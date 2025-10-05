 Paaiškėjo, kodėl Kaune menininkai protestavo užsiklijavę nosis

Paaiškėjo, kodėl Kaune menininkai protestavo užsiklijavę nosis

2025-10-05 20:02
Ieva Dyraitė (LNK)

Prie kultūros protesto prisijungė ir Kaunas. Vietoj planuotų kelių šimtų į eiseną susirinko keli tūkstančiai kultūros bendruomenės narių ir juos palaikančių kauniečių.

Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas" Įspėjamasis streikas Kaune: "Tai gali būti paskutinis kartas"

Menininkai, užsiklijavę nosis juoda juosta, teigė, kad protestuoja prieš „dvokiančius valdžios sprendimus“. Organizatoriai pasakojo sulaukę ir grasinimų iš rusakalbės bendruomenės.

Kaunas tikėjosi 500 protestuotojų, tačiau gyventojai žinutę išgirdo – keli šimtai virto keliais tūkstančiais. Žmonės susirinko išreikšti nepasitenkinimo valdžios sprendimais, liečiančiais gyvybiškai svarbius kultūros sektoriaus klausimus.

„Kai kurie pasisakymai praslysta į antrą planą – kaip Konstitucinis Teismas, apeliuojame į Lietuvos Konstituciją, yra daug neadekvačių minčių“, – sakė menininkas Marius Pinigis.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Metas atsibusti – brendame į tamsą, ir ta tamsa labai piktdžiugiškai save rodo visiems“, – tikino Andrius Žiūrauskas.

LNK stop kadras.

Nuo Ąžuolyno bibliotekos iki Vienybės aikštės kelių kilometrų eisena virto judančiu performansu. Eisenoje netrūko kūrybiškumo – Kauno architektai solidarumą rodė juoda juosta užklijuotomis nosimis. „Laisvės alėjoje vaikščiojo inteligentiška moteris, užsirišusi nosį, sakė, kad jai smirdi tarybų valdžia, tai mums dabar labai smirdi ši valdžia“, – pasakojo architektas Linas Tuleikis.

Protesto Kaune organizatoriai sakė, kad nors sulaukė daug palaikymo, juos pasiekė ir akibrokštas – grasinančių skambučių ataka. „Pastarosiomis dienomis sulaukėme grasinančių skambučių iš įvairių rusiškai kalbančių atstovų, jaučiame suintensyvėjusią, grėsmingą ataką“, – tikino protesto Kaune organizatorė Agnė Pinigienė.

LNK stop kadras.

Į protestą rinkosi ne tik kultūros bendruomenės nariai, bet ir kauniečiai, palaikantys menininkus bei nesuprantantys, kas vyksta šalies politikoje.

„Kultūra turi dantis. Lietuvoje tikiuosi, kad pavyks – kad dantys bus aštrūs ir jie pasieks savo“, – sakė moteris.

„Skaudu, kas darosi šiandien valstybėje – jungiuosi prie bendruomenės ir palaikau protestą“, – kalbėjo vyriškis.

„Tai veda į blogus dalykus – atsidurti ten, kur buvome. Matome, kas vyksta kitose šalyse, pavyzdžiui, Sakartvele“, – pasakojo kitas vyriškis.

LNK stop kadras.

Tūkstantinė minia, petys į petį, bangavo kartu su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio „Jūros“ garsais.

„Yra pavojus, kad kultūros sritis bus nutempta į prorusiškumą. Per daug akivaizdžiai deklaruojamos prorusiškos mintys iš „Nemuno aušros“, – tikino vyriškis.

„Nenoriu, kad būtų kaip Ukrainoje. Mano senelis buvo nužudytas Rainiuose, nenoriu, kad tai vėl pasikartotų. Nuo mažens palaikau Lietuvą“, – tvirtino moteris.

Protestavo ne tik kauniečiai, bet ir Kauno rajono menininkai. Garliavoje menininkai kartu su bendraminčiais muzika protestavo prieš susidariusią kultūros padėtį.

Šiame straipsnyje:
Streikas
kultūros bendruomenė
kaunas
menininkai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų