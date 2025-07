Mokslas, kuris įsilieja į miesto gyvenimą

Kauno technologijos universitetas (KTU) yra neatsiejama miesto raidos dalis – savo veikla akademinėje, infrastruktūrinėje ir socialinėje srityse jis prisideda prie to, kad Kaunas augtų kaip šiuolaikiškas, atviras ir gyvas miestas.

Kaunas – vis patrauklesnė kryptis tarptautiniams studentams

Kultūrinės iniciatyvos, moderni infrastruktūra, akademinė įtrauktis ir gyvas miesto ritmas daro Kauną vis patrauklesne kryptimi jaunimui iš užsienio. Tokia aplinka skatina studentus ne tik rinktis KTU, bet ir pasilikti mieste ilgesniam laikui.

Ši tendencija atsispindi ir skaičiuose: pagal 2025 m. liepos mėn. preliminarius duomenis, tarptautinių studentų priėmimas į KTU išaugo virš 30 proc. Tai sėkmės rodiklis ne tik universitetui, bet ir visam miestui – kaip atvirai, globaliai bendruomenei.

Tokį augimą skatina ir tvarios KTU partnerystės su verslu bei mokslo institucijomis. Universitetas glaudžiai bendradarbiauja su įmonėmis kaip „Continental“, „Hollister“, „Elinta“, suteikdamas studentams praktikos, tyrimų ir karjeros galimybes dar studijų metu. Tokios partnerystės ne tik ugdo specialistus, bet ir tiesiogiai veikia miesto ekonomiką – auga investicijos, kuriasi inovatyvios įmonės, stiprėja regiono konkurencingumas.

„Be to, KTU palaiko ryšius su pasaulinio lygio universitetais, tokiais kaip Masačusetso technologijos institutas (MIT) ar Berklio universitetas (UC Berkeley), dalyvauja akademiniuose mainuose, o pažangiausios technologijos per šiuos tinklus pasiekia Kauną. Per partnerystes su verslu ir užsienio universitetais kuriame miestą, kuriame norisi likti – dirbti, kurti, gyventi bei jaustis bendruomenės dalimi“, – sakė KTU Strateginių partnerysčių prorektorė Edita Gimžauskienė.

Daugeliui studentų iš užsienio Kaunas tampa daugiau nei studijų stotele – tai vieta, kur prasideda realus gyvenimas. Ir būtent šis gyvas, įtraukiantis, tarptautiškas kontekstas daro Kauną viena patraukliausių augančių Europos studijų krypčių.

Inovatyvi studijų aplinka – ilgalaikė investicija į miestą

Viena ryškiausių KTU stiprybių – šiuolaikiška, į ateitį orientuota mokslo ir studijų aplinka, kuri neapsiriboja tik auditorijomis. Universitetas nuosekliai kuria pažangią infrastruktūrą, kurioje studentai ir tyrėjai dirba drauge, o sukuriami sprendimai tiesiogiai prisideda prie visuomenės gerovės ir miesto augimo.

Tą puikiai atspindi tarpdisciplininis prototipavimo laboratorijų centras „M-Lab“, vienijantis net 12 skirtingų teminių laboratorijų, kurios apima tokias sritis kaip nuotolinė medicina, skaitmeninės sveikatos technologijos, biomedicininė inžinerija, elektronika, darnioji energetika ir kitas. Tai viena moderniausių tokio tipo tyrimų ir studijų erdvių Lietuvoje, kuri išsiskiria tiek savo dydžiu, tiek inovatyvioms mokslo ir studijų veikloms pritaikytomis galimybėmis.

„Šio centro išskirtinumas – ne tik technologijų įvairovė ar moderni įranga, bet ir praktiniais sprendiniais pagrįsta mokslo ir studijų sinergija. „M-Lab“ centre veiklų organizavimo ir infrastruktūriniais sprendiniais apjungiamos skirtingų sričių kompetencijos, todėl studentai nuolat mokosi dirbti komandoje, bendradarbiauti su tyrėjais bei verslo atstovais ir kartu ieškoti sprendimų, kurie turi realią praktinę vertę. Tokia patirtis padeda ne tik gilinti žinias, bet ir suprasti, kaip mokslas veikia už universiteto ribų, kai turime galvoti ne tik apie studentų, bet ir viso miesto ir net šalies poreikius“, – sakė KTU Strategijos ir kokybės valdymo direktorė Lolita Jurkšienė.

