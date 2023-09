Pensininkė pabūgo: globa kelia įtarimų

Rado apsiašarojusią

Į „Kauno dieną“ kreipėsi kaunietė A. M. (redakcijai ji yra pateikusi būtinus savo asmens duomenis), tvirtinanti, kad 83 metų pensininkė J. L. gyvena streso sąlygomis, nes galvoja, kad globos paslaugas jai teikianti įmonė elgiasi nederamai.

Pasak A. M., įtarimų sukėlė keli atsiskaitymo už paslaugas dokumentai, taip pat reikalavimas pateikti visus asmens duomenis, kas, pašnekovės nuogąstavimu, garbaus amžiaus pensininkę gali padaryti labai pažeidžiamą.

„Neseniai nuėjusi jos aplankyti radau ją apsiašarojusią. Pasirodo, įstaiga „Kauno globa“ atsiuntė raštą, kuriame reikalaujama už paslaugas sumokėti mėnesį į priekį. Taigi, jai dabar reikia sumokėti iš karto beveik 100 eurų, o senutei tai labai didelė suma. Gal galėtumėte padėti išsiaiškinti, ar VŠĮ „Kauno globa“ reikalavimas sumokėti už dar negautas paslaugas yra teisėtas, nes mes nei su ta įstaiga, nei su savivaldybės darbuotojais nesusišnekame“, – rašė A. M.

Teks taupyti

Anot moters, pensininkė suka kalvą, kaip reikės taupyti, – pirks pigesnes kruopas, gal kurį laiką nevartos kažkokių vaistų.

„Žinant, kokios ribotos yra pensininkų finansinės galimybės, mokėjimai avansu yra visiškai nesuprantami. Taupymas elementariausių išgyvenimo poreikių sąskaita yra nepriimtinas, netoleruotinas. Kaip gali globos įmonė to reikalauti?“, – stebėjosi A. M.

Pašnekovė atkreipė dėmesį į tai, kad ji su pensininke ne giminės.

„Mano vyro mama draugavo su ta močiute. Kai jai bėda, mes skubame į pagalbą. Suprantame, kad močiutė yra priklausoma nuo globą teikiančių žmonių ir jų bijo, todėl tik verkia ir bijo ką nors jiems pasakyti“, – aiškino moteris.

Grindys plaunamos tik nuo virtuvės iki lauko durų. Kaip sakoma, bardakas, o per vidurį takas. Žodžiu, paslaugos gražios tik popieriuje.

Dviprasmiškos aplinkybės

Stresą 83 metų pensininkei sukėlė, kai VšĮ Globos namai jai atsiuntė sąskaitą už liepos mėnesį suteiktas paslaugas.

Sąskaitos pabaigoje didelėmis raudonomis raidėmis parašyta: „Informuojame, kad nuo 2023 09 01 į sąskaitas bus įtrauktas mokėjimas ne tik už rugpjūčio, bet ir už rugsėjo mėnesio teikiamas socialinės priežiūros paslaugas.“

J. L. tai suprato kaip perspėjimą, kad reikės mokėti už būsimas dar nesuteiktas paslaugas.

Įtarimus dėl galbūt piktavališkų dviprasmybių pagilino dar viena aplinkybė. Už liepos mėnesio paslaugas sumokėjusi pensininkė parodė iš globos namų gautus pinigų priėmimo kvitus, pagal kuriuos už liepą ji turėtų sumokėti dar kartą (redakcija turi kvitų kopijas).

„Žodžiu, močiutė sumokėjo už liepos mėnesį, tačiau jie, galbūt, gudraudami atsiuntė dar vieną liepos mėnesio sąskaitą, manydami, kad senolė nesusigaudys“, – savo įtarimais pasidalijo A. M.

Vertina nepalankiai

Įstaigos „Kauno globa“ vadovas neslėpė, kad senutę vertina nepalankiai. Priežastis – reiklumas ir, anot jo, būdo sudėtingumas.

„Žinome mes šią močiutę, bet, kaip matote iš atsiliepimų, skundų, iš įstaigų kaitaliojimo, ji visada buvo sudėtinga“, – raštu aiškino įstaigos direktorius Evaldas Račickas ir pabrėžė, kad reikli pensininkė yra pakeitusi ne vieną globos įstaigą.

