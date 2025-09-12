Paskutines dienas skaičiuojančiame viename iš Kauno gyvybės langelių rastas dar vienas kūdikis

Šio gyvybės langelio signalizacija praėjusią lietingą naktį suveikė 4.35 val.
P. Mažylio gimdymo namų vadovas Tomas Biržietis portalui kauno.diena.lt vėliau patikslino, kad mažylė buvo tik su dėvėtais rūbeliais. Ir gali būti dienos ar kelių amžiaus. Patikslinta ir tai, kad ji – ne tik išnešiota, bet ir sveika.
Kaip ir priklauso, apie šį atvejį nedelsiant informuota Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei policija. Tačiau ši tokiais atvejais ikiteisminio tyrimo nepradeda, nes gyvybės langelis tam ir skirtas.
Pasak savo funkcionavimą baigiančių P. Mažylio gimdymo namų vadovo, tai – pirmas šiais metais į jų gyvybės langelį atneštas kūdikis, nors jo signalizacija veikia nuolatos, nes yra linkusių taip išdykauti, žinant, kad ji suveikia vos atidarius šį langelį. Nebuvo į jį atnešta naujagimių ir pernai.
Pastarąjį kartą čia buvo aptiktas paliktas mažylis maždaug prieš porą metų. Šiame gyvybės langelyje, kurį, T. Biržiečio teigimu, ketinama uždaryti nebelaukiant šių gimdymo namų funkcionavimo pabaigos, numatytos rugsėjo 30-ąją, buvo paliktas ir kol kas vyriausio amžiaus Lietuvoje vaikas – apie trijų metų mergaitė.
