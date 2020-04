Nuo stotelių iki laiptinių: Kaunas didina dezinfekavimo darbų apimtis

Atliekų konteineriai

„Laiptinės, stotelės ar perėjos – vietos, kuriomis dažniau naudojasi kauniečiai, tad jų dezinfekavimas yra dar vienas būdas sulėtinti viruso plitimo tempus. Tą darysime tiek, kiek reikės – priemonių, žmonių ir technikos turime pasiruošę užtektinai“, – komentavo Kauno savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro koordinatorius Paulius Keras.

Bendrovės „Kauno švara“ duomenimis, per dieną pavyksta dezinfekuoti apie 100 viešojo transporto stotelių. Nuo praėjusio penktadienio imtasi dažniau dezinfekuoti ir buitinių atliekų konteinerius.

Per keletą dienų pavyko „nuprausti“ kelis šimtus atliekų surinkimo vietų. Darbuotojai nepamiršo ir Kauno požeminių perėjų – jose nuo šiol ne tik švariau, bet ir steriliau.

Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Gatvių dezinfekcijai – pasiruošta

Vyraujant sausiems orams pagrindinės Kauno gatvės kelias dienas iš eilės nulietos vandeniu, kad būtų sumažintas dulkėtumas, tarša kietosiomis dalelėmis ir jų poveikis kvėpavimo takams, alergijoms. Bet kurią akimirką, vos tik gavus specialistų nurodymus, gali būti pradėta ir gatvių dezinfekcija.

„Konsultuojamės su visuomenės sveikatos specialistais, stebime situaciją ir svarstome, ar pradėti būtent nuo gatvių, ar nuo parkų takų ir kitų viešųjų erdvių, kur fiksuojama didžiausia pėsčiųjų koncentracija. Be to, daug lems ir oro sąlygos, nes per lietų tokie darbai neduoda reikiamo efekto“, – teigė P. Keras.

Svarbu pradėti naudoti chemines priemones, specialius valiklius, kad paviršiai būtų ne tik nuvalomi, bet ir dezinfekuojami.

Ypatingas dėmesys laiptinėms

Nuo šios savaitės bendrovė „Kauno švara“ pradėjo ir daugiabučių laiptinių dezinfekciją. Švarą ir sterilumą jau pavyko užtikrinti 150 daugiabučių namų laiptinių. Nuolatinė priežiūra bus tęsiama ir toliau.

Iš viso planuojama dezinfekuoti beveik 500 daugiabučių, kuriuos administruoja „Kauno butų ūkis“. Darbai numatomi net ir ten, kur iki šiol valymu savarankiškai rūpindavosi patys gyventojai.

Tuo metu bendrovė „Mano būstas“ pasirengusi dezinfekuoti visas laiptines mieste paaiškėjus, kad ten gyvenančiam žmogui nustatytas koronavirusas.

Imtis dezinfekcijos paraginti ir visi kiti Kauno būstų administratoriai bei daugiabučių bendrijos. Vadovaudamasi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, Kauno miesto savivaldybė parengė tam specialias atmintines, kurios pravers ne tik įmonėms, bet ir patiems gyventojams, norintiems užtikrinti švarą ir tvarką laiptinėse ir kitose bendro naudojimo patalpose palei namus.

Naudinga informacija gyventojams

Nuo balandžio 1 dienos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai patvirtinus sugriežtintą laiptinių valymo ir dezinfekavimo tvarką, įprastą laiptinių šlavimą keičia drėgnas valymas.

„Gyventojams rekomenduojame bent keletą kartų per dieną laiptines gerai išvėdinti. Taip pat drėgnu būdu nuvalyti laiptus, turėklus, liftų kabinas, laiptinių palanges, telefonspynes. Svarbu pradėti naudoti chemines priemones, specialius valiklius, kad paviršiai būtų ne tik nuvalomi, bet ir dezinfekuojami“ , – teigė P. Keras.