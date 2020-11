Nauji nuomininkai Kauno verslo centre BLC kuriasi net ir pandemijos įkarštyje

„Ieškojome biuro, kuris geriausiai atitiktų mūsų augančios bendrovės intersus, būtų strategiškai patogioje vietoje, o verslo centro vystytojui rūpėtų tvarumas ir jame dirbantys žmonės. BLC pasiūlė optimalią erdvę per visą aukštą, kuri bus skirta tik mūsų komandai. O pačiame verslo centre įgyvendinti darbo ir bendrų erdvių sprendimai užtikrina sveiką ir motyvuojančią darbo aplinką. Be to, pro langus – įkvepianti gyvybe pusluojančios atnaujintos Vienybės aikštės ir Kauno panorama“, – sako „YNOT Media“ vadovė Asta Pukaitė Kajokė.

„Dėl sparčios mūsų įmonės plėtros ir sėkmingos veiklos natūraliai išaugome miesto centre turėtą biurą, todėl atsirado poreikis ieškoti didesnio patogumo verslui. Ieškojome verslo centro, kuris ne tik pasiūlytų lanksčias sąlygas, įvairias paslaugas tiek įmonei, tiek darbuotojams, patogų automobilių parkavimą požeminėje aikštelėje, bet ir atitiktų mūsų kompanijos vertybes, filosofiją, taip pat turėtų savitą dvasią bei būtų stilingas. BLC geriausiai atliepė mūsų lūkesčius“, – teigia bendrovės „Ekomlita“ vadovas Tomas Mačernis.

Į naujus biurus šios bendrovės planuoja įsikelti ankstyvą pavasarį.

„Koronaviruso pandemija neįšaldė biurų rinkos Kaune. Per karantiną nemažai žmonių dirba iš namų, tačiau potencialūs nuomininkai aktyviai domisi BLC erdvėmis, o esami klientai plečia savo biurus. Šiuo metu išnuomota apie 70 proc. BLC verslo centro ploto, kuris siekia 20 tūkst. kv. metrų. Dėl likusių deramės su keliomis vietos ir tarptautinėmis bendrovėmis, kurios ieško nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio kv. metrų biurų patalpų“, – sako BLC verslo centrą plėtojančios SBA bendrovės „Urban Inventors“ komercijos skyriaus projektų vadovas Marius Prieskenis

Nuomos sandoriams su „YNOT Media“ ir „Ekomlita“ tarpininkavusi komercinio NT konsultacijų kompanija „Real Game“ pastebi, kad biurų rinka Kaune išlieka aktyvi.

„Per pandemiją įmonės iš naujo peržiūri savo plėtros planus ir atidžiau vertina galimybės keltis į naują biurą. Bendrovės tikisi, kad pandemijos metu gali suderėti geresnes nuomos sąlygas ar gauti papildomų paslaugų. Ir nors nemažai darbuotojų šiuo metu dirba iš namų, vakcinos nuo koronaviruso atsiradimas visuomeninį gyvenimą ir verslą pamažu grąžins į buvusias vėžes. O tai reiškia, kad gyvo bendravimo išsiilgę darbuotojai norės grįžti į biurus“, – sako „Real Game“ partneris Ernestas Adomaitis.

Pernai užbaigtas modernus Kauno biurų centras BLC2 siekia pirmojo Lietuvoje darbuotojų gerovės ir sveiko pastato sertifikato „Fitwel“. Tai būtų pirmasis biurų pastatas, kurio bendrosiose erdvėse daugiausiai dėmesio būtų skirta žmonių savijautai.

Tai ypač aktualu pandemijos laikotarpiu, kai poreikis dirbti biure neišnyko, tačiau padidėjo susirūpinimas darbo sąlygomis ir saugumu. BLC verslo centre įgyvendinti sprendimai, padedantys gerinti darbuotojų savijautą, mažinti sergamumą: įvairiomis treniruotėmis ir iniciatyvomis didinamas fizinis aktyvumas, plečiamas sveiko maisto pasirinkimas. Taip pat sudarytos sąlygos dirbti terasoje ant stogo su išskirtiniu vaizdu į atnaujintą Vienybės aikštę bei Kauno panoramą.

BLC verslo centrą Kaune, šalia SBA atnaujintos Vienybės aikštės, plėtoja bendrovė „Urban Inventors“, Vilniuje administruojanti verslo slėnį „Green Hall“. SBA investicijos į BLC 2 ir Vienybės aikštę siekia apie 40 mln. eurų.

„YNOT Media“ yra skaitmeninės reklamos agentūra, besispecializuojanti kompleksinėse internetinės rinkodaros, el. prekybos ir reklamos technologijų srityse.

„Ekomlita“ – išmaniųjų priemonių gamybos bei elektroninės prekybos įmonė, veiklą vystanti visame pasaulyje.

SBA verslo grupė yra viena didžiausių šalyje. Jai priklauso NT inovacijų bendrovė „Urban Inventors“, plėtojanti verslo slėnį „Green Hall“ Vilniuje ir BLC ir BLC 2 verslo centrą Kaune, taip pat investicijų valdymo bendrovė „Capitalica Asset Management“, kuri Kaune valdo verslo centrą „Kauno Dokas“, Vilniuje – „135“ ir plėtos modernų biurų kompleksą „Verde“ Rygos Skanste rajone, netoli miesto centro. SBA baldų gamybos grupę sudaro „SBA baldų kompanija“, valdanti „Klaipėdos baldus“, „Šilutės baldus“, „Germaniką“, „Visagino liniją“, „Mebelain“, taip pat „Kauno baldai“. SBA tekstilės sektorių sudaro „Utenos trikotažas“ kartu su „Šatrija“ ir „Mrija“.