Redakcijai atsiųstame ilgame komentare, kuriame daugiau nei pusė teksto tiesiogiai nesusiję su įstaigai nusiųstais klausimais, direktorius dėstė įvairias aplinkybes, planus ir intencijas. Teko tiesiog sijoti tekstą, nustatant, kokios dalys yra atsakymai į konkrečius klausimus.

Netylėti: kylant įtarimų ar abejonių, kad paslauga galimai teikiama netinkamai, prašoma nepagrįstų dokumentų ar mokėjimų, reikėtų nedelsiant informuoti savivaldybę. (J. Kalinsko/BNS nuotr.)

Mato piktavališkumą

Aiškindamas apie sąskaitą, kurią globotinė ir redakcijos pašnekovė palaikė informacija apie mokėjimą avansu, direktorius patikino, kad tai nėra avansinio mokėjimo prašymas ir kad tokia interpretacija esą yra piktavališka.

Jis tikino, kad pensininkė nėra gavusi jokios avansinės sąskaitos su reikalavimu ją apmokėti.

„Sąskaitą paslaugų gavėjas privalo apmokėti per 20 kalendorinių dienų, kaip ir numatyta pasirašytoje sutartyje. Kadangi dažnai senyvo amžiaus asmenys nesinaudoja jokiomis išmaniosiomis priemonėmis ir neatlieka elektroninių mokėjimo pavedimų, sąskaitas jiems į namus pristatydavo mūsų darbuotojai, o vėliau kartu su mokėjimo kvitais pinigus pristatydavo įstaigai. Tai būdavo paprasčiausias būdas klientams atsiskaityti už jiems suteiktas paslaugas. Tačiau, kol tokiu būdu įstaigoje gaudavome mokėjimą, praeidavo ir daugiau nei mėnuo. Esant tokiai mokėjimo tvarkai, senoliams galėjo pasirodyti, kad jie ką tik sumokėjo už suteiktas paslaugas, o mūsų įstaiga jau išrašiusi naują sąskaitą faktūrą už paskutinį pasibaigusį kalendorinį mėnesį. Ne išimtis ir p. J. L. situacija. Sąskaitą už suteiktas paslaugas per praėjusį mėnesį p. J. L. apmokėdavo paskutinėmis einamojo mėnesio dienomis, jau pasibaigus sutartyje numatytam 20 kalendorinių dienų terminui, tačiau mes į tai žiūrėdavome tikrai geranoriškai. Tačiau kai kurie kiti paslaugų gavėjai būdavo linkę ir piktnaudžiauti esama situacija, nemokėdavo ne tik už praeitą, bet ir už einamąjį mėnesį suteiktas paslaugas. Ši situacija turėtų tapti paprastesnė ir aiškesnė jau nuo 2023 m. rugsėjo, kada mūsų įstaiga nebepriims jokių grynųjų pinigų“, – dėstė direktorius.

Paaiškinimo nebuvo

A. M. pabrėžė, kad senutė mokėdavo, kai gaudavo pensiją ir kai mokėjimo ateidavo pasiimti darbuotojai, todėl ji negalėjo nei paskubinti, nei vilkinti sąskaitų apmokėjimo.

Moteris pasakojo skambinusi į įstaigą ir išgirdusi keistų paaiškinimų.

„Buvo leista netiesiogiai suprasti, kad įmonė bijo nuostolių, jei močiutė ims ir numirs. Paklausus, kaip jie grąžins permoką, jei taip atsitiks, buvo atsakyta, kad permoka, jei paveldėtojai pareikalaus, bus grąžinta į jų sąskaitą. O jei nepareikalaus ?“ – stebėjosi A. M.

Prašydama paaiškinti situaciją, „Kauno diena“ direktoriui nusiuntė klausimą: „Neoficialiai svarstoma, kad tikroji išankstinio apmokėjimo priežastis – bandymas išvengti nuostolių, kai senolis miršta ir už einamojo mėnesio globos paslaugas lieka nesumokėta. Pakomentuokite.“

Tačiau į šį paklausimą nebuvo pateikta jokio komentaro ar paaiškinimo.

