemas jie sprendžia įkurtuose senjorų dienos centruose ir klubuose. Nuolatinės priežiūros reikalingiems seneliams veikia Maltiečių namai Viekšnaliuose, Telšių rajone.
Kad visa ši pagalba tęstųsi ir 2026-aisiais, maltiečiai siekia surinkti 560 tūkst. eurų. Jau paaukota beveik 40 tūkst. eurų.
Kiekvienas euras – mažas žingsnis link žmogaus, kuriam šiuo metu labiausiai trūksta šilumos.
(be temos)