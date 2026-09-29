„Pakaks pažymėti problemą“: kauniečiai kviečiami tapti savo miesto herojais

„Miestas – aplinka, kurioje kiekvieną dieną gyvename, dirbame, auginame vaikus ir leidžiame laisvalaikį. Dėl to būtina ją nuolat prižiūrėti ir puoselėti. Dabar prie to galės prisidėti ir patys kauniečiai, informuodami apie gatvėse pamatytas duobes ar ant takų nuvirtusius medžius. Išvien bendradarbiaudami su gyventojais galėsime efektyviau spręsti problemas“, – neabejoja Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Registravimo ir administravimo informacinė sistema matau.kaunas.lt pritaikyta mobiliųjų aplikacijų „Android“ ir „iOS“ įrenginiams. Programėlių parduotuvės paieškos laukelyje pakanka įvesti raktinius žodžius „Matau Kaune“ ir parsisiųsti platformą.
„Iki šiol mieste tokio įrankio trūko. Kauniečiai savivaldybės administracijos skyriams pranešdavo apie įvairias situacijas elektroniniais laiškais – siųsdavo nuotraukas dėl duobių, nesaugių laiptų ir kitų nepatogumų. Nuo šiol bus kur kas paprasčiau – viską registruosime vienoje vietoje. Interneto svetainėje ar mobilioje programėlėje pakaks pažymėti problemą“, – teigia Kauno savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis.
Norint užfiksuoti įvykį, pirmam prisijungimui būtina naudoti elektroninius valdžios vartus. Asmeninėje paskyroje taip pat yra galimybė susikurti slaptažodį, kurį vėliau galima naudoti prisijungiant prie profilio naudojant tik elektroninį paštą.
Užregistruota informacija operatyviai perduodama atsakingoms įmonėms. Į pranešimus reaguoja Kauno miesto savivaldybės administracijos, „Kauno gatvių apšvietimo“, „Kauno švaros“, „Kauno vandenų“ ir kitų sričių specialistai.
Problemos skirstomos į kategorijas: apšvietimas, fontanai, gatvės/šaligatviai, sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, šuliniai, šviesoforai, viešojo transporto stotelės, viešosios erdvės, želdiniai, ženklai. Lygiagrečiai galima pasirinkti ir teikiamo pranešimo pobūdį.
Pažymėjus konkrečią kategoriją, žemiau esančiame tuščiame laukelyje būtina aprašyti pačią situaciją. Tuo pačiu rekomenduojama įkelti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Paskutiniu žingsniu svarbu nurodyti tikslų adresą ir paspausti „pateikti“.
Užfiksuotos problemos būseną žymi trys spalvos: oranžinė – užregistruota, geltona – nagrinėjama, o žalia – išnagrinėta. Kiekvienas prisijungęs vartotojas taip pat gali peržiūrėti bei stebėti ir kitų asmenų nurodytus kliuvinius mieste.
Sistema automatiškai informuoja pareiškėją jo nurodytu ir patvirtintu el. paštu apie bet kokius jo registruoto įvykio būsenos pasikeitimus.
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