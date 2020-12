Naujosios ledo arenos statyba Kaune artėja prie įkurtuvių

„Naujas sporto kompleksas, kuriam pandemijos dėka buvusi Vyriausybė davė miestui 8 milijonus eurų, jau baigiamas statyti. Jei tų pinigų nebūtume gavę, turėtume statyti savo jėgomis. Kaunas tuoj galės džiaugtis nauja, puikia arena, kuri reikalinga sportininkams ir kitiems miestiečiams. Lauksime geresnių laikų šventei surengti. O dabar saugokime vienas kitą ir save“, – kreipdamasis į miesto politikus, nuotoliniame Tarybos posėdyje kalbėjo Kauno meras.

Kaunas tuoj galės džiaugtis nauja, puikia arena, kuri reikalinga sportininkams ir kitiems miestiečiams.

Pasak Savivaldybės pranešimo, mieste visa galia įgyvendinami ir kiti grandioziniai projektai – rekonstruojama Sporto halė, vyksta statybos S. Dariaus ir S. Girėno stadione, šalia jau projektuojamas lengvosios atletikos maniežas. Kaune, primena ELTA, pradėtas statyti ir vandens sporto centras Nemuno saloje.

Taip pat akivaizdžius sporto infrastruktūros pokyčius jau galima matyti senuosiuose „Baltų ainių“ ledo rūmuose. Čia sutvarkytas stogas ir viso fasado apdaila, atnaujintos vietos žiūrovams, o sandėliu buvusi kompresorinė virto naujomis sportininkų persirengimo patalpomis. Greta, kieme, įrengta papildoma aikštė po stogu, bent iš dalies kompensavusi ledo trūkumą, kuomet buvo uždaryta čiuožykla Kauno „Akropolyje“.

Kita ryškus projektas – šiemet duris atvėręs modernus „Bangpūčio“ irklavimo bazės kompleksas Lampėdžio ežero krante. ELTA yra skelbusi, kad šis kompleksas iškilo vietoje senų nutriušusių pastatų, kuriuose dešimtmečiais sportavo vieni iškiliausių Lietuvos irkluotojų. Dabar naujose erdvėse įsikūrusi mokyklos administracija, įrengta pirtis ir dušai bei sportininkų persirengimo kambariai, dvi treniruočių salės, yra patalpų rengti seminarus.

Savivaldybės Sporto skyriaus vadovo Mindaugo Šivicko teigimu, šiuo metu Lampėdžio ežere tęsiami trasos gilinimo darbai. Tikėtina, kad jau kitąmet Kaunas turės tarptautinės irklavimo federacijos reikalavimus atitinkančią 2 km ilgio trasą, kurią sudarys aštuoni irklavimo takai, šiuolaikiškos starto-finišo vietos ir visa reikiama įranga treniruočių maršrutams pažymėti.

Paminėtina ir tai, kad lygiai prieš metus duris atvėrė ir naujasis futbolo maniežas su pripučiamu kupolu Jovarų gatvėje. Jis svariai papildė per pastaruosius penkerius metus kapitališkai atnaujintų beveik trisdešimties sporto aikštynų sąrašą Kaune.

Nevyriausybinės organizacijos jau šeštus metus kviečiamos jungtis prie koncepcijos „Kaunas sportui – Sportas Kaunui“ įgyvendinimo. Pagrindinis prioritetas – sveikos gyvensenos ir judėjimo skatinimas, pasiruošimas mėgėjiškoms oficialioms sporto varžyboms. Be to, šiemet programą papildė kvietimas teikti paraiškas negalią turinčių žmonių integracijos per sportą projektams.

2021 metais, pabrėžiama Kauno miesto savivaldybės pranešime, bus siekiama daugiau dėmesio skirti įvairaus amžiaus kauniečių įtraukimui į viešose miesto erdvėse organizuojamus sporto ir aktyvaus poilsio renginius. Tai – viena iš Savivaldybės finansuojamos programos „Iniciatyvos Kaunui“ dalių.