 Net aiktelėjo: vienos Kauno gimnazijos valgykloje – šokiruojantys vaizdai

Net aiktelėjo: vienos Kauno gimnazijos valgykloje – šokiruojantys vaizdai

nedelsiant sustabdė veiklą
2026-09-14 09:50
Pranešimas spaudai

Nors nauji mokslo metai tik prasidėjo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) patikrinimas vienoje Kauno gimnazijų parodė, kad tinkamam vaikų maitinimui pasirengta nepakankamai (nešvari virtuvės įranga, riebalais ir maisto likučiais užteršti paviršiai, netvarkingai laikomas inventorius ir užsikimšusi plautuvė) – tai inspektoriai užfiksavo Kauno Veršvų gimnazijos maisto ruošimo skyriuje.

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Atlikdami planinį maitinimo paslaugas teikiančios UAB „Sotega“ patikrinimą Kauno Veršvų gimnazijoje, VMVT inspektoriai taip pat įvertino vartotojo pateiktą informaciją dėl galimai netinkamų higienos sąlygų. Tikrinant nustatyti ne tik reikalavimų pažeidimai dėl švaros, bet ir netinkama gamybinio inventoriaus priežiūra, kryžminės taršos riziką keliantys maisto ruošimo procesai, maisto atliekų tvarkymo, darbuotojų higienos ir savikontrolės proceso trūkumai.

Inspektoriai įvertino ir vaikams tiekiamų patiekalų porcijas. Paaiškėjo, kad dalies jų svoris neatitiko to, kas numatyta receptūrose. Patikrinimo metu karštų patiekalų temperatūra atitiko reikalavimus, tačiau bendra virtuvės būklė ir nustatytų pažeidimų visuma patvirtino vartotojo pranešime išsakytas abejones dėl švaros ir higienos.

VMVT nuotr.

Maisto tiekėjui nurodyta nedelsiant pašalinti nustatytus trūkumus: išvalyti ir dezinfekuoti patalpas bei įrangą, tinkamai sutvarkyti ir prižiūrėti inventorių, pašalinti kryžminės taršos riziką ir užtikrinti, kad maistas būtų ruošiamas laikantis visų nustatytų higienos reikalavimų.

Dėl visų nustatytų reikalavimų pažeidimų nuo rugsėjo 14 d. sustabdyta UAB „Sotega“ veikla Kauno Veršvų gimnazijos maisto ruošimo skyriuje. Veikla galės būti atnaujinta tik pašalinus nustatytus trūkumus ir tik VMVT įvertinus, kad maisto tvarkymo veikla gali būti vykdoma saugiai. Taip pat sprendžiamas klausimas dėl atsakingų asmenų administracinės atsakomybės taikymo.

Šiame straipsnyje:
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VMVT
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Sotega

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