Pagalbos šauksmas: praėjusiais metais neteko mamos, o dabar liko ir be pastogės

Netiesa, kad žaibas du kartus netrenkia į tą pačią vietą. Mažiau nei prieš pusmetį netekusi mamos Simonos, kurią įveikė vėžys, mažoji Dominyka kartu su ją globojančiais artimaisiais liko be pastogės.

Apie Simoną Rasiukevičienę žmonės išgirdo dar praėjusiais metais. Nors medikai moteriai diagnozavo ketvirtos stadijos skrandžio vėžį, ji degė begaliniu noru gyventi. Svajojo grįžti į kariuomenę ir išauginti dukrytę.

„Vėžys paveikia mus visus, kad ir kas tu bebūtumei – dukra, mama, sesuo, draugas, bendradarbis, daktaras ar pacientas“, – žinomos aktorės Dženifer Aniston žodžiais Kęstučio bataliono kariai praėjusių metų rugpjūtį kreipėsi į visuomenę. Visų geros valios žmonių tąkart jie prašė prisidėti ir padėti VI laidos NPPKT karei, laikinajai jaunesniajai eilinei Simonai Rasiukevičienei kovoti su grėsminga onkologine liga. Deja, jėgos buvo nelygios – spalį Simona mirė.

Našlaite liko jos puspenktų metų dukrelė Dominyka, kuriai nepraėjus nei pusmečiui teko dar vienas išbandymas – kovo 12-ąją Šakviečio kaime supleškėjus namui, be pastogės liko ir ji, ir ją globoję asmenys. Oficialiais duomenimis, gelbėjimo darbus atliko keturios ugniagesių komandos. Gaisras buvo lokalizuotas apie 10.20 val. Aplink nebuvo kitų gyvenamųjų namų, todėl ugnis pastebėta per vėlai. Atvykus ugniagesiams namas degė atvira liepsna, stogas jau buvo įkritęs. Nesudegusi liko tik malkinė ir sandėliukas. Tuo metu, kai kilo gaisras, du suaugusieji su dviem vaikais buvo išvykę. Jie nenukentėjo, tačiau liko be viso užgyvento turto.

„Facebook“ nuotr.

Pas giminaičius prisiglaudusi šeima šiuo metu ieško būsto Tauragėje ilgalaikei nuomai. Daiktų poreikis dar neaiškus. Kol kas šeima prašo tik rūbų ir avalynės. Mergaitei reikalingi 116 – 128 cm dydžio drabužiai ir 28 dydžio bateliai. Moteriai – 38 dydžio kelnės ir sijonai, M dydžio viršutiniai drabužiai. Berniukui – 41 dydžio batai ir 166 cm ūgiui tinkantys rūbai.

Daugiau informacijos apie nukentėjusią šeimą ir jai reikalingą paramą suteiks bendruomenės pirmininkė Reda (tel. nr. 861641926) arba bendruomenės narė Dorota ( tel. nr. 861413412).

Galintys prisidėti finansiškai, kviečiami pinigus pervesti į banko sąskaitą – LT607300010036272029, Vida Jankauskienė, mokėjimo paskirtyje nurodykite „parama nukentėjus nuo gaisro“.