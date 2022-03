Migracijos departamentas tris mėnesius paso laukiantiems lietuviams: eilės susidarė dėl ukrainiečių

Geopolitinė situacija

Migracijos departamento Aptarnavimo skyriaus vedėja Ingrida Liberytė – Butkevičienė „Kauno dienai aiškino, kad piliečių eilės Migracijos departamento skyriuose susidarė dėl neramios geopolitinės padėties regione.

„Mūsų vertinimu virš 70 proc . atvykstančių Lietuvos piliečių paso ar asmens tapatybės kortelės kreipiasi nerimaudami dėl vykstančio karo Ukrainoje. Atvykę karo pabėgėliai iš Ukrainos aptarnaujami be išankstinės registracijos Migracijos departamento teritoriniuose skyriuose bei Registracijos centruose. Dažniausiai tai pažeidžiami asmenys, vienišos mamos su vaikais, paaugliai, senoliai, kuriems reikia kuo skubiau užsiregistruoti ir pateikti prašymus dėl dokumentų, užtikrinančių teisėtą buvimą Lietuvoje, bei galimybės gauti įvairias socialinės paslaugas, tokias kaip gydymas, darželiai ir pan.“, – kur dabar kreipiami departamento žmogiškieji ištekliai, komentavo I.Liberytė – Butkevičienė.

Brangi alternatyva

Specialistė pažymėjo, kad lietuviams yra alternatyva gauti asmens tapatybės dokumentus greičiau. Tai galima padaryti užsisakius pasą ar kortelę atsiimti tą pačią dieną. Tiesa, tokia paslauga teikiama tik Vilniuje ir yra apmokestinta gerokai didesniu tarifu, nei darantis dokumentus įprasta tvarka.

„Norime atkreipti dėmesį, kad piliečiams taikoma išimtis paso užsakymui Vilniaus skyriuje tą pačią darbo dieną atvykus be išankstinės registracijos (dokumentas pagaminamas per kelias valandas) ir sumokant 190 Eur valstybės rinkliavą“, – kalbėjo departamento atstovė. Primename, kad skubos tvarka per dieną išduodama asmens tapatybės kortelė kainuoja 31,6 euro, įprasta kaina, kai dokumentas gaminamas mėnesį – 8,6 euro. Paso kaina dar didesnė. Tą pačią dieną atsiimant dokumentą teks pakloti 190 eurų, įprasta paso kaina – 43 eurai.

Laiko medžioklė

Pagal dabartinius duomenis, Kaune užsisakyti naujus asmens tapatybės dokumentus galima tik po trijų mėnesių. Laisvi rezervacijos laikai yra tik birželio antroje pusėje. Dar mėnesį reikės laukti, kol dokumentai bus pagaminti.

Migracijos departamento specialistai kviečia leistis į savotišką laiko medžioklę. Rezervuoti laiką dabar, kada sistema leidžia, ir vis patikrinti, ar niekas savojo vizito neatšaukė ir ar nėra galimybės pakeisti laiką. Taip pat siūloma rinktis departamento skyrių, kuris yra mažiau apkrautas.

Neradus tinkamo vizito laiko savo mieste, klientai kviečiami rinktis kitą patogiausią apsilankymui vietą.

„Klientai gali keisti vizito laiką jį atšaukdami ir rezervuodami naują, tinkamesnį. Neradus tinkamo vizito laiko savo mieste, klientai kviečiami rinktis kitą patogiausią apsilankymui vietą – dėl asmens dokumento išdavimo/keitimo galima kreiptis į bet kurį Migracijos departamento skyrių, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos. Taip pat rekomenduojame reguliariai tikrinti MIGRIS rezervacijos sistemą ieškant atsilaisvinusių vizito laikų. Piliečių prašome supratingumo, jei nuspręsite neatvykti paskirto vizito metu, atšaukite jį. Atšaukti vizitai tampa laisvi ir matomi MIGRIS sistemoje“, – komentavo I.Liberytė – Butkevičienė.

Atnaujins gyvą eilę?

Kai į Lietuvą pradėjo plūsti karo pabėgėliai iš Ukrainos, Migracijos departamentas sustabdė aptarnavimą gyva eile ir nurodė registruotis. Dabar specialistai pažymi, kad kai kuriuose skyriuose gyva eilė gali būti atnaujinta.

„Šiuo metu renkame papildomus pajėgumus, ir vos tik būsime pasiruošę, piliečių aptarnavimą gyva eile iš karto atnaujinsime. Klientų prašome sekti naujienas Migracijos departamento svetainėje www.migracija.lt bei www.migracija.lrv.lt. Kartu atkreipiame dėmesį, kad jau pagamintus dokumentus piliečiai ir toliau gali atsiimti gyva eile, be išankstinės registracijos“, – teigė departamento Aptarnavimo skyriaus vedėja.

Ilgai laukti

Primename, kad kauniečiai buvo viešai išreiškę pasipiktinimą, jog dokumentų užsakymo reikia laukti tris mėnesius.

„Prašau paaiškinti, kodėl norint pateikti prašymą pasibaigusiai galioti tapatybės kortelei pakeisti, reikia laukti vizito du mėnesius, kai tuo tarpu konsultacijai užsieniečių ir LR pilietybės klausimu galima užsiregistruoti jau kitą dienų ir yra daug laisvų vietų visuose Migracijos departamento padaliniuose? Nuo kada Lietuvos piliečiai turi mažiau teisių nei užsieniečiai? Ar Migracijos departamento skyriai dirba, ar tik vaizduoja darbą, prisidengdami politine situacija Ukrainoje?“ – pasipiktinimo neslėpė Sigita. „Reikia nepamiršti, kad po trijų mėnesių tik priims prašymą, o dokumentus gamins dar mėnesį. Tačiau nenustebčiau, jei gamyba užtruks, nes dabar labai didelis poreikis“, – pridūrė kaunietis Romas, taip pat medžiojantis laisvą ir patogų laiką, kada galės pateikti prašymą dėl naujų dokumentų. Vyras kalbėjo, kad naujo paso prisireikė, nes senasis jau baigė galioti. Tikėjosi, jog pastovės gyvoje eilėje valandėlę ir užpildys prašymą, bet dabar Migracijos departamentas neaptarnauja neregistruotų.

„Dabar prašymus Kaune galima pateikti tik vienoje vietoje – A.Juozapavičiaus pr. 57. Anksčiau pasus darydavo keliuose policijos komisariatuose, tuo tikrai patogu, jei kažkur eilės, eini kitur. Nežinau, kodėl nusprendė viską į vieną vietą sugrūsti, bet eilės tikrai nenormalios. Dar prieš maždaug savaitę skaičiau, kad galima gyvoje eilėje stovėti, žmonės patarė, kad geriausia eiti tarp 10 ir 14 val. tada esą būna mažesnė eilė. Nespėjau ir tokia galimybe pasinaudoti, nes dabar priima tik registruotus“, – dėstė kaunietis.