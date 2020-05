Naujai atgijęs Laisvės alėjos fontanas – vienas moderniausių visoje Lietuvoje

Nuo gegužės pradžios kauniečiai jau gali gėrėtis beveik dviem dešimtimis visame mieste čiurlenančių vandens šaltinių. Vandens purslais netrukus pasipuoš ir rekonstruota Vienybės aikštė.

Interaktyvus ir spalvotas

Po grandiozinio atsinaujinimo pasikeitus Laisvės alėjos veidui, ryškiausiu jos simboliu vėl tapo pagrindinis miesto fontanas. Jame įdiegtas naujoves netruks pastebėti kauniečiai ir miesto svečiai.

Atnaujintas ilgiausios pėsčiųjų gatvės akcentas ne tik šoks, gros, stebins šviesų, muzikos bei vandens srovių šou, tačiau turės ir unikalią, Lietuvoje dar nenaudotą dūmų technologiją, kuri išskirtiniu efektu papildys kauniečių pasirinktas dainas. Ji skirta ne tik įspūdžiui sukurti – karštomis vasaros dienomis ši migla gaiviai vėsins praeivius, o kartais aplinkiniai galės net ir užuosti jos aromatus.

Pasak Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio, 2018 metais buvo ruoštasi tik kosmetiniam remontui, tačiau pradėjus darbus tapo aišku, jog laikančios konstrukcijos gyvena savo paskutines dienas. Tuomet buvo nuspręsta atlikti kapitalinį remontą. Išardyta ir sutvirtinta visa po juo esanti techninė patalpa. Laisvės alėjos fontanas šią vaizdingą Kauno erdvę puošė nuo 1982-ųjų.

Techniniai parametrai

Naujai atgijusį fontaną įrengusi bendrovė teigia, kad savo galimybėmis jis išsiskiria iš kitų Lietuvoje ir šiuo metu pelnytai gali būti laikomas vienu moderniausių. Jo sistema pilnai kompiuterizuota, o visi veikimo procesai stebimi bei valdomi nuotoliniu būdu.

Fontanas rekonstruotas išlaikant senąją architektūrą bei jam būdingus dekoratyvinius elementus, bet atnaujinant apdailą ir sumontuojant naują automatizuotą technologinę įrangą. Senieji „burbulai“ buvo pagaminti naujai. Jie toliau nostalgiškai puošia fontaną. Įrengtas naujas LED apšvietimas – trys dešimtys specialių įvairiaspalvių nerūdijančio plieno šviestuvų. Šviesos automatiškai įsijungs temstant arba užsakius muzikinį kūrinį.

Aplink sumontuota garso sistema. Interaktyvus fontanas priims trumpąsias SMS žinutes ir gros muzikinius kūrinius pagal lankytojų pageidavimus. Ši paslauga turėtų būti aktyvuota gegužės viduryje. Kol kas daugiausia laiko jis veiks įprastu klasikiniu režimu, o kiekvienos valandos pradžioje „iššaus“ muzikos, šviesų ir vandens pasirodymais.

Kol kas jame suprogramuoti trys legendiniai kūriniai: grupės Antis hitas „Alyvos“, Rolling Stones – „I can‘t get no satisfaction“ ir Queen – „Somebody to love“. Per artimiausią mėnesį grojaraštis turėtų gerokai pasipildyti naujais kūriniais, mat dainų kiekis gali būti neribotas.

Naujieji purkštukai gali pakelti vandens „stulpą“ net į 9 metrų aukštį ir geba skirtingais režimais „karpyti“ srovę iki 12 kartų per sekundę. Jei visi fontano siurbliai veiktų pilnu pajėgumu, per valandą jie išpurkštų daugiau kaip 600 m³ vandens.

Laisvės alėjos, tiek Vienybės aikštės fontanai taps tikrais traukos centrais ir miesto puošmenomis.

Grįš pasimatymai „prie fontano“

Ketvirtadienio vakarą ištryškęs Laisvės alėjos fontanas iškart sulaukė smalsių kauniečių dėmesio. Nėra abejonių, kad ilgainiui ši erdvė grįš prie savo šlovingos praeities ir būtent čia kauniečiai skirs vietą romantiškiems pasimatymams.

Tad vos tik pasibaigus karantinui, vėl bus galima kviesti draugus bei antrąsias puses „prie fontano“. Nuo šiol tai galės būti ne tik susitikimo taškas, bet ir laisvalaikio pramoga.

Dar šią savaitę kauniečius pasitiks ir rekonstruota Vienybės aikštė. Joje lankytojus žavės ir naujas, modernus iš grindinio trykštantis fontanas.

„Pasibaigus užsitęsusiam karantino laikotarpiui, šie fontanai taps tikra atgaiva kauniečiams ir miesto svečiams. Nors reikėjo šiek tiek palaukti, tačiau nėra abejonių, kad tiek Laisvės alėjos, tiek Vienybės aikštės fontanai taps tikrais traukos centrais ir miesto puošmenomis“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Įvairiose vietose

Nors dauguma kauniečių puikiai žino pagrindinius miesto fontanus, ne vieną jų galima rasti ir atokiau nuo miesto centro išsidėsčiusiuose mikrorajonuose. Ne per seniausiai atnaujintuose Dainavos, Draugystės bei Kalniečių parkuose fontanai stebina ir lankytojus traukia tiek savo spalvomis, tiek formomis.

Šiemet naujovių sulaukė ir garsusis Kauko laiptų fontanas. Beje, jis – pats seniausias mieste, mat pradėjo trykšti dar 1926 metais. Ir nors dažnas kaunietis paklaustas galėtų įvardyti 5–6 miesto fontanus, iš tiesų Kaune jų bei specialių geriamojo vandens fontanėlių – beveik dvi dešimtys:

* Laisvės alėjoje;

* Vienybės aikštėje;

* Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje;

* Rotušės aikštėje;

* Steigiamojo Seimo aikštėje (Gimnazijos g.);

* Miesto sode (Laisvės al.);

* Draugystės parke;

* Kalniečių parke;

* Dainavos parke;

* Kauko laiptų viršuje;

* Kauko laiptų papėdėje;

* Čečėnijos aikštėje (P. Lukšio g.);

* Prie Kauno apskrities viešosios bibliotekos (Radastų g. 2A) ;

* Vytauto parke;

* Rotušės a. geriamo vandens fontanėlis (skulptūra prie „Skliautų“);

* Rotušės a. geriamo vandens fontanėlis („liūto nasrai“ prie „Ryšių kiemelio“);

* Aukštaičių g. geriamo vandens fontanėlis (prie „Kauno vandenų“).