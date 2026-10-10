Po skundų apie triukšmą tikrina sinagogos patalpas

Rašė skundą
Vaisių gatvėje esanti sinagoga jau seniai neveikia pagal paskirtį. Pastaraisiais metais čia rengiamos vestuvės, įmonių vakarėliai, kiti privataus pobūdžio renginiai.
Į „Kauno dieną“ kreipėsi sinagogos kaimynystėje gyvenantys kauniečiai.
Trylikos žmonių pasirašytame laiške tvirtinama, kad veikla sinagogoje vykdoma ne pagal pastato paskirtį, nes savaitgaliais joje šurmuliuoja pramoginio pobūdžio renginiai. Dėl keliamo triukšmo ir rimties trikdymo dažnai tenka kviesti policiją.
Dėl abejonių keliančios sinagogos veiklos gyventojai parašė skundą ir Kauno miesto savivaldybei.
Problemos nemato
Tačiau renginius Žaliakalnio sinagogoje organizuojančios „Sinagoga kompotè“ atstovai tvirtino esantys įsitikinę, kad savo veiklą organizuoja nepažeisdami rimties laikotarpį reglamentuojančių teisės normų.
Panašiai tikino patalpas „Sinagoga kompotè“ savininkams išnuomojusios Žydų religinės bendruomenės pirmininkas Mauša Bairakas.
Jo svarstymu, gyventojų skundai yra daugiau subjektyvaus pobūdžio.
Dėl abejonių keliančios sinagogos veiklos gyventojai parašė skundą ir Kauno miesto savivaldybei.
Atsirado kliūčių
Po „Kauno dienos“ rašinio apie rimties trikdymą Vaisių gatvėje, sinagogoje apsilankė savivaldybės atstovai.
Vaisių gatvės gyventojai „Kauno dienai“ nurodė, kad sinagogos patalpas ir jų atitiktį esamai veiklai turėjo patikrinti Centro–Žaliakalnio seniūnijos specialistai.
Seniūnas Marius Švaikauskas iš dalies patvirtino gyventojų informaciją, bet atkreipė dėmesį, kad seniūnijos darbuotojams į patalpas patekti nepavyko.
Nebuvo įleisti
„Seniūnija vykdė statinio naudojimo patikrinimą, bet patikrinimo metu nebuvo sudaryta galimybė patekti į vidų. Planuotas pakartotinis patikrinimas rugsėjo pabaigoje perkeltas į spalio mėnesį dėl Žydų religinės bendruomenės prašymo perkelti patikrinimo datą, atsižvelgiant į vykstančias jų religines šventes“, – paaiškino seniūnas M. Švaikauskas.
Patikrinimas planuojamas antrąją spalio savaitę.
Kauno apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK) redakciją papildomai informavo, kad dėl sinagogoje galimai keliamo triukšmo pradėtos šešios administracinio nusižengimo teisenos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 488 str. (viešosios rimties trikdymas).
„Trimis atvejais dar vyksta tyrimas, vienu atveju asmeniui taikyta administracinė atsakomybė, kadangi asmuo buvo atsakingas už vykstantį renginį, dėl kurio buvo fiksuotas triukšmas. Dar dvi teisenos buvo nutrauktos, nesurinkus pakankamai duomenų apie padarytą nusižengimą ir nenustačius nusižengimo sudėties“, – informavo policija.
Piniginės baudos
ANK 488 str. numato, kad už rimties trikdymą asmenims gali būti skirta bauda nuo 80 iki 200 eurų, juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims – nuo 200 iki 300 eurų.
Nusižengus pakartotinai, asmenims gali būti skirta bauda nuo 200 iki 300 eurų, juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 400 eurų.
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