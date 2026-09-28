 Perspėja: Kaune kauks sirenos

Perspėja: Kaune kauks sirenos

2026-09-28 12:30 klaipeda.diena.lt inf.

Pranešama, jog antradienį prieš pietus Kaune bus tikrinamos civilinės saugos sirenos, todėl visame mieste bus girdimas jų garsas. Gyventojai į šiuos signalus turėtų reaguoti ramiai. Taip pat prašoma pranešti, jei kuriose nors miesto vietose sirenų negirdėsite.

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<span>Perspėja: Kaune kauks sirenos</span>
Perspėja: Kaune kauks sirenos / Kauno m. savivaldybės nuotr.

„Rugsėjo 29 d. nuo 11.52 val. visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, taip pat gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIS) į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai.

Primename, kad išgirdus įspėjamąsias sirenas žmonės turėtų nedelsiant įsijungti televizorių ir žiūrėti nacionalinį kanalą bei išklausyti pranešimą, kas konkrečiai atsitiko ir ką reikėtų daryti“, – nurodo Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas.

Tam, kad gyventojai į mobiliuosius telefonus gautų pranešimus, jie savo telefono aparatuose turi būti nusistatę perspėjimo pranešimų priėmimo funkciją. Kaip tai padaryti galima sužinoti svetainėje lt72.lt. Čia taip pat yra visa kita reikiama informacija, kaip elgtis ekstremalios situacijos metu.

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Kaune kauks sirenos

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