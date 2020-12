Patikros postuose Kaune nusidriekė automobilių eilės

Portalo kauno.diena.lt fotografas apie 17.30 val. nuvyko į netoli taip vadinamos Muravos sankryžos esantį patikros punktą.

„Eilės tai susiformuoja, tai automobiliai išsisklaido“, – sakė praeiviai.

Kaip jau buvo skelbta, dėl koronaviruso pandemijos ir paskelbto karantino įvedus judėjimo tarp savivaldybių apribojimus, praėjusią parą, šeštadienį, Kauno apskrities patikros postuose policija sustabdė 27 tūkst. transporto priemonių, daugiau nei 1300 – teko apsisukti.

Kauno apskrities policija taip pat išaiškino ne vieną Kelių eismo taisyklių pažeidimą. Transporto priemonės, vykusios per postą, buvo ir be techninės apžiūros, ir be draudimo. Taip pat nustatytas ne vienas neblaivus vairuotojas, išaiškinta ir keletas asmenų, vengusių karo prievolės.

Lietuvos kontrolės postuose per Kūčias ir dvi Kalėdų dienas apgręžta per 10 tūkst. automobilių. Nuo praėjusios savaitės vidurio, kuomet buvo įvesti judėjimo ribojimai, kontrolės postuose pareigūnai apgręžė apie 28 tūkst. transporto priemonių. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė sako, kad judėjimo ribojimų efektyvumą Vyriausybė vertins kitą savaitę.