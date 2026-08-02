Po operacijos – atvira Vido Mačiulio žinutė: namo galėjau ir negrįžti

Žinia apie tai žinomas vyras pasidalijo asmeninėje feisbuko paskyroje.
„Trijų mistinių angelų, apie kuriuos knygoje „Kitas gyvenimas“ vaizdžiai ir įtikinamai parašė Pranas Šarpnickis, o svarbiausia, penkių kardiologų ir Co medikų dėka, rugpjūčio 1-osios vakarą aš jau namuose, kur galėjau ir negrįžti...
Tai – pamoka visiems, kuriems pradeda tinti kojos (pėdos, čiurnos, blauzdos) ir netikėtai sumažėja jėgos, kurių, išskyrus kai susirgau virusu C, man niekada nestigo.
LSMU Kauno klinikų rūpestingas Šeimos klinikos gydytojas Laimutis Gedminas, turintis puikią devyniolikos metų darbo patirtį, paskyrė laboratorinius tyrimus, kurie buvo geri. Vieną naktį prabudau su mintimi, kad būtina ištirti mano širdį. Du dešimtmečius mane gydantis puikus diagnostikas ir psichologas L. Gedminas, žinodamas, kad esu „kitoks“, nors elektrokardiograma puiki ir cholesterolio kiekis kraujuje normalus, dėl tinstančių kojų parašė siuntimą į kardiologinę polikliniką. Kai tenai atėjo mano eilė, tą dieną ligonius konsultavo gerai žinomas Kauno kardiologas prof. Vytautas Zabiela. Medikas buvo konkretus, reikia skubiai gultis ligoninėn, neaiškindamas, kodėl ir ką pamatė kompiuterio ekrane.
Kauno Širdies centras. Aukščiausios klasės užsikimšusių širdies kraujagyslių stentavimo specialistą prof. Gediminą Jaruševičių pirmą kartą pamačiau tik operacinės koridoriuje, kai jis prisistatė, kad man atliks operaciją. Po tokios žinios baimės nejaučiau, bet nerimo buvo, juk neturėjau širdies skausmų, ritmo sutrikimų, dusimo, o bus intervencija į svarbiausią mano gyvybės tašką.
Valandą laiko be narkozės ar nuskausminamųjų aš visiškai nejaučiau skausmo, tik girdėjau profesoriaus žodžius, kad virš dešinės rankos riešo įvedamas zondas, o paskui – „paduokite patį didžiausią, paduokite mažesnį“. Iš viso – keturi stentai, nes po kiekvieno išgirsdavau pokštelėjimą. Paskui jau reanimacija intensyviosios terapijos skyriuje, kuriame yra aštuoniolika modernia aparatūra aprūpintų lovų. Tuo metu tik dvi buvo tuščios, todėl nuostabiam medikų būriui visą parą nestigo rūpesčių, kuriuos su meile pacientams sprendė žmonės baltais chalatais. Tenai atėjo ir prof. G. Jaruševičius, mane nudžiuginęs, kad sudėtinga intervencija į mano širdies kamieną buvo sėkminga.
Kitą rytą labai paprastas, nuoširdus ir iškalbus profesorius baltame popieriaus lape net nubraižė, kurios kraujagyslės ir kiek buvo užkalkėjusios. Reikėjo stentuoti ne tik pagrindinę, bet ir dar tris į ją įeinančias. Širdies aritmijų skyriaus profesorius V. Zabiela, mane pasiuntęs tenai, kur reikia, po dienos tepasakė: „Nenorėjau gąsdinti, bet kai kraujagyslė turėjo vos 5 proc. „garantiją“, nuo susijaudinimo ar sunkaus daikto pakėlimo, jūsų širdis bet kurią akimirką galėjo sustoti“.
Tada pajutau savotišką baimę, kurią greitai išsklaidė puiki, jauna, bet patyrusi ir ieškanti atsakymo į kiekvieną klausimą, palatos gydytoja kardiologė Laura Gaurylienė kaip ir jos asistentas jau ketverius metus besistažuojantis žingeidus gydytojas internas Arnoldas Leleika. Abu, tikriausiai, pasitardami, didino ar mažino vaistų kiekį ir vis tyrė, norėdami kuo geriau padėti ligoniui. Net aštuonių su puse puslapių mano medicininis dokumentų išrašas byloja apie jų profesionalumą, atidumą, atsakomybę.
Laimė, kad aš negyvenau „Sau“ (ką dažnai siūlo nedirbantys bendraamžiai, gyvenantys tik su televizoriaus pulteliu rankose, ir kasdien dejuojantys. Neįtikėtina, bet prasta kraujagyslių būsena, kas retai būna, beveik nepakenkė širdies raumeniui. Gal dėl to, kad aš per aštuonis dešimtmečius taip ir nesustoju – dirbu žiemą vasarą ir dar be poilsio? Be to, jau trys dešimtmečiai profilaktiškai lankausi pas Rumšiškėse gyvenantį žinomą bioenergetiką Aleksandrą Sabutį, kuris mane nuolatos „pakrauna“. Ir angelai sargai ne tik mane saugoja, bet ir nuolatos padeda?
Kiekvienam mane gydžiusiam Kauno kardiologui įteikiau „Obuolio“ išleistą P. Šarpnickio knygą „Kitas gyvenimas. Vidas Mačiulis“ su savo autografu ir išskirtiniais linkėjimais.
Pasakyti „Ačiū“ tiems, kurie tau padeda, seniai jau pamiršome. Gal dėl to, kad tai jau „Reklama“, už kurią dabar visur ir visada reikia mokėti?“ – socialiniame tinkle rašė V. Mačiulis.
Primename, kad kauniečiui buvo skubiai atlikta širdies kraujagyslių stentavimo procedūra. O praėjus dienai po to, žinomas žurnalistas feisbuke patalpino nuotrauką, kurioje jis, rodydamas taikos ženklą, guli ligoninės lovoje.
„Gyvenau ir gyvensiu! Ačiū Kauno medikams. Apie juos parašysiu“, – tada pažadėjo V. Mačiulis.
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