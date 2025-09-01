Pirmos lygos žvaigždžių diena Raudondvaryje

Žiūrovai išvydo išskirtinį futbolo reginį – aikštėje susitiko dvi simbolinės komandos: „Patirtis“ ir „Jaunystė“, sukūrusios intriguojantį susidūrimą tarp subrendusio meistriškumo ir jaunatviško veržlumo.
Šventės metu ne tik mėgautasi futbolo kovomis, bet ir padėkota žmonėms, palikusiems ryškų pėdsaką Kauno rajono futbolo istorijoje. Vicemeras Laurynas Dilys vardinius mero Valerijaus Makūno laikrodžius įteikė: Romui Pikčilingiui – už profesionalumą, atsidavimą futbolui ir svarų indėlį į Lietuvos futbolo istoriją bei Kauno rajono futbolo plėtrą; Olehui Fedorčak – už darbą Vilkijoje, jaunimo ugdymą ir bendruomenės telkimą.
Kauno rajonui buvo garbė tapti šio renginio dalimi.
L. Dilys kartu su šventėje dalyvavusiais vicemeru Antanu Nesteckiu ir administracijos direktoriumi Mantu Rikteriu taip pat gimtadienio proga pasveikino Lietuvos futbolo federacijos prezidentą Edgarą Stankevičių.
Pirmos lygos žvaigždžių diena tapo gražia įžanga į tikrą Lietuvos futbolo šventę, nes kiek vėliau tą pačią dieną Dariaus ir Girėno stadione vyko Lietuvos ir Nyderlandų nacionalinių rinktinių rungtynės.
Dėkojame visiems kurusiems šią šventę ir prisidėjusiems prie futbolo tradicijų stiprinimo mūsų krašte.
