 Parodos kalną šturmavo „Fluxus“ stiliumi – laukė Didysis sprogimas

Parodos kalną šturmavo „Fluxus“ stiliumi – laukė Didysis sprogimas

2026-09-19 23:00 klaipeda.diena.lt inf.

Šeštadienio vakarą karnavalinė eisena „Fluxus“ stiliumi kopė į Parodos kalną. Minia keistais kostiumais pasipuošusių žmonių, kas pėsti, kas pačių susikonstruotu keistu transportu judėjo į viršų. „Fluxus“ festivalis šiemet pakvietė kauniečius ir miesto svečius sugrįžti į pradžių pradžią – Didįjį sprogimą. 

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Tradiciškai eismas, vykstant eisenai, buvo sustabdytas – persirengėlių minia užpildė visą Parodos gatvės įkalnę. Netrūko kostiumų kosmoso tematika – festivalio organizatoriai šiemet kvietė žmones į festivalį ateiti save įsivaizduojant kaip naujo kosmoso dalį planetą.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Dainuodami, švilpdami, pokštaudami eisenos dalyviai neskubėdami judėjo į viršų. Užkopusiųjų laukė kita „Fluxus“ festivalio dalis: koncertai, performansai, kiti pasirodymai pasklis po skirtingas erdves. Vienam vakarui Kaune atsivėrė fluksiška visata, kurią kūrė ne tik menininkai, bet ir patys festivalio lankytojai.

Šiemet festivalis atsigręžė į daugiau nei šešis dešimtmečius aktualumo neprarandančias „Fluxus“ judėjimo idėjas – meno prieinamumą, jo ryšį su kasdienybe, žaidimą, atsitiktinumą ir laisvę kurti.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

„Didysis sprogimas – tai momentas, nuo kurio viskas prasideda iš naujo. Norime įsivaizduoti „Fluxus“, kuriame nėra vienos žvaigždės, vieno svarbiausio kūrinio ar vienintelio būdo dalyvauti“, – prieš festivalį sakė jo prodiuserė Monika Citvaraitė-Lansbergienė.

Šių metų festivalio naujovė – vietoje vienos pagrindinės scenos užkopusių laukė kelios skirtingos erdvės. 

Šiame straipsnyje:
Fluxus
Parodos kalnas
eisena
Didysis sprogimas

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