Naujausia žinia apie iš „Penktos kojos“ paimtus šunis: koks bus jų likimas?

Praėjusią savaitę, atlikus patikrinimą ir nustačius, kad dalis gyvūnų prieglaudoje buvo laikomi itin prastomis sąlygomis, VMVT paėmė keturiolika šunų. Vadovaujantis nustatyta tvarka, šunys perduoti Kauno rajono savivaldybei. Savivaldybės sprendimu, gyvūnų priežiūra patikėta gyvūnų globėjui VšĮ „Mindraja“. Čia šunims užtikrintos saugios, tinkamos ir visus gyvūnų gerovės reikalavimus atitinkančios laikymo sąlygos – jie laikomi patogiose, judėjimui ir poilsiui pritaikytose vietose, kur jiems suteikiama reikiama priežiūra.
Remiantis šių metų spalio 8 d. VšĮ „Mindraja” veterinarijos gydytojo pateiktais pirminiais duomenimis, buvo apžiūrėti visi keturiolika šunų. Iš jų tik du įvertinti kaip visiškai sveiki, o vienam diagnozuota giardiazė (virškinimo trakto pažeidimas), vienas turėjo žaizdelę ant nosies, kitiems nustatytos lėtinės ligos (vienam šuniui įtariamas artritas), dviem – akių pažeidimai, vienas turėjo paviršinį darinį ant kojos, vienas ausų hiperkeratozę, aštuoniems nustatyta nepriežiūros požymių (dantų akmenys).
Visi šunys šiuo metu prižiūrimi ir gydomi pagal poreikį. Iki administracinės teisenos pabaigos visi šunys liks „Mindrajos“ globoje, o vėliau jiems bus ieškoma naujų atsakingų šeimininkų.
VMVT kviečia visuomenę prisidėti prie gyvūnų globos
VMVT ir toliau kviečia visuomenę ir gyvūnų globos organizacijas aktyviai padėti beglobiams šunims. Kiekvienas, galintis suteikti laikinus ar nuolatinius namus gyvūnui iš VšĮ „Penkta koja“, realiai prisideda prie gyvūnų gerovės užtikrinimo.
Jei turite galimybę priglausti gyvūną, kviečia kreiptis į gyvūnų globos įstaigą „Penkta koja“ (Liepų g. 2, Linksmakalnis, Kauno r. sav.; tel. +370 685 20133; el. paštas [email protected].
VMVT ragina padėti atsakingai – prieš priimant sprendimą įvertinti savo galimybes ir prisiminti, kad gyvūnas – tai įsipareigojimas visam jo gyvenimui. Taip pat prašo neperduoti naujų gyvūnų į VšĮ „Penkta koja“, kol vyksta tyrimas – rekomenduojama kreiptis į kitas gyvūnų globos organizacijas.
VMVT primena, kad spalio 7 dieną atlikus patikrinimą VšĮ „Penkta koja“ patalpose buvo paimta keturiolika šunų, laikytų žiauriomis sąlygomis. Gyvūnai buvo laikomi per ankštuose narvuose, kai kurie negalėjo apsisukti ar išsitiesti visu ūgiu, todėl nuspręsta juos paimti ir perkelti į saugesnę aplinką.
