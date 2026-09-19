Pagerbtos 1948-ųjų žudynių aukos

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas minėjime dalijosi savo tremties patirtimi ir pabrėžė partizanų kovos įamžinimo svarbą. „Kiekvienas, čia atėjęs, pagalvos, kodėl stovi kryžius“, – sakė G. Rutkauskas.
Jo teigimu, visi, atmenantys kovą už Lietuvos laisvę, privalo apie ją kalbėti, kad įvykiai nenugrimztų praeitin. G. Rutkauskas džiaugėsi minėjime susirinkusiu jaunimu ir ragino puoselėti istoriją. „Jaunas žmogus turi domėtis, kodėl ir kaip atgavome laisvę“, – teigė jis.
Apie žudynių vietos reikšmę ir savo tėvo, gydytojo ir publicisto Jono Venckevičiaus, indėlį pasakojo Rymantė Venckevičiūtė. „Jis buvo vienas pirmųjų, kuriam kilo mintis įamžinti partizanų žūties vietas, kad mūsų tautos laisvės siekis nebūtų pamirštas“, – sakė R. Venckevičiūtė.
Partizanų ryžtą prisiminė ir ilgametis Seimo narys Rytas Kupčinskas. Jis skatino vadovautis tautos didvyrių žygiais ir drąsa. „Tai buvo tragiška kova, žinojome, kad laisvės gal ir nepavyks pasiekti, bet tikėjome, kad ateis diena, kai Lietuva bus laisva“, – sakė R. Kupčinskas.
Renginyje dalyvavo ir Neveronių gimnazijos mokiniai – jie pagerbė žuvusiųjų atminimą „Tautiška giesme“ ir eilėmis.
1948 m. rugsėjo 16 d. Naujasodžio kaime partizanais persirengę smogikai sušaudė visus Grikšelių vienkiemyje vakarojusius palemoniečius. Žuvo penki Didžiosios kovos pygardos 6-ojo bataliono partizanai, dvi ryšininkės ir dvi partizanų rėmėjos.
1991 m. J. Venckevičiaus iniciatyva Ateities plente, prie autostrados Kaunas–Vilnius, pastatytas metalinis kryžius žudynėms atminti. Šiemet ten pat atidengtas ir naujas paminklas su žuvusiųjų vardais.
(be temos)
(be temos)