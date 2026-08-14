Neišsigąskite: Kaune vyks karių ir šaulių pratybos

Skelbiama, kad rugpjūčio 20 d. 10–15 val. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai tobulins inžinerinius vandens kliūčių žvalgybos įgūdžius Kauno mariose. Pratybose dalyvaus iki aštuoniolikos karių be ginklų, nebus naudojamos imitacinės ar pirotechnikos priemonės. Judėjimas organizuojamas motorine valtimi.
„Pratybų organizatoriai užtikrins, kad būtų laikomasi gamtos apsaugos ir kitų taisyklių“, – pažymėjo pratybų organizatoriai.
Dar vienos pratybos vyks Palemone. Pranešama, kad rugpjūčio 21–23 dienomis Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė vykdys pratybas įmonės „Palemono keramikos gamyklos“ teritorijoje (Pamario g. 1).
„Apie 33 uniformuoti šauliai tobulins individualius ir komandinius įgūdžius, pratybų metu naudos ginklus bei imitacinius šovinius. Numatomas trumpalaikis šaulių judėjimas objekto prieigose, tačiau žmonių ir (arba) transporto priemonių judėjimas nebus ribojamas. Pratybų organizatoriai užtikrins, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos valstybės teisės aktų, saugaus elgesio taisyklių, gamtos apsaugos ir kelių eismo taisyklių“, – nurodė šauliai.
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