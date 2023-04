Naujas parkas padidins „Namučių“ jaukumą

„Žalumos ir sutvarkytų erdvių gyventojų laisvalaikiui niekada nebus per daug“, – įsitikinęs Tadas Galminas, Kauno rajone vystomo „Namučių“ projekto vadovas. Daugiabučių kvartale privačia iniciatyva šią vasarą bus įrengtas 1,1 ha parkas, kuris bus perduotas Kauno rajono savivaldybei.

„Mūsų planai sutampa su savivaldybės vizija, kokia turi būti gyvenamoji aplinka – žalia, tvarkinga ir patogi. Esame įsitikinę, kad apgalvotai suprojektuotos bei kokybiškai įrengtos viešosios erdvės yra labai svarbios bendruomenės raidai. Kokybiška aplinka sutelkia žmones ir išlaisvina jų kūrybines galias, skatina bendravimą bei bendras veiklas. Be to, daugiau erdvės sportui, pasivaikščiojimams ir iškyloms, vaikų žaidimams ir augintinių dresūrai – daugiau galimybių judėti ir gyventi sveikai. Taigi, net gyvendamas daugiabutyje žmogus gali puoselėti artimą ryšį su gamta ir kurti šiltą kaimynystę“, – tvirtino T. Galminas.

Į naująjį parką netoli Kauno miesto, Jonučių II gyvenvietėje, NT vystytojai investavo apie pusę milijono eurų. Estetiškai apželdintoje ir sutvarkytoje teritorijoje bus treniruoklių, stalo teniso, vaikų žaidimų, pikniko, augintinių vedžiojimo ir treniravimo zonos. Prižiūrimos viešosios erdvės bus aiškiai atskirtos želdinių ir takų. Žaidimų ir sporto aikštelėse bus patiesta saugi, minkšta danga.

Projekto vizualizacija

Dėmesys infrastruktūrai ir aplinkai

Bendras „Namučių“ projekto gyvenamasis plotas sudarys apie 24 tūkst. kv. m. Dvylikos daugiabučių namų komplekse bus įrengta apie 350 butų. Suprojektuotos patogios stovėjimo aikštelės automobiliams, numatytos galimybės įsirengti elektros krovimo stoteles elektromobiliams.

„Kauno centras iš čia yra pasiekiamas vos per 15 minučių – net greičiau negu iš kai kurių miesto dalių. „Namučiai“ patenka į viešojo transporto tinklą – netoli daugiabučių kvartalo yra autobusų stotelė. Susisiekimas patogus ir be rūpesčių, – sakė T. Galminas, – O gyventojams, kurie dirba iš namų ir juose praleidžia daug laiko, aplinką pakeisti pavyks be didelių pastangų – vos išėjus pro duris džiugins parkas, gamtos žaluma. Grįžus bus paprasta vėl kibti į darbus – visame kvartale veikia šviesolaidis internetas“. Pasak jo, būsimieji „Namučių“ naujakuriai netrunka atrasti netoliese esantį Jiesios kraštovaizdžio draustinį, puikiai žino kelią iki VDU botanikos sodo ir kitų poilsio vietų.

Anot T. Galmino, tiek miesto, tiek rajono savivaldybės pastaraisiais metais viešosioms erdvėms kurti ir puoselėti skiria daug dėmesio – bendruomenės įgyja erdvių parkų, kur gali švęsti šventes ir rengti kitus renginius.

Daugiau erdvės bendravimui ir pomėgiams

Ne mažiau svarbu, kad naujakuriai gali sklandžiai naudotis viešosiomis paslaugomis, išplėtota infrastruktūra. Pavyzdžiui, netoli „Namučių“ statomas naujas privatus vaikų darželis, taip pat nesunkiai yra pasiekiama mokykla, parduotuvės.

Projekto vizualizacija

Į patogiai suprojektuotas ir erdves parkavimo aikšteles ir daugiabučių kiemus veda asfaltuotas privažiavimas. Apšviesti takeliai, kiemai ir namų fasadai.

T. Galminas teigė, kad projekto įgyvendintojai vadovaujasi požiūriu, jog „Namučiai“, kaip ir namai, prasideda dar gerokai prieš nuosavo buto slenkstį – būsto išorė ir aplinka yra tokia pat reikšminga kaip ir jaukus buto interjeras. Tvarumą ir darną su aplinka atspindi ir A+ energinė pastatų klasė.

„Siekiame, kad šis projektas žmonėms užtikrintų patogų gyvenimą ir jie galėtų lengvai susiburti į bendruomenę, atrasti bendrų interesų, pomėgių, veiklų. Taip pat pabrėžiame, kad Lietuva turi nuostabią ir turtingą gamtą – ja džiaugtis, mėgautis ir puoselėti ryšį galima net gyvenant daugiabutyje. Dėl to „Namučiuose“ bus visiems atviras parkas“, – kalbėjo „Namučių“ projekto vadovas.