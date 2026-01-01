Naujųjų išvakarėse vien Kauno ligoninėje gimė net aštuoni mažyliai

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas prof. dr. Mindaugas Kliučinskas nurodė, kad naujametinę naktį klinikose gimdė dvi moterys. Išnešiotų dvynukių čia susilaukė moteris iš Klaipėdos, gimdymas vyko natūraliais takais. Tai pirmosios moters atžalos.
Pirmoji mergytė gimė 00.16 val., antroji – kiek greičiau nei po pusvalandžio. Abu naujagimiai – identiško ūgio (po 49 cm). Antroji sesė kiek sunkesnė už pirmąją – atitinkamai 2360 ir 2630 g.
Paryčiais klinikose gimė dar vienas naujagimis. Šis 49 cm ūgio ir 2670 g svorio berniukas – ketvirtasis vaikelis šeimoje.
Anot M. Kliučinsko, 2025-aisiais klinikose buvo 34 gimdymais mažiau nei užpernai – atitinkamai 2883 ir 2916 gimdymų.
Bendrą pernai metų statistiką vis tik galbūt pagerins Kauno ligoninė. Kauno ligoninės Šilainių padalinio Akušerijos ir ginekologijos skyriaus budinti akušerė Valerija portalui kauno.diena.lt sakė, kad padalinyje gruodžio 31 d. gimė net keturios mergaitės ir keturi berniukai. Paskutinis – 22.06 val.
Gali būti, kad tai rekordinis per parą šioje ligoninėje gimusių vaikų skaičius. Įprastai per parą čia gimsta trys–keturi vaikai.
Sausio 1-ąją iki 11 val. ryto čia gimė vienas mažylis. 9.52 val. gimė mažasis Leonas. Skyriuje dar dvi gimdyvės laukia, kol į šį pasaulį pasibels jų atžalos.
Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose sausio 1-ąją iki 11 val. negimė nė vienas vaikelis. Vakar – taip pat.
Uždarius P. Mažylio gimdymo namus, Kaune gimdymai priimami tik trijose medicinos įstaigose.
Naujausi komentarai