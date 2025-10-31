Planuose – daugiau mokamų parkavimo vietų

Naujas siūlymas
Jau užregistruotas projektas, kuriuo siekiama apmokestinti dalį Žaliakalnio ir naująją automobilių stovėjimo aikštelę K. Baršausko gatvėje.
Projekte išvardyta, kad vietinė rinkliava už automobilio statymą būtų renkama prestižinėje Žaliakalnio dalyje – Perkūno alėjos ir aplinkinių gatvelių kvartale.
„Perkūno alėjoje, Vaižganto, Margio, E. Fryko, Paparčių, Ąžuolyno, Joninių gatvėse rinkliavos taikymas inicijuotas gyventojų prašymu. Šiose teritorijose dėl didelio transporto priemonių srauto gyventojai, statydami automobilius šalia savo gyvenamųjų namų, susiduria su problemomis. Apmokestinimas padėtų sureguliuoti stovėjimo srautus ir užtikrinti didesnį vietų prieinamumą“, – dienraščiui aiškino Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Primename, kad per didžiuosius renginius, vykstančius Dariaus ir Girėno stadione ar Kauno sporto halėje, į Perkūno alėjos kvartalą gali patekti tik gyventojai, išsiėmę leidimus. Likus kelioms valandoms iki renginio, kiti vairuotojai nuo Parodos kalno į šią Žaliakalnio vietą įvažiuoti negali – tam įrengti užkardai. Taigi vienas žingsnis, kaip spręsti šios Kauno vietos automobilių statymo problemas, jau žengtas. Dabar siekiama, kad ir ne renginių metu čia būtų mažiau automobilių, o tie, kas nuspręs čia statyti savo transporto priemones ir keliauti į centrą, turės susimokėti.
Kita vieta, kurią norima apmokestinti, yra ties Kauno technologijos universiteto Santakos slėniu. Visai šalia šio pastato įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė.
„K. Baršausko g. 59 esanti naujai įrengta aikštelė skirta studentams ir dėstytojams. Siekiant užtikrinti vietų prieinamumą ir išvengti ilgalaikio transporto priemonių laikymo, siūloma taikyti vietinę rinkliavą. Tai leistų užtikrinti nuolatinę vietų kaitą ir patogesnį naudojimąsi aikštele bendruomenės nariams“, – pažymėjo miesto eismo specialistas.
Koks mokestis?
Dalį Žaliakalnio miesto savivaldybė nori priskirti prie žaliosios zonos. Čia valandai palikti automobilį kainuoja 0,5 euro.
„Atsižvelgiant į jų geografinę padėtį ir transporto srautų intensyvumą, nurodytos teritorijos priskiriamos žaliajai zonai. Žalioji zona yra pigiausia mokamo stovėjimo zona Kaune, todėl pasirinktas sprendimas leidžia užtikrinti subalansuotą kainodarą – išlaikant prieinamumą gyventojams ir studentams, bet kartu sudarant sąlygas efektyviam transporto srautų valdymui“, – komentavo M. Matusevičius.
Ties K. Baršausko g. 59 pastatu esančią aikštelę taip pat planuojama priskirti žaliajai zonai. Studentai galės mokėti arba vienkartinį mokestį, arba išsipirkti metinį leidimą.
„Numatyta galimybė įsigyti metinį leidimą už 150 eurų per metus (12,5 eurų per mėnesį). Ši lengvata užtikrins, kad vietiniai gyventojai ir bendruomenės nariai galėtų patogiai ir ekonomiškai naudotis automobilių stovėjimo vietomis“, – „Kauno dienai“ dėstė Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.
Pokyčiai ties ligonine
LSMU Kauno ligoninė vis labiau plečiasi Šilainiuose, Josvainių gatvėje. Siekiant valdyti transporto srautus prie šios gydymo įstaigos, projekte taip pat numatyta pokyčių. Prie ligoninės nemokamai automobilį statyti bus galima pusvalandį, o jei automobilis stovės ilgiau, bus taikoma vietinė rinkliava.
„Nemokamas pusvalandis numatytas siekiant sudaryti sąlygas skubiai atvykstantiems pacientams ar juos lydintiems asmenims patogiai pastatyti transporto priemonę šalia skubios pagalbos priėmimo skyriaus. Rinkliava bus taikoma tik vienoje atkarpoje, o likusios stovėjimo vietos aplink ligoninę išliks nemokamos. Viršijus nemokamą 30 minučių laiką, taikoma rinkliava – 1 euras už valandą“, – planuojamus įkainius įvardijo M. Matusevičius.
Jis aiškino, kad šiuo metu automobilių stovėjimo vietos prie ligoninės dažnai būna užimamos nuo ankstaus ryto iki vakaro, todėl pacientai, atvykstantys į skubios pagalbos priėmimą, susiduria su parkavimo vietų trūkumu.
„Įvedus 30 minučių nemokamą stovėjimo laiką, siekiama užtikrinti, kad vietos būtų prieinamos tiems, kuriems jos būtinos dėl neatidėliotinų priežasčių, o ilgalaikis transporto priemonių laikymas būtų ribojamas“, – pabrėžė Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas.
Šis projektas bus svarstomas artimiausiame Kauno tarybos posėdyje, kuris vyks lapkričio 11 d.
