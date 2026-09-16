Pirmasis toks šalyje: Lampėdžio ežere statomas teisėjų bokštelis

Atitiks tarptautinius standartus
„Pastaraisiais metais Kaunas skiria daug dėmesio sporto infrastruktūros plėtrai. Vandens sportas – ne išimtis. Mūsų mieste išugdytas ne vienas olimpietis, todėl neabejoju, kad gerindami sąlygas kaskart jų turėsime vis daugiau“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Lampėdžių karjere statomas teisėjų finišo bokštelis bus vienas svarbiausių tarptautinius reikalavimus atitinkančių irklavimo trasos statinių. Trijų aukštų statinys sieks 13 metrų, o bendras plotis sudarys apie 146 kv. m.
Bokštelis bus įrengtas pačiame vandens telkinyje, trasos finišo linijos zonoje. Jis remsis į keturis masyvius plieninius polius, užpildytus betonu. Dėl to konstrukcija – itin standi ir atspari vėjo, bangavimo, ledo apkrovoms ir korozijai.
Virš polių statomas plieninis karkasas iš kolonų, sijų ir standumo ryšių sistemos. Toks technologinis sprendimas leis sukurti atvirą stebėjimo bokštą, pritaikytą teisėjų darbui ir varžybų stebėjimui iš skirtingų aukščių.
Nuo bokštelio personalą ves pontoninis inžinerinis įrenginys, o nuo kranto – stacionarus lieptas, paremtas šešiais gelžbetoniniais poliais.
„Finišo bokštelis taps pagrindiniu teisėjų ir varžybų organizatorių darbo centru, iš kurio bus stebimi visi trasos takai, fiksuojami finišo rezultatai ir koordinuojama varžybų eiga. Kartu su visa Lampėdžių irklavimo trasa jis sudarys infrastruktūrą, atitinkančią tarptautinių irklavimo varžybų organizavimo reikalavimus. Tai bus pirmas toks finišo bokštelis Lietuvoje“, – teigė Kauno savivaldybės Sporto skyriaus vedėjas Tadas Vasiliauskas.
Panašus teisėjų finišo bokštelis naudojamas ir Paryžiaus Vaires-sur-Marne irklavimo bazėje.
Šiuolaikiškos sąlygos
Moderni „Bangpūčio“ bazė Lampėdžiuose atverta prieš šešerius metus. Čia įrengta 2 kilometrų ilgio trasa ir administracinis pastatas su sportininkams skirtomis erdvėmis.
Tuo pačiu iš ežero dugno ištraukta virš 11 tonų metalo laužo.
Greta esančiame pastate – treniruoklių salė, administracinės patalpos, persirengimo kambariai, specialūs irklavimo treniruokliai, kurie padeda sportininkams palaikyti formą ir žiemos metu.
Sutvarkytos pakrantės poilsiui
Šią vasarą Lampėdžio ežero pietinėje dalyje, netoli Gervių gatvės, baigta tvarkyti visa paplūdimio teritorija. Čia įrengta nauja rekreacinė infrastruktūra, pritaikyta neįgaliesiems.
Poilsiautojus pasitiks visuomeninis pliažas su persirengimo kabinomis, lauko dušais, vandens gertuvėmis, tualetais, takais, laiptais, pandusais, gelbėtojų punktais ir neregiams pritaikytais informaciniais stendais.
Gyventojai taip pat galės naudotis vaikų žaidimų aikštele, treniruoklių zona.
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