Padauguvoje kraštiečius subūrė tradicinė šventė

Suvažiavimo dalyvius pasveikino Kauno rajono savivaldybės vicemerai Antanas Nesteckis ir Snieguolė Navickienė. Vicemerai pasidžiaugė puoselėjama tradicija, kuri sugrąžina išvykusiuosius į gimtąjį kraštą, stiprina ryšį tarp žmonių ir primena, kad bendruomenės stiprybę kuria ją branginantys žmonės.
Seimo narės Ramintos Popovienės vardu jos patarėja Skirmantė Subačienė įteikė padėkas Kęstučiui Daškauskui, Justinai ir Giedrimui Matijošaičiams, Genei ir Gediminui Rudžioniams bei Jurgitai Grajauskaitei už indėlį į krašto bendruomenės gyvenimą.
Gražiu šventės akcentu tapo ąžuoliuko sodinimas kraštiečio, disko metiko Andriaus Gudžiaus garbei. Sportininkas šventėje dalyvauti negalėjo – tuo metu buvo išvykęs į Europos lengvosios atletikos čempionatą.
Šventėje netrūko muzikos. Meno mėgėjų koncerte pasirodė Liučiūnų laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis „Griežlė“, Batniavos folkloro ansamblis „Karklė“, Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos moterų ansamblis „Šerkšnas“, Tytuvėnų kultūros centro moterų tercetas „Aidilė“, Laimos ir Reginos vokalinis duetas bei Padauguvos laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis „Akimirka“. Vakaro kulminacija tapo džiazo grupės „Stardust Trio“ ir Justino Stanislovaičio koncertas.
Veiklų netrūko ir mažiesiems šventės dalyviams – džiaugsmo zonoje vyko putų šou, buvo pučiami didžiuliai muilo burbulai, vyko žaidimai ir užsiėmimai visai šeimai. Šventėje taip pat veikė ankstesnių kraštiečių susitikimų fotografijų paroda, vyko loterija.
„Atpažinti veidus, išgirsti balsus, pajusti, kad grįžai“ – šią šventės mintį dar kartą įprasmino kraštiečių susitikimai, muzika ir bendrystė. Devintasis suvažiavimas priminė, kad ir kur nuvestų gyvenimo keliai, gera turėti gimtąjį kraštą, į kurį norisi sugrįžti.
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