Turėjo daug prašymų

E. Račicko rašte nurodoma, kad J. L. Globos namų kliente tapo 2022 m. spalio mėnesį, parašiusi prašymą Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui dėl paslaugų teikėjo pakeitimo.

„Iki tol p. J. L. paslaugas teikė LPF Pagalbos namuose tarnyba, tačiau kaip savo prašyme teigia pati paslaugų gavėja, šios įstaigos paslaugos jos netenkino dėl per mažai jai skirtų valandų. Mūsų įstaigos socialinis darbuotojas iškart atliko asmens socialinių paslaugų poreikio pervertinimą, o savivaldybės Socialinių paslaugų skyrius patvirtino 40 val. per mėnesį. Tačiau tada p. J. L vėl panoro mažiau valandų. Pradėjome teikti po 30 val., bet tuomet p. J. L. pradėjo neįtikti mūsų įstaigos darbuotojai. Atsižvelgiant į jos prašymus, per pusę metų p. J. L buvo pakeisti net trys darbuotojai, tačiau ir tai jai netiko. J. L. paslaugų priėmimo lape atsisakydavo pasirašyti už darbuotojų suteiktas paslaugas“, – rašoma direktoriaus paaiškinime.

Abejonės dėl paslaugų

Pasak pensininkei padedančios A. M., pasirašyti už suteiktas paslaugas kartais atsisakydavo dėl to, kad jų tiesiog negaudavo.

A. M. tvirtinimu, paslaugų teikimo įvairovė, kuri surašyta sutartyje, neatitinka realiai suteikiamų paslaugų kiekio ir kokybės.

„Sutartyje numatyta daug paslaugų: maisto ruošimas (nesudėtingi patiekalai), maudymas vonioje ir po dušu, plaukų kirpimo organizavimas, kojų ir rankų nagų priežiūra, užuolaidų pakabinimas ir nukabinimas, lyginimas (išskyrus patalynę ir užuolaidas), laiptinės, vonios, tualeto valymas (naudojant paslaugų gavėjo medžiagas), langų valymas, sniego kasimas, medikamentų pirkimas, krosnies kūrenimas, pelenų išnešimas, dokumentų tvarkymas, laisvalaikio organizavimas… (palydėjimas į muziejų, teatrą, muzikos klausymasis, skaitymas), lydėjimas į įvairias įstaigas, institucijas, individualios psichologo konsultacijos organizavimas. Čia iš lapo perskaičiau tik dalį paslaugų“, – sakė A. M.

Nepatogi, nes reikli

Jos tvirtinimu, pensininkė J. L. „Kauno globai“ nepatogi dėl savo reiklumo.

„Ji nori gauti tas paslaugas, kurios yra įrašytos į sutartį, ne daugiau. Popieriuje viskas gražu, o realybėje... Paslaugos teikiamos bet kaip. Atrodo, globos įstaigose tai yra norma, nes mano močiutė pakeitė kelias ir visur tas pats. Pavyzdžiui, ateina socialinis darbuotojas, pabūna dvi valandas, močiutei duoda pasirašyti, kad atbuvo keturias. Močiutė pasirašo, nes nenori pyktis, bijo likti be pagalbos. Jei patikrintų kas nors, pamatytų, kad nuėjimas į artimiausią parduotuvę ir vaistinę senoliui ir savivaldybei kartu sudėjus kainuoja 60 eurų“, – atkreipė dėmesį A. M.

Anot jos, iš sutartyje išvardytų darbų sąraše nurodytų paslaugų niekada nebuvo pagaminta valgyti, niekada nebuvo pašildytas maistas, nebuvo padėta apsirengti, nebuvo pakeista elektros lemputė.

„Grindys plaunamos tik nuo virtuvės iki lauko durų. Kaip sakoma, bardakas, o per vidurį takas. Žodžiu, paslaugos gražios tik popieriuje“, – apibendrino A. M.

Padarė klaidą?

„Kauno diena“ „Kauno globai“ nusiuntė papildomą klausimą ir paprašė paaiškinti, kodėl pensininkė J. L. gavo dvi sąskaitas už liepos mėnesį suteiktas globos paslaugas, nes į šį klausimą redakcijai atsiųstame didžiulės apimties tekste nebuvo atsakyta.

