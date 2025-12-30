Pakaunėje agresyvus šuo puola praeivius

Sužalota moteris
Į „Kauno dienos“ redakciją kreipėsi Domeikavos gyventoja ir papasakojo, kad gruodžio 17 d. apie 16.30 val. ją užpuolė agresyvus šuo. Vietos gyventojai po tokio išpuolio teko kreiptis į medikus.
„Tai tankiai apgyvendinta vieta, keli šimtai metrų nuo mokyklos, nuosavų namų kvartalas. Ne iš kiemo, o iš gatvės išbėgo į belgų aviganį panašus šuo ir mane puolė, parvertė ant žemės. Tuo metu pribėgo mano šuo ir pradėjo mane ginti, jie tarsi tarpusavyje susipešė. Tada aviganio šeimininkas griežtu balsu pašaukė savo šunį ir jis dingo. Kai atsikėliau, supratau, kad mano ranka sulaužyta, tiesiog deformuota. Pradėjau šaukti šeimininkui, kad jo šuo man ranką sulaužė, bet iš jo nebuvo jokio atsako“, – pasakojo Domeikavos gyventoja.
Moteris grįžo namo, išsikvietė greitąją medicinos pagalbą, medikai ją nuvežė į gydymo įstaigą, kur jos jau laukė policijos pareigūnai.
„Gydytojai nustatė, kad ranka lūžo dviejose vietose, šiomis dienomis bus operacija, reikės dėti plokšteles. Laimei, buvau apsirengusi storesnius drabužius, tad ant kūno neliko įkandimų žymų. Tačiau dėl griuvimo pilna mėlynių“, – tęsė „Kauno dienos“ skaitytoja.
Gyventojai jaučia baimę
Moteris nurodė, kad agresyvus šuo ją užpuolė kitame Domeikavos kvartale nei yra jos namai, tačiau vietiniai nurodė, kur gyvena šuns šeimininkas. Be to, žmonės pripažino, kad nuo agresyvaus belgų aviganio jie kenčia ne pirmą kartą.
„Žmonės privačiomis žinutėmis pasakojo, kad tas šuo buvo užpuolęs vaikus, praeivius. Vietiniai tiesiog bijo jo, nes šuo – neprognozuojamas. Vienas žmogus parašė, kad tas šuo jo augintinį buvo sudraskęs“, – pažymėjo nukentėjusioji.
Palikti laukti
„Kauno dienos“ skaitytoja tikino, kad dėl įvykio parašė pareiškimą policijoje, tačiau iki šiol nėra informacijos, ar tyrimas vyksta.
„Mes nuėjome pas kaimynus paklausti, gal jie turi vaizdo stebėjimo kameras ir įvykis užfiksuotas. Kaimynai sakė, kad policija pas juos nebuvo. Seniūnė prieš šventes skambino į komisariatą, jai buvo neaišiai pasakyta, kad sprendimas bus priimtas maždaug per metus, be to, tikėtina, kad ikiteisminis tyrimas nebus pradėtas, reikės administracine tvarka kreiptis į teismą dėl sužalojimų“, – pasakojo šuns užpulta Domeikavos gyventoja.
Moteris „Kauno dienai“ pasakojo, kad jos vyras buvo nuėjęs pakalbėti su šuns šeimininku, bet šis teigė, kad neva nelaiko jokio šuns, su įvykiu niekaip nesusijęs. Tačiau vyrui paskambinus į duris buvo girdėti, kaip šuniui duodama komanda „į vietą“. Be to, vietiniai gyventojai teigė vis matantys minėtą šeimininką vedžiojant belgų aviganį be jokio pavadėlio.
Aplinkybių patikslinimas
Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovai patvirtino, kad toks įvykis buvo, tačiau sprendimo dėl šuns šeimininko kaltės dar nėra.
„Gruodžio 17 d. apie 16.45 val. Kauno r., Domeikavos k., moterį (gim. 1969) ir jos šunį užpuolė šuo, moteris nugriuvo ir galimai susilaužė ranką. Dėl įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas pagal LR BK 139 str.“, – nurodė policija.
Atstovai informavo, kad Domeikavoje šiais metais gauta 20 pranešimų, susijusių su šunimis, penki iš jų – dėl agresyvių augintinių. Policija nedetalizavo, ar tie penki pranešimai yra dėl to paties šuns, kuris užpuolė ir „Kauno dienos“ kalbintą moterį.
