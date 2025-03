Paspirtukai Centre nesimėtys

Sprendimas užtruko

Jau ne vienus metus Kaune galima išsinuomoti elektrinį paspirtuką ar dviratį. Iki šiol juos būdavo galima palikti bet kur, tačiau išmėtytos šios transporto priemonės kūrė chaosą, trukdė kitiems eismo dalyviams.

Be to, paspirtukai kūrė ir tam tikrą vizualinę taršą, nes jais pasinaudoję klientai paspirtukus numesdavo, kur papuola, nepaisydami, kad per juos negali pasigrožėti miesto architektūra ar lankytinomis vietomis.

Dar pernai Kauno miesto savivaldybės vadovai viešai buvo užsiminę, kad „Bolt“ paspirtukams reikėtų numatyti statymo vietas ir taip suvaldyti įsivyravusį chaosą. Sostinėje jau galioja tvarka, kai nuomojamos mikrojudumo priemonės gali būti paliekamos tik specialiose parkavimo vietose, tačiau pernai Kaune taip ir nepavyko rasti sprendimų.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Pokyčiai Centre

Tačiau dabar šiokių tokių nuomojamų e. paspirtukų statymo pokyčių visgi, atrodo, atsiras ir pas mus.

„Nuo kovo 24 d. „Bolt“ paspirtukus ir „Ride“ elektrinius dviračius galima bus parkuoti visose miesto vietose, išskyrus Laisvės alėją ir Vilniaus gatvę, nuo soboro iki Rotušė aikštės“, – apie tai, kad Kauno centre paspirtukais bus galima važinėti, tačiau nebus galima jų parkuoti, „Kauno dieną“ informavo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.

Jis nurodė, kad šiuo metu analizuojama situaciją dėl konkrečių parkavimo vietų galimybių centrinėje miesto dalyje ir Senamiestyje, tačiau šiuo metu tam esą dar nėra didelio poreikio. Pasak specialisto, kol kas kartu su nuomojamų e. paspirtukų ir dviračių tiekėjais pavyksta Kaune palaikyti tvarką ir prireikus transporto priemones patraukti iš tų vietų, kur jos trukdo kitiems eismo dalyviams.

„Mikrojudumo transporto priemonių tiekėjai („Bolt“ ir „Ride“) bendradarbiauja su savivaldybe dėl netinkamai parkuojamų paspirtukų. Netvarkingai pastatytos mikrojudumo transporto priemones yra sutvarkomos“, – teigė M. Matusevičius.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Kelionės įpročiai

Nors nuomojamais paspirtukais ar dviračiais galima važinėtis visame mieste, specialistai pastebi, kad šios paslaugos tiekėjų atėjimas į Kauno rinką nepakeitė susiformavusių keliavimo įpročių – dauguma miestiečių vis dar renkasi į darbus vykti automobiliais ar viešuoju transportu.

„Didžiąją kelionių dalį mieste sudaro kelionės automobiliais ir viešuoju transportu. Žymaus transporto priemonių sumažėjimo nepastebime, kadangi paspirtukų pasirinkimą lemia amžiaus grupė ir sezoniškumas“, – nurodė Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.