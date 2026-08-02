Plečia geografinę informacinę sistemą

Liepos 27 d. savivaldybės vadovams pristatyta GIS plėtra ir jau atlikti darbai. Šiuo metu sistemoje administruojami 133 duomenų sluoksniai, į jų teikimą ir atnaujinimą aktyviai įsitraukė trylika savivaldybės padalinių. Į bendrą GIS sistemą jau perkelta apie 47 proc. numatytų duomenų.
Pokyčius turėtų pajusti ir gyventojai. Vis daugiau aktualios informacijos pateikiama interaktyviuose žemėlapiuose, o GIS duomenys padeda greičiau derinti projektus, planuoti kelių ir infrastruktūros darbus, valdyti teritorijų planavimo informaciją ir priimti duomenimis pagrįstus sprendimus.
GIS sprendimai pritaikomi ir švietimo srityje – sistema leidžia pagal gyvenamosios vietos adresą nustatyti mokyklų aptarnavimo teritorijas. Civilinės saugos srityje erdviniai duomenys pasitelkiami priedangų registrui ir ekstremaliųjų situacijų valdymui.
Toliau plėtojamas bendras Kauno rajono žemėlapis, kuriame gyventojams ir verslui viešinami aktualūs duomenys. Ateityje planuojama sukurti vieningą Kauno rajono GIS portalą, kuriame vienoje vietoje būtų galima rasti svarbiausius erdvinius duomenis ir elektronines paslaugas.
GIS plėtros pristatyme dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, vicemerai Snieguolė Navickienė ir Laurynas Dilys, administracijos direktorius Mantas Rikteris ir kiti savivaldybės vadovai.
GIS tikslas – ne vien suskaitmeninti savivaldybės turimus duomenis. Vieninga sistema turi padėti trumpinti procesus, mažinti rankinio darbo, užtikrinti didesnį informacijos prieinamumą ir gyventojams teikti greitesnes bei patogesnes paslaugas.
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