Olimpiniame forume – Kauno rajono sporto politikos pavyzdžiai

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, ministrės pirmininkės patarėjas Povilas Saulevičius, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas ir gydytojas kardiologas Pranas Šerpytis.
V. Makūnas pabrėžė, kad šiuolaikiškos sporto salės, stadionai, baseinai ir dviračių takai nėra prabanga – tai būtina gyvenimo kokybės dalis. Pasak mero, pakaunės infrastruktūra kryptingai kuriama kuo arčiau gyventojų – mokyklose, darželiuose ir bendruomenėse, kad judėjimas taptų kasdieniu įpročiu.
Diskusijoje akcentuota, kad investicijos į sportą šiandien kuria ne tik geresnius rezultatus ateityje, bet ir sveikesnę, aktyvesnę visuomenę.
Kauno rajonas šiandien laikomas vienu gerųjų sporto savivaldos pavyzdžių. Čia sporto kultūra ugdoma nuo ankstyvo amžiaus – fizinis aktyvumas skatinamas darželiuose, veikia sportinės klasės, organizuojamos plaukimo pamokos ir įgyvendinami ilgalaikiai sveikatingumo projektai.
Meras pristatė ir konkrečius rezultatus: savivaldybė kasmet sportui skiria apie 3 proc. biudžeto, rajone įrengti 32 futbolo stadionai, veikia 26 sporto salės, nuosekliai plečiamas dviračių takų tinklas. Vien Kauno–Kačerginės–Zapyškio kryptimi praėjusiais metais važiavo apie 110 tūkst. dviratininkų.
Diskusijoje akcentuota, kad investicijos į sportą šiandien kuria ne tik geresnius rezultatus ateityje, bet ir sveikesnę, aktyvesnę visuomenę.
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