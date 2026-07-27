Nauja policijos pareigūnų karta papildė Lietuvos policijos gretas

Šventės metu ne tik įteikti policininko kvalifikaciją patvirtinantys diplomai ir Lietuvos policijos mokyklos baigimo ženklai, bet ir padėkomis už puikius mokymosi rezultatus, aktyvią visuomeninę veiklą ir kitus pasiekimus apdovanota šešiolika kursantų.
Susidomėjimas studijomis Lietuvos policijos mokykloje išlieka didelis – šiais metais gauti net 725 prašymai stoti į pirminio profesinio mokymo programą.
Diplomų įteikimo ceremonijoje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys, Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, bendradarbiaujančių mokymo įstaigų ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų atstovai, LPM viršininkas Aleksejus Chraminas, kursantų artimieji, mokyklos bendruomenė ir kiti garbūs svečiai.
„Tikrąjį saugumą kuria ne pastatai ar įstatymai, o žmonės. Todėl šiandien svarbiausia padėka ir linkėjimai skirti naujiesiems pareigūnams, kurie savo darbu gins, saugos ir padės visuomenei“, – sakė L. Dilys.
Kauno rajono savivaldybę ir Lietuvos policijos mokyklą sieja ilgametis bendradarbiavimas, prasidėjęs dar 2014 m., mokyklai įsikūrus Mastaičiuose. Per šį laiką kartu įgyvendinta ne viena iniciatyva, skatinanti bendruomeniškumą, fizinį aktyvumą ir prisidedanti prie saugesnės aplinkos kūrimo.
Lietuvos policijos mokykla nuolat atnaujina mokymo programas, daug dėmesio skirdama praktiniam pareigūnų pasirengimui. Šiemet kursantams pradėti taikyti kompleksiniai mokymai smurto artimoje aplinkoje tematika, o tarptautinę patirtį jie gali kaupti dalyvaudami „Erasmus+“ mobilumo programose.
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