Šią pažangios infrastruktūros viziją tęsia ir TiFEC – Technologinių ir fizinių mokslų ekscelencijos centras, kurio veikla orientuota į darnios ekonomikos plėtrą ir technologinius sprendimus energetikos srityje. Centre vystomos energiją tausojančios medžiagos ir kuriamos hibridinės energetikos sistemos, padedančios efektyviau valdyti energijos srautus ir mažinti nuostolius. Taip pat siekiama optimizuoti saulės energijos išgavimą, kuriant sprendimus, prisidedančius prie žaliosios energetikos augimo.

TiFEC ne tik plėtoja mokslinius tyrimus, bet ir stiprina tyrėjų kompetencijas – čia ugdomos doktorantų ir podoktorantų tarpdisciplininės žinios, skatinamas kritinis mąstymas ir tarptautinis bendradarbiavimas. Tai erdvė, kurioje gimsta sprendimai, svarbūs tiek miesto, tiek visos šalies tvariai ateičiai.

Inovacijų tinklą užbaigia „SustAInLivWork“ – kompetencijų centras tvariam gyvenimui ir darbui, jungiantis Lietuvos ir Europos universitetus. Jo tikslas – kurti dirbtinio intelekto (DI) sprendimus, kurie būtų ne tik technologiškai pažangūs, bet ir pritaikyti realiems visuomenės poreikiams. Čia vystomos technologijos, galinčios pagerinti viešąsias paslaugas, prisidėti prie tvaraus miesto valdymo, sveikatos apsaugos ar energetikos sistemų efektyvumo.

Centrui svarbu ne tik tai, ką DI gali daryti, bet ir kaip jis tai daro – todėl daug dėmesio skiriama etiškam, žmogų gerbiančiam ir atsakingam technologijų taikymui. Studentai įsitraukia į šiuos procesus kaip visaverčiai komandos nariai – dirba kartu su mokslininkais, kaupia tarpdisciplininę patirtį ir ruošiasi realiems iššūkiams sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje.

Visa ši pažangi infrastruktūra veikia gyvoje, nuolat besikeičiančioje aplinkoje – KTU Studentų miestelyje, kuris pastaraisiais metais sparčiai modernėja. Čia atnaujinamos viešosios erdvės, kuriamos žaliosios zonos, diegiami tvarūs sprendimai.

Daug dėmesio skiriama ir gyvenamajai aplinkai: modernizuojami bendrabučiai, kuriuose kuriamos patogios, šiuolaikiškos ir bendruomeniškumą skatinančios erdvės. Atsiranda daugiau vietų poilsiui, sportui, savarankiškai veiklai. Miestelis tampa ne tik patogesne studijų ir gyvenimo vieta studentams, bet ir organiška Kauno miesto dalimi – atvira, žalia ir augančia kartu su čia kuriančiais žmonėmis.

Mokslas, kuris įsilieja į miesto gyvenimą

KTU veikla neapsiriboja studijų erdvėmis ir mokslo laboratorijomis. Universitetas aktyviai įsilieja į miesto kultūrinį ir socialinį gyvenimą, atverdamas mokslą ir technologijas visuomenei.

Vienas iš pavyzdžių – audiovizualinė instaliacija „Kelionė į save“, sukurta kartu su kultūrinių patirčių agentūra „Salto“ ir prekybos centru „Akropolis“. Veidrodžių labirintai, garsiniai ir vizualiniai impulsai kvietė lankytojus į savęs pažinimo kelionę, o kiekvienas dalyvis gavo unikalią instaliacijos dalelę – meno pikselį. Tai buvo ne tik technologinis eksperimentas, bet ir emocinis ryšys tarp universiteto vertybių ir miesto gyventojų.

KTU taip pat rengia parodas viešose erdvėse, kviesdamas miestiečius pažinti tarptautinių studentų patirtis. Paroda „Pasirinkimas – Kaunas“, eksponuojama Laisvės alėjoje, leidžia išgirsti, kodėl studentai iš užsienio pasirinko būtent šį miestą – pasakojimuose atsispindi kultūrų įvairovė, bendrumas ir net meilė krepšiniui.

Tokios iniciatyvos stiprina ryšį tarp universiteto ir miesto bendruomenių, kuria atvirą, įtraukiančią akademinę kultūrą. KTU tampa ne tik žinių šaltiniu, bet ir miesto gyvenimo dalyviu.