„Tiesiog įvyko nesusipratimas, žmogiška klaida, nes, deja, keitėsi J. L. aptarnaujantis darbuotojas dėl priežasčių, kurias nurodė viena iš darbuotojų... Be to, tai dar viena iš priežasčių, kodėl įstaigoje neišvengiamai būtini elektroniniai pervedimai ar bent jau mokėjimas per „Perlo“ terminalus.

Mėnesio pradžioje, kol atostogavo nauja darbuotoja, kad J. P. būtų suteiktos paslaugos, pas ją lankėsi mūsų socialinis darbuotojas V. N. (matote jo parašą, kad jis paėmė pinigus). Pinigai buvo pristatyti į kasą. Aš savo antspaudu patvirtinau, kad jie gauti. Šio dokumento kopiją persiunčiau ir J. L. Tačiau po atostogų grįžusi darbuotoja, vakare atėjusi pasiimti savo tvarkaraščio ir pamačiusi, kad trūksta J. P. sąskaitos, nieko negalvodama paprašė buhalterijos išspausdinti jai sąskaitą. Ją pensininkei J. L. netyčia ir pateikė. Tačiau, kaip jau ir sakiau J. L., sąskaitų numeriai vienodi, mokėjimas gautas, jokių naujų mokėjimų nereikia, juk pas J. L. liko apmokėjimo šaknelė su tuo pačiu sąskaitos numeriu, tad ji puikiai mato, kad ši jai išrašyta sąskaita apmokėta. Jokio papildomo mokėjimo mūsų įstaigai J. L. neatliko.

Tikrai labai keistai atrodo visa ši situacija, kai J. L. prigalvoja nebūtų dalykų, nors jų pagrįsti, kad atliko antrą mokėjimą, kad gavo avansinę sąskaitą ar dar kažką, neturi. Tiesiog kaltina mus be jokio pagrindo“, – aiškino direktorius.

Reikia būti atidiems

Situaciją dėl pensininkės ir jai paslaugas teikiančios įstaigos „Kauno globa“ nesusipratimų pakomentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė:

– Asmuo turi mokėti ne daugiau, nei nurodyta Savivaldybės siųstame pranešime, arba proporcingai mažiau, jei paslaugą gavo ne visą (pavyzdžiui, paslaugų namuose nustatytas maksimalus poreikis 120 val., bet praėjusį mėnesį buvo suteikta tik 60 val., tai atitinkamai moka už 60 val., asmens mokamas dydis už valandą taip pat nurodytas pranešime).

Už paslaugas sumokama sutartyje, sudarytoje tarp savivaldybės, asmens ir įstaigos, asmeniui teikiančios socialines paslaugas. Joje numatyta, kad asmuo per tam tikrą laikotarpį turi sumokėti nustatyto dydžio mokestį (kaip minėta, jis nurodomas pranešime) už suteiktas paslaugas. Taip pat nurodyta, kaip apskaičiuojama ir pan. Taigi akivaizdu, kad už nesuteiktas paslaugas asmuo ne tik neturi sumokėti, bet ir net būtų sudėtinga apskaičiuoti, kiek turėtų mokėti konkretų mėnesį, kai dar neaišku, kiek kartų jam prireiks paslaugų ir kokios apimties jos bus. Socialines paslaugas namuose gaunantiems asmenims svarbu patiems (arba jų artimiesiems) atkreipti dėmesį į tai, kokius dokumentus pasirašo, t. y. patys paslaugas gaunantys asmenys savo parašais patvirtina, kiek kartų, kokiomis dienomis ir kiek valandų jiems buvo teiktos paslaugos, pagal tai skaičiuojamas ne tik savivaldybės, bet ir paties asmens mokamas mokestis. Taigi, asmuo neturėtų dokumentų pasirašinėti mėnesio gale už visą laikotarpį. Jei paslaugas teikiantys darbuotojai galimai to prašo, būtina nedelsiant informuoti savivaldybę.

Taip pat labai svarbu paminėti, kad jei asmenims (ar jų artimiesiems) kylant įtarimų ar abejonių, kad paslauga galimai teikiama netinkamai, prašoma nepagrįstų dokumentų ar mokėjimų, reikėtų nedelsiant informuoti savivaldybę. Tokioje situacijoje asmenys taip pat turi teisę paslaugas gauti iš kito teikėjo.