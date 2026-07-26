Prekybos tinklas tęsia kovą dėl pirkėjų su augintiniais – kreipėsi į Vyriausybę

Tačiau prekybos tinklas pranešė liūdną žinią – nuo birželio 15 d. jie buvo priversti laikinai apriboti augintinių patekimą į parduotuves. Pasidomėjome, kodėl prekybininkams teko priimti tokį sprendimą.
Perspėjo iš anksto
„Laikini pokyčiai Kauno rajono „Express Market“ parduotuvėse. Mieli pirkėjai, vykdydami Kauno rajono savivaldybės reikalavimą, nuo birželio 15 d. esame priversti laikinai apriboti augintinių patekimą į mūsų parduotuves Kauno rajone ir nuimti kviečiančius lipdukus.
Mes nesutinkame su šiuo draudimu ir jau oficialiai kreipėmės į Vyriausybės atstovų įstaigą, kuri pradėjo tyrimą dėl savivaldybės taisyklių teisėtumo. Tikimės greitai vėl jus pasitikti kartu su keturkojais draugais“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė „Express Market“ atstovai, išsyk pridurdami, kad šunys vedliai įleidžiami be jokių apribojimų.
Prašė patys pirkėjai
Susisiekus su prekybos tinklo atstovais, jie sutiko situaciją pakomentuoti detaliau. Kaip sako prekybos tinklo rinkodaros specialistė Laura Kiliūtė, pokyčius teko daryti dėl Kauno rajono savivaldybės įpareigojimo.
Ji pateikia ir citatą iš dokumento: „Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės mero 2024 m. rugpjūčio 6 d. potvarkiu Nr. MP-956 patvirtintų gyvūnų laikymo Kauno rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių 10.2. papunktyje nustatyta, kad draudžiama gyvūnus vestis ir neštis į valstybines institucijas, prekybos ir paslaugų įstaigas.“
L. Kiliūtė dėkoja Kauno rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus ir kitiems administracijos darbuotojams už korektišką elgesį ir skirtą įspėjimą be nuobaudų. „Suprantame vienodai, kad taisyklių laikymasis išlieka privalomas“, – priduria ji.
Vis dėlto kituose prekybos tinkluose žmonės su šunimis gali lankytis tik jei jie yra asistentai. Pasiteiravome, kodėl „Express Market“ nutarė būti atviri ir gyvūnams? Ar tai nekelia papildomų rizikų dėl higienos?
Pašnekovė neslepia, kad pasidavė pirkėjų pageidavimams. „Palaikome atsakingo gyvūnų laikymo kultūrą. Tiems, kurie nerimauja dėl higienos, irgi pritariame: tvarka ir švara yra svarbiausia.
Gyvūnai turi būti nuolatos kontroliuojami šeimininko, su pavadėliu arba tvirtai laikomi ant rankų, o demonstruojantys agresiją, neprognozuojamą elgesį ar nerimą privalo būti su antsnukiais. Pagal VMVT normas griežtai draudžiama gyvūnus vestis prie atviro, nesupakuoto maisto vitrinų“, – tikina L. Kiliūtė.
Prekybos tinklo rinkodaros specialistė užtikrina, kad absoliučia dauguma atvejų taip ir būdavo.
„VMVT turi apibrėžusi maisto saugą reglamentuojančius teisės aktus, kur gali būti gyvūnai, kur negali ir pan. Svarbu suvaldyti papildomas rizikas. Vidaus taisyklėse, jeigu reikės, pasiruošę įtraukti ir papildomų reikalavimų“, – neabejoja L. Kiliūtė.
VMVT turi apibrėžusi maisto saugą reglamentuojančius teisės aktus, kur gali būti gyvūnai, kur negali ir pan. Svarbu suvaldyti papildomas rizikas. Į vidaus taisykles, jeigu reikės, pasiruošę įtraukti ir papildomų reikalavimų.
Nusiminusių buvo
Kadangi nuo Kauno rajone veikiančių „Express Market“ parduotuvių teko nuimti užeiti su augintiniai kviečiančius lipdukus, pašnekovė neslepia, kad nusiminusių klientų tikrai buvo.
Nemažai jų apmaudą liejo ir po prekybos tinklo paskelbtu „Facebook“ įrašu.
Štai viena gyventoja rašė: „Labai tikiuosi, kad bus galima greitai ir vėl lankytis su augintiniais. Jis esate šaunus pavyzdys, tikiuosi, šis nesusipratimas išsispręs jūsų naudai.“
Kita internautė dėstė: „Šiaip šunų į parduotuvę nesivedu, bet yra žmonių, už kuriuos šunys švaresni, tai tokių žmonių reikėtų taip pat neįleisti. Atvirų maisto pakuočių apskritai neturėtų būti, pati tokių produktų neperku, ne kartą mačiau kaip vaikai, močiutės pačiupinėja, šalia čiaudi ir kosti. Tai kur čia higiena?“
„Pagaliau normali parduotuvė, dėl lankymosi su šunimis užsuksime dažniau“, – rašė kitas.
Tiesa, buvo ir tokių, kurie nesuprato, kam išvis šunį vestis reikia į prekybos centrą: „Aš nesuprantu, kam į parduotuvę, ypač mažą, eiti su šunimi? Palik prie durų ir apsipirk. Čia ne „Akropolis“, kur ilgai užsibūni. Ten suprantu, kodėl leidžia. Nebent tai šuo vedlys – tada OK.“
„Be ženklo pakeitimo, apmokėme darbuotojus, kaip elgtis situacijose, kai pirkėjai nori patekti į parduotuvę su gyvūnais, kaip spręsti konfliktines situacijas, informavome socialiniuose tinkluose“, – sako L. Kiliūtė.
Vis dėlto ženklinimą prekybos tinklas susigrąžinti atkakliai sieks toliau. Jau kreipėsi į Vyriausybės atstovų įstaigą dėl galimo savivaldybės taisyklių prieštaravimo kitiems Lietuvos respublikos įstatymams.
„Tikimės, kad laimės sveikas protas ir protingas kompromisas“, – viliasi prekybos tinklo specialistė.
Primena tvarką
Kauno rajono savivaldybės Viešųjų ir tarptautinių ryšių vedėja Aistė Sinkevičienė primena, kad nustatytos tvarkos turi laikytis visi. Pasak jos, mero pasirašytame potvarkyje nurodoma, kad draudžiama gyvūnus vestis ir neštis į valstybines institucijas, prekybos ir paslaugų įstaigas, išskyrus numatytas išimtis (pvz., tarnybiniai gyvūnai ar šunys vedliai).
„Tai nenaujas pakeitimas – šios taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo 2024 m.
Gyvūnų laikymo taisyklės Kauno rajono savivaldybės teritorijoje yra skirtos viešajai tvarkai, higienai, lankytojų saugumui užtikrinti ir rizikoms, susijusioms su alergijomis ar galimais incidentais viešose erdvėse, sumažinti.
Pagal galiojančias taisykles, gyvūnų vedimas ar nešimas į tam tikras vietas yra ribojamas arba draudžiamas, ypač ten, kur vienu metu lankosi daug žmonių arba kur taikomi papildomi higienos ir saugos reikalavimai, įskaitant prekybos ir paslaugų įstaigas. Lietuvos higienos norma HN 15:2021 „Maisto higiena“ taip pat draudžia gyvūnus laikyti ar vestis į maisto tvarkymo vietas, kuriose maistas ruošiamas ar pakuojamas“, – aiškina A. Sinkevičienė.
Šiuo metu Kauno rajone galiojančios taisyklės yra privalomos visoms prekybos ir paslaugų įstaigoms, todėl jos negali savo nuožiūra jų netaikyti.
Gavo skundą
Kauno rajono savibvaldybės atstovė taip pat akcentuoja, kad Kauno rajonas nėra išskirtinis – panašus reguliavimo modelis taikomas ir kitose savivaldybėse.
A. Sinkevičienė aiškina, kad gyvūnų laikymo taisykles kiekviena savivaldybė tvirtina atsižvelgdama į galiojančius teisės aktus.
„Šiuo metu Kauno rajone galiojančios taisyklės yra privalomos visoms prekybos ir paslaugų įstaigoms, todėl jos negali savo nuožiūra jų netaikyti. Svarbu pažymėti, kad minimu atveju savivaldybė nesiėmė tikslinių prekybos vietų patikrinimų.
Patikrinimas buvo atliktas gavus gyventojo skundą dėl gyvūnų vedimo į prekybos centrą, o jo metu nustatytas galiojančių taisyklių pažeidimas. Savivaldybė reaguoja į gyventojų pranešimus, todėl, negavus skundų dėl kitų įmonių, atskiri patikrinimai neinicijuojami“, – pabrėžia A. Sinkevičienė.
Tvarkos keisti nesiruošia
Šiuo metu Kauno rajono savivaldybė neplanuoja keisti galiojančių Gyvūnų laikymo taisyklių.
Anot Kauno rajono savivaldybės atstovės, jei ateityje būtų svarstoma sudaryti galimybę augintiniams lankytis prekybos vietose, reikėtų įvertinti galiojančio teisinio reguliavimo pakeitimo poreikį ir užtikrinti higienos, visuomenės sveikatos ir saugos reikalavimų laikymąsi.
„Suinteresuotos įstaigos gali kreiptis į savivaldybę dėl galimų sprendimų, tačiau iki šiol tokių kreipimųsi negauta“, – priduria A. Sinkevičienė.
VMVT pozicija
Draudimas gyvūnams augintiniams patekti į mažmeninės prekybos parduotuves, kuriose prekiaujama maisto produktais, yra nustatytas Lietuvos higienos normoje HN 15:2021 „Maisto higiena“.
Todėl maisto prekybos vietose augintiniai negali būti įleidžiami į prekybos sales, sandėliavimo, pakavimo ar kitas maisto tvarkymo patalpas.
Pagrindinis principas – maisto tvarkymo vietose turi būti užtikrinta, kad nebūtų maisto užteršimo rizikos ir būtų išvengta kryžminės taršos.
Atsakomybė už maisto saugos užtikrinimą tenka maisto tvarkymo subjektui (prekybos įmonei), kuris privalo laikytis teisės aktuose nustatytų higienos reikalavimų. Todėl gyvūnų augintinių buvimas maisto prekybos patalpose negalimas, išskyrus teisės aktuose numatytą išimtį asmenims su negalia, naudojantiems šuns pagalbininko pagalbą.
Svarbu pažymėti, kad nei prekybos įmonės vidaus sprendimai, nei savivaldybių nustatomos bendrosios gyvūnų laikymo viešosiose erdvėse taisyklės negali pakeisti ar panaikinti maisto higienos reikalavimų, taikomų maisto prekybos vietoms.
(be temos)
(be temos)