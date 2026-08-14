Mirė rašytojo Prano Mašioto anūkė

Žinia apie netektį feisbuke ketvirtadienį pasidalijo Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija.
„Reiškiame gilią užuojautą dėl ištikimos Lietuvos dukros, iškilios Pasaulio lietuvių bendruomenės šviesuolės, Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugijos Garbės narės Baniutės Marijos Mašiotaitės-Kronienės netekties.
Velionė tarsi šventą ugnį saugojo lietuvybę, kalbą, kultūrinę atmintį. Jos dvasios didybė ir kilnus sprendimas Lietuvai besąlygiškai dovanoti savo tėvų palikimą, išliks kaip tauriausia meilės auka Tėvynei.
Šią sunkią valandą užjaučiame šeimą, artimuosius, gimines ir visą Pasaulio lietuvių bendruomenę“, – rašoma socialiniame tinkle.
Kaip skelbiama, rugpjūčio 14 d. 16 val. Lietuvos laiku, o 8val. JAV laiku Ilinojaus valstijoje, Palaiminto Jurgio Matulaičio bažnyčioje Lemonte už velionę bus aukojamos šv. Mišios.
O rugpjūčio 15 d. 13 val. šv. Mišios bus aukojamos Kačerginės šv. Onos koplytėlėje.
„Simboliška ir prasminga, kad ši ištikima Lietuvos dukra, kurios krikšto vardas Marija, palieka šį pasaulį, kai švenčiame šv. Mergelės Marijos ėmimą į dangų. Kaip į Žolinės puokštę skinami gražiausi laukų žiedai, taip ir jos prasmingai nugyventi metai susijungė į nuostabią pasiaukojamų darbų, gerumo ir meilės puokštę Lietuvai. Šią neįkainuojamą dvasinę dovaną paliko mums visiems kaip šviesos ir įkvėpimo šaltinį. Palydėkime jos sielą į amžinuosius namus su dėkingumu už kiekvieną žemėje paliktą žiedą“, – rašė Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija.
Naujausi komentarai