Mokslo metų pradžia – su maloniu jauduliu: pažinimo nuotykis prasideda

„Nebeskaičiuoju. Kiekvieną rugsėjį nuotaika ir jaudulys tokie lyg pirmą kartą. Nežinau, iš kur tas optimizmas. Vaikai gal pakrauna“, – sakė viena Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokytojų, besiruošdama šventei.
Mokslo metų pradžia kaip visuomet kupina smagaus šurmulio, apsikabinimų su visą vasarą nematytais klasės draugais, pilna gėlių žiedų, šypsenų, palinkėjimų ir vilčių. Vienijanti pažinimo kelionės pradžia.
Vienoje gausiausių Kauno mokyklų – Jono Pauliaus II gimnazijoje – daugiausiai dėmesio tradiciškai sulaukė pirmokai ir abiturientai. Pastarieji iškilmingai į šventės sūkurį – gimnazijos kiemelį – atvedė pirmokėlius. Ceremoniją stebėjusieji mažųjų tėveliai ir kiti artimieji stengėsi įamžinti vieną kitą akimirką.
Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė mokiniams linkėjo pačių geriausių prisiminimų iš prasidedančių naujųjų mokslo metų ir prasmingų darbų.
„Pradedame kelionę. Pažinimas yra nuotykis pažinti pasaulį ir jo kūrėją“, – šventės dalyvius sveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir linkėjo patirti kuo daugiau atradimo džiaugsmo ir per pamokas, ir po jų.
Tautiniam identitetui daug dėmesio skiriančioje Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje vyriausieji mokiniai – aštuntokai, tad atsakinga užduotis – atvesti pirmokus, kurių šiemet keturios klasės, – patikėta būtent jiems.
Tautinius šokius šoka beveik visa mokykla, be jų neapsieita ir šiandien.
„Ne pirmą kartą“, – juokavo progimnazijos direktorius Stanislovas Šimanauskas, paklaustas, koks buvo Rugsėjo 1-osios laukimas.
Su kokia nuotaika jis pats kaip mokinys pasitikdavo naujuosius mokslo metus? Gal pamena savo pirmąją Rugsėjo 1-ąją.
„Mažai, kas pasikeitę. Kaip ir šių dienų pirmokams buvo baugumo, nežinomybės, bet šių dienų jaunimas drąsesnis. Būna, kad prieina vaikas su klausimu „Čia jūs direktorius?“ – pasakojo S. Šimanauskas, pridūręs, kad pats mokėsi mokykloje, taip pat pavadintoje K. Griniaus vardu (Kazlų Rūdoje).
Mokytojų kolektyvas liko pilnai sukomplektuotas dar iš pernai – šiuo aspektu vasara buvo rami. Jis džiaugėsi, kad pavyko pabaigti visus remontus, įrengta moderni laboratorija, įrengtas ir nusiraminimo kambarys.
