Netrukus „Megoje“ – dar daugiau prekės ženklų jaunimui: duris atvers „House“ parduotuvė

Naująją parduotuvę „Megoje“ atidarančios bendrovės „LPP Lithuania“ atstovai sako, kad sprendimas plėtrai pasirinkti „Megą“ logiškas.

„Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ yra įsikūręs strategiškai patogioje Kauno vietoje, generuoja didelius lankytojų srautus ir pritraukia įvairaus amžiaus auditoriją. Tai – modernus ir nuolat atsinaujinantis prekybos centras, kuriame susijungia apsipirkimas, pramogos ir maitinimas. Tai atitinka „House“ prekės ženklo tikslinės auditorijos gyvenimo būdą. Be to, „Mega“ aktyviai investuoja į infrastruktūrą, klientų patirtį ir tvarius sprendimus, o tai sutampa su mūsų įmonės vertybėmis. Ši lokacija mums svarbi dar ir dėl to, kad leis išlaikyti stiprias pozicijas ir suteiks mūsų klientams dar daugiau galimybių rinktis“, – sakė „LPP Lithuania“ rinkodaros vadovė Alma Vitkutė.

Pasak A. Vitkutės, „House“ kolekcijos gimsta įkvėptos didmiesčių gatvės mados ir popkultūros, atspindi socialinių tinklų, muzikos ir meno tendencijas, todėl nenuostabu, kad „House“ pirkėjas – jaunas, aktyvus, miestietiško gyvenimo būdo žmogus, kuris domisi mados naujovėmis. Jis vertina aplinkai draugiškas medžiagas bei mados sprendimus, o patrauklios „House“ parduotuvės kainos leidžia jam drąsiai eksperimentuoti ir per aprangą išreikšti save.

„Megos“ atstovai įsitikinę, kad „House“ atidarymas dar labiau sustiprins jaunimui skirtų prekės ženklų pasiūlą šiame prekybos centre.

„Matome, kad užaugo nauja mūsų pirkėjų karta – pas mus vis dažniau apsilanko jaunimas. Augant jaunimo srautams, nuosekliai plečiame ir šiam segmentui skirtų prekės ženklų pasirinkimą. „Megoje“ jau veikia „H&M“, „New Yorker“, „Sinsay“, „Mohito“, „Formosa“ ir kiti jaunimo pamėgti prekės ženklai, todėl džiaugiamės, kad netrukus prie jų prisijungs ir „House“. Neabejojame, kad šis prekės ženklas patiks ne tik mados naujovėmis besidominčiam, bet ir drąsiai eksperimentuoti mėgstančiam jaunam žmogui bei padės jam dar lengviau susikurti savitą stilių“, – teigia prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.

Naujosios „House“ parduotuvės plotas sieks beveik 400 kv. m, tad pirkėjai čia ras gausų moterų ir vyrų aprangos, avalynės, aksesuarų pasirinkimą bei riboto kiekio kapsulines kolekcijas, atspindinčias sezono aktualijas. Tarp jų – ir šiuo metu tarp jaunimo itin populiarų Y2K stilių, sportinio laisvalaikio (angl. athleisure) drabužius, ryškias spalvas bei 90-ųjų ir 2000-ųjų įkvėptus siluetus. Parduotuvė bus įrengta pagal atnaujintą interjero koncepciją, daug dėmesio skiriant lankytojų patogumui ir įsimintinai vizualinei patirčiai. Naujoji „House“ parduotuvė įsikurs pirmame „Megos“ aukšte, šalia „Crocs“, „Mohito“ ir „Talutti Bakes ‘n‘ Shakes“ (įėjimas iš „Senukų“ pusės).

„LPP Lithuania“ atstovai Lietuvos rinką vertina kaip dinamišką, sparčiai besivystančią ir atvirą naujovėms, o lietuvių vartotojus – kaip madingus, smalsius ir linkusius greitai reaguoti į naujas tendencijas, todėl neslepia aktyviai ieškantys ir kitų lokacijų šio prekės ženklo plėtrai Lietuvoje.

Be „House“, LPP įmonių grupei priklauso ir kiti lietuvių pirkėjams gerai žinomi prekės ženklai – „Reserved“, „Cropp“, „Mohito“ ir „Sinsay“. Visus juos taip pat galima rasti „Megoje“.

Prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdo viena didžiausių komercinio nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovių Baltijos šalyse „Harmony Property Management | Baltic RED“, priklausanti „Harmony Holding Company“ įmonių